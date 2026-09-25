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Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

La inteligencia artificial de Google podrá compartir información autorizada por el usuario durante las llamadas

Mano de una persona sosteniendo un celular con el logo de Gemini de Google en la pantalla.
Google emperazará a probar una función de llamadas con Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Google está probando una nueva función de Gemini que permitirá a la inteligencia artificial llamar directamente a empresas en nombre de los usuarios para realizar diferentes gestiones por teléfono. La herramienta, llamada “Llama por mí”, podrá preguntar por productos disponibles, hacer reservas, modificar citas y completar otros trámites sin que el usuario tenga que mantener la conversación.

La función estará disponible inicialmente en Estados Unidos para propietarios de Pixel 11 que tengan una suscripción a Gemini. Además, será necesario utilizar la versión beta de la aplicación Teléfono de Google para Android, ya que por ahora se trata de un experimento y no de una función disponible para todos los usuarios.

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El objetivo de Google es que Gemini pueda hacerse cargo de una de las tareas que todavía requieren una interacción directa con una empresa: realizar una llamada y completar una gestión.

Google - Google Pixel 11 Pro - celulares - tecnología - 16 de agosto
Los Google Pixel 11 serán los primeros en recibir la nueva función de Gemini para llamadas. (Composición Infobae: Google)

Gemini podrá hablar con empresas y esperar en línea

“Llama por mí” permitirá que Gemini realice llamadas utilizando el número de teléfono personal del usuario. La IA podrá identificarse ante la empresa, navegar por sistemas telefónicos automatizados, seleccionar diferentes opciones en los menús y permanecer en espera hasta que sea necesario hablar con una persona.

Una vez establecida la comunicación, Gemini podrá mantener una conversación y compartir determinados datos personales que el usuario haya autorizado previamente. Esto amplía las posibilidades frente a las funciones de llamadas asistidas por IA que Google había ofrecido hasta ahora.

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Entre las tareas que Google contempla están llamar a una tienda para comprobar si un producto está disponible, reservar un restaurante, cambiar una cita para otra fecha o solicitar la reserva de determinados artículos.

Android 16 llega con nuevo diseño y funciones para su app Teléfono.
Para usar la función de llamada de Gemini debes descargar la aplicación beta de la app Teléfono de Google. (Foto: Captura Google)

El usuario, mientras tanto, no tendrá que permanecer con el teléfono pegado al oído. Podrá seguir la conversación mediante una transcripción en tiempo real y tomar el control de la llamada en cualquier momento.

Google lleva años preparando este tipo de llamadas

La llegada de “Llama por mí” es el resultado de varios años de experimentos de Google con inteligencia artificial aplicada a las llamadas telefónicas.

Uno de los ejemplos más conocidos se produjo durante una conferencia Google I/O, cuando la compañía mostró a Google Assistant realizando una llamada a una peluquería para reservar una cita. El sistema incluso incorporaba pausas y expresiones propias de una conversación humana para hacer que la interacción resultara más natural.

Posteriormente, Google presentó “Ask for Me”, una función que permitía a Gemini contactar con empresas para consultar información sobre precios y servicios.

El icono de la aplicación Gemini en un teléfono inteligente en esta ilustración tomada el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El icono de la aplicación Gemini en un teléfono inteligente en esta ilustración tomada el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los teléfonos Pixel también cuentan con herramientas relacionadas con las llamadas, como “Hold for Me”, que permite esperar automáticamente hasta que un empleado responda, y “Talk to a Live Rep”, diseñada para facilitar el contacto con representantes humanos. Otra función, “Direct My Call”, muestra en pantalla las opciones disponibles en determinados sistemas telefónicos automatizados.

Google quiere que Gemini haga más que responder preguntas

La diferencia de “Llama por mí” está en que Gemini no se limitará a ayudar al usuario durante una llamada. La intención de Google es que la IA pueda completar una tarea de principio a fin, mientras la persona supervisa el proceso.

Esto forma parte de una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde los agentes de inteligencia artificial empiezan a asumir tareas que anteriormente requerían una acción directa del usuario. Meta, por ejemplo, también está desarrollando agentes capaces de realizar llamadas en nombre de las personas.

Mano sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla mostrando el logo de Gemini de Google.
Google todavía está probando la nueva función de llamadas de Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google, sin embargo, ha decidido comenzar con un lanzamiento limitado. La compañía reconoce que las conversaciones telefónicas reales pueden ser impredecibles y que existen numerosas situaciones que pueden complicar el trabajo de un agente de IA.

Por ese motivo, “Llama por mí” se probará inicialmente con un grupo reducido de usuarios antes de una posible expansión. Google tendrá que comprobar cómo responde Gemini ante conversaciones inesperadas, solicitudes de información, sistemas telefónicos diferentes y situaciones en las que sea necesario que una persona tome el control.

Por ahora, la función no está disponible de forma generalizada ni fuera de Estados Unidos, y su llegada a otros dispositivos o mercados dependerá de los resultados obtenidos durante esta etapa experimental.

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