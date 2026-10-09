Tecno

Amazon construyó el satélite 1.000 de su red Leo y se prepara para competir con Starlink

La compañía ya tiene 396 satélites en órbita y cerró un acuerdo con Delta Air Lines que generó roce con Elon Musk

Amazon LEO
Amazon ya construyó su satélite número 1.000 de su red Leo, el cual competirá con Starlink en internet satelital. (Amazon)
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Amazon construyó el satélite número 1.000 de su red de internet satelital Leo y está a semanas de lanzar comercialmente el servicio, confirmaron a Ars Technica tres ejecutivos del proyecto. La compañía busca disputarle a Starlink, de SpaceX, el control del mercado de banda ancha desde el espacio.

El hito se produjo en la fábrica de Amazon en Kirkland, Washington, donde la empresa ensambla sus satélites. Chris Weber, vicepresidente de negocios del proyecto, precisó que 396 satélites ya están en órbita y que todavía trabajan para ubicarlos en su posición final.

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“El plan es lanzar el servicio inicial en 2026”, dijo Weber en la entrevista, al ser consultado sobre si la compañía cumpliría el plazo que había prometido para antes de que termine el año.

Amazon LEO
Amazon LEO buscará hacerle competencia Starlink en internet satelital.

La conectividad satelital de banda ancha ya se usa para videojuegos, comercio y operaciones militares, y también para el acceso residencial a internet, según el relevamiento de Ars Technica sobre la industria.

De la fábrica al despegue

Rajeev Badyal, al frente del desarrollo de la constelación, explicó que pasar de prototipos a producción masiva fue el mayor desafío técnico del programa. “Construir un par de satélites es bastante sencillo, pero hacerlo a escala es exponencialmente más difícil”, afirmó.

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Según Badyal, el primer lote de 27 satélites demandó seis meses de trabajo. Hoy la fábrica produce esa misma cantidad en una semana, un salto que atribuyó a mejoras continuas en los procesos de manufactura y en la capacitación de los técnicos.

Paul Palcisco, director de producción, contó que la planta de 170.000 pies cuadrados se construyó mientras el diseño del satélite todavía estaba en desarrollo. La compañía ocupó el edificio en diciembre de 2022 y lo convirtió en fábrica en apenas 15 meses.

Amazon ya presentó las antenas que usará para que sus satélites brinden internet.
Amazon ya presentó las antenas que usará para que sus satélites brinden internet.

“Apenas abrimos las puertas de esa fábrica, tuvimos que cambiarla”, reconoció Palcisco sobre los ajustes que debieron hacer una vez que arrancó la producción real.

La competencia con Starlink

Amazon presentó el proyecto en 2019 bajo el nombre Project Kuiper, con el objetivo de poner en órbita baja una constelación de 3.236 satélites, según la solicitud que la compañía presentó ante el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos. El 13 de noviembre de 2025 pasó a llamarse Amazon Leo, de acuerdo con el sitio oficial de la empresa.

Con 396 satélites en el cielo, la red todavía tiene menos del 15% de la flota que proyectó en sus primeros planes regulatorios, lo que explica por qué la compañía habla de un lanzamiento inicial y no de una cobertura global inmediata.

Hasta ahora, Starlink dominó casi en soledad el negocio de banda ancha satelital durante media década. OneWeb ofrece un servicio limitado, por lo que Amazon se perfila como el primer competidor real a escala global, según Ars Technica.

Un satélite con paneles modulares oscuros y reflectantes flota en el espacio profundo y oscuro. A la derecha, se observa la curvatura azul y blanca de la Tierra
Amazon empezó el proyecto LEO en 2019 y en 2025 hizo oficial su salida al mercado. (Amazon)

Badyal integra el equipo de Amazon Leo desde hace años, después de haber sido despedido de Starlink por Elon Musk, quien lo acusó de avanzar con demasiada cautela en el desarrollo de esa red, de acuerdo con el medio especializado.

La disputa entre ambas compañías también se trasladó al terreno comercial. Delta Air Lines eligió a Amazon por sobre Starlink para ofrecer internet a bordo de sus aviones, un acuerdo que, según Ars Technica, incomodó a Musk.

Rumbo al lanzamiento comercial

Amazon ya corre una vista previa empresarial de su antena de alto rendimiento Leo Ultra, pensada para empresas y gobiernos, que comenzó en noviembre de 2025 con clientes corporativos seleccionados, según el sitio oficial de la compañía.

Badyal confirmó que el próximo vuelo de regreso al servicio del cohete Vulcan llevará satélites de Amazon Leo, y que otro Vulcan ya se prepara en la plataforma vecina para un segundo lanzamiento este año.

Amazon ya ha presentado todo lo que ha desarrollado para su internet satelital. REUTERS/Toby Shepheard//File Photo
Amazon ya ha presentado todo lo que ha desarrollado para su internet satelital. REUTERS/Toby Shepheard//File Photo

La compañía firmó contratos con aerolíneas, navieras y gobiernos interesados en usar su red para conectividad a bordo, logística y otras operaciones, de acuerdo con lo relevado por Ars Technica entre clientes del proyecto.

Amazon todavía no reveló precios ni planes de suscripción para el público general. El servicio comercial inicial está previsto para 2026, según confirmaron sus propios ejecutivos en la entrevista.

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