Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

La empresa explicó que los usuarios pueden corregir una inferencia. REUTERS/Dado Ruvic

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Amazon tiene una página llamada About You que resume lo que su sistema de recomendaciones infiere sobre cada cliente a partir de sus compras, reseñas, listas y búsquedas. Esta semana, una usuaria descubrió que la empresa la describía con la frase “tiene glúteos planos”, y el hallazgo se volvió viral.

La usuaria, identificada en redes como Megan Montgomery, publicó capturas de pantalla de su perfil en la red social Threads. Según contó, la inferencia sobre su cuerpo probablemente se originó en la compra de un pantalón moldeador para glúteos.

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“Me topé con una página de supuestos que hizo Amazon sobre mí a partir de mis compras y estoy literalmente sin palabras”, escribió Montgomery bajo el usuario @fangirlinmegan, según reprodujo TechCrunch. “No se equivoca, pero ¿tenían que exponerme así?”, agregó.

Una usuaria descubrió que la empresa la describía con la frase “tiene glúteos planos”, y el hallazgo se volvió viral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas, de acuerdo con el medio citado. El posteo llevó a miles de usuarios a revisar sus propios perfiles de compras en busca de inferencias similares sobre ellos mismos.

Qué es la página About You

Amazon presentó About You en mayo pasado como una herramienta para que los clientes vean y editen los datos que la empresa usa para personalizar recomendaciones, según el comunicado oficial de la compañía.

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La fuente de esos datos incluye el historial de compras, las reseñas publicadas, las listas guardadas, las búsquedas y las conversaciones con Alexa for Shopping, el asistente de voz de Amazon.

La empresa explicó que los usuarios pueden corregir una inferencia, dar su opinión sobre ella o eliminar información que no quieran que se use para la personalización. El comunicado no aclara si el historial de compras que originó cada supuesto se borra también.

Amazon lanzó "Acerca de ti", una herramienta beta que muestra los datos e inferencias que su algoritmo usa para personalizar las recomendaciones de compra. REUTERS/Dado Ruvic

La herramienta se suma al impulso de Amazon hacia las compras asistidas por inteligencia artificial, que incluye al asistente de voz Rufus y a un agente llamado “Buy for Me”, capaz de completar pedidos en sitios de terceros a partir de las preferencias guardadas del usuario.

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Otros perfiles curiosos que aparecieron

Junto a la etiqueta sobre su cuerpo, el perfil de Montgomery incluía inferencias más inocuas, como “compra en el departamento de mujeres” y “probablemente tiene una aspiradora robot Shark”, según las capturas que compartió, recogidas por Fast Company.

Otros usuarios reportaron hallazgos similares en los comentarios de la publicación original: a uno le atribuyeron que su “esposo tiene piernas flacas”, a otro que “maldice cuando se asusta” y a un tercero que “le gustan las morenas musculosas”.

Entre las respuestas también aparecieron casos más extremos, como un perfil que aseguraba que su titular “no tiene amigos” y otro que lo describía como “un hombre de cincuenta años” pese a que la cuenta pertenecía a una mujer de cuarenta.

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La sección "Acerca de ti" (About You) de Amazon utiliza IA para analizar tus datos y generar suposiciones o inferencias sobre tus gustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista de TechCrunch Amanda Silberling revisó su propio perfil y encontró que Amazon la describía como alguien que “practica fotografía”, “juega juegos de cartas coleccionables” y está “invertida en el ecosistema de Apple”, datos que confirmó como ciertos.

Cómo revisar el propio perfil

Para acceder a la página desde una computadora hay que pasar el cursor sobre el saludo con el nombre de usuario, en la esquina superior derecha, entrar a “Cuenta” y luego a “Tus preferencias de compra”, donde aparece el enlace “Administrar tu información”.

En la aplicación móvil, el camino pasa por el ícono de menú, la sección “Cuenta”, “Preferencias de compra” y finalmente “Sobre mí”. Allí también se pueden agregar datos propios, como el talle de calzado, los intereses o las preferencias alimentarias.

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Amazon es una de las tiendas en línea más grandes del mundo para comprar una enorme variedad de productos. REUTERS/Dado Ruvic

El límite de la transparencia

El sitio especializado en marketing digital WERSM señaló que la personalización “funciona mejor cuando elimina fricción en silencio” y se vuelve incómoda cuando el cliente puede ver la inferencia expuesta de forma directa.

Amazon combina los datos de sus distintos negocios, desde el video bajo demanda de Prime Video hasta los libros electrónicos de Kindle, para construir el perfil de cada usuario, de acuerdo con un análisis de la empresa de privacidad Proton.

La página About You todavía se encuentra en fase beta desde su lanzamiento en mayo, según detalló Fast Company, y no todos los usuarios de Amazon tienen acceso a ella por igual.

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