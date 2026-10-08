Tecno

Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

La compañía presentó About You en mayo pasado como una herramienta para que los clientes vean y editen los datos que la empresa usa para personalizar recomendaciones

La empresa explicó que los usuarios pueden corregir una inferencia. REUTERS/Dado Ruvic
La empresa explicó que los usuarios pueden corregir una inferencia. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

Amazon tiene una página llamada About You que resume lo que su sistema de recomendaciones infiere sobre cada cliente a partir de sus compras, reseñas, listas y búsquedas. Esta semana, una usuaria descubrió que la empresa la describía con la frase “tiene glúteos planos”, y el hallazgo se volvió viral.

La usuaria, identificada en redes como Megan Montgomery, publicó capturas de pantalla de su perfil en la red social Threads. Según contó, la inferencia sobre su cuerpo probablemente se originó en la compra de un pantalón moldeador para glúteos.

PUBLICIDAD

“Me topé con una página de supuestos que hizo Amazon sobre mí a partir de mis compras y estoy literalmente sin palabras”, escribió Montgomery bajo el usuario @fangirlinmegan, según reprodujo TechCrunch. “No se equivoca, pero ¿tenían que exponerme así?”, agregó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una usuaria descubrió que la empresa la describía con la frase “tiene glúteos planos”, y el hallazgo se volvió viral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas, de acuerdo con el medio citado. El posteo llevó a miles de usuarios a revisar sus propios perfiles de compras en busca de inferencias similares sobre ellos mismos.

Qué es la página About You

Amazon presentó About You en mayo pasado como una herramienta para que los clientes vean y editen los datos que la empresa usa para personalizar recomendaciones, según el comunicado oficial de la compañía.

PUBLICIDAD

La fuente de esos datos incluye el historial de compras, las reseñas publicadas, las listas guardadas, las búsquedas y las conversaciones con Alexa for Shopping, el asistente de voz de Amazon.

La empresa explicó que los usuarios pueden corregir una inferencia, dar su opinión sobre ella o eliminar información que no quieran que se use para la personalización. El comunicado no aclara si el historial de compras que originó cada supuesto se borra también.

Amazon lanzó "Acerca de ti", una herramienta beta que muestra los datos e inferencias que su algoritmo usa para personalizar las recomendaciones de compra. REUTERS/Dado Ruvic
Amazon lanzó "Acerca de ti", una herramienta beta que muestra los datos e inferencias que su algoritmo usa para personalizar las recomendaciones de compra. REUTERS/Dado Ruvic

La herramienta se suma al impulso de Amazon hacia las compras asistidas por inteligencia artificial, que incluye al asistente de voz Rufus y a un agente llamado “Buy for Me”, capaz de completar pedidos en sitios de terceros a partir de las preferencias guardadas del usuario.

Otros perfiles curiosos que aparecieron

Junto a la etiqueta sobre su cuerpo, el perfil de Montgomery incluía inferencias más inocuas, como “compra en el departamento de mujeres” y “probablemente tiene una aspiradora robot Shark”, según las capturas que compartió, recogidas por Fast Company.

Otros usuarios reportaron hallazgos similares en los comentarios de la publicación original: a uno le atribuyeron que su “esposo tiene piernas flacas”, a otro que “maldice cuando se asusta” y a un tercero que “le gustan las morenas musculosas”.

Entre las respuestas también aparecieron casos más extremos, como un perfil que aseguraba que su titular “no tiene amigos” y otro que lo describía como “un hombre de cincuenta años” pese a que la cuenta pertenecía a una mujer de cuarenta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sección "Acerca de ti" (About You) de Amazon utiliza IA para analizar tus datos y generar suposiciones o inferencias sobre tus gustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista de TechCrunch Amanda Silberling revisó su propio perfil y encontró que Amazon la describía como alguien que “practica fotografía”, “juega juegos de cartas coleccionables” y está “invertida en el ecosistema de Apple”, datos que confirmó como ciertos.

Cómo revisar el propio perfil

Para acceder a la página desde una computadora hay que pasar el cursor sobre el saludo con el nombre de usuario, en la esquina superior derecha, entrar a “Cuenta” y luego a “Tus preferencias de compra”, donde aparece el enlace “Administrar tu información”.

En la aplicación móvil, el camino pasa por el ícono de menú, la sección “Cuenta”, “Preferencias de compra” y finalmente “Sobre mí”. Allí también se pueden agregar datos propios, como el talle de calzado, los intereses o las preferencias alimentarias.

Amazon es una de las tiendas en línea más grandes del mundo para comprar una enorme variedad de productos. REUTERS/Dado Ruvic
Amazon es una de las tiendas en línea más grandes del mundo para comprar una enorme variedad de productos. REUTERS/Dado Ruvic

El límite de la transparencia

El sitio especializado en marketing digital WERSM señaló que la personalización “funciona mejor cuando elimina fricción en silencio” y se vuelve incómoda cuando el cliente puede ver la inferencia expuesta de forma directa.

Amazon combina los datos de sus distintos negocios, desde el video bajo demanda de Prime Video hasta los libros electrónicos de Kindle, para construir el perfil de cada usuario, de acuerdo con un análisis de la empresa de privacidad Proton.

La página About You todavía se encuentra en fase beta desde su lanzamiento en mayo, según detalló Fast Company, y no todos los usuarios de Amazon tienen acceso a ella por igual.

Temas Relacionados

AmazonComprasAbout YouPrivacidadDatos personalesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo limpiar el almacenamiento del iPhone gratis y de forma efectiva sin métodos de pago

Quedarse sin espacio puede derivar en fallos al actualizar el sistema, instalar aplicaciones o guardar archivos en el teléfono

Cómo limpiar el almacenamiento del iPhone gratis y de forma efectiva sin métodos de pago

Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

La función permite compartir en la red social contenidos efímeros, es decir, publicaciones que desaparecen después de ser vistas por los usuarios

Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

Meta usa inteligencia artificial para detectar avisos que esconden abuso sexual infantil

La empresa dice que actuó sobre 33,2 millones de contenidos de explotación infantil en seis meses, la mayoría antes de que alguien los denuncie

Meta usa inteligencia artificial para detectar avisos que esconden abuso sexual infantil

Un hombre fue condenado a prisión por usar IA y 10.000 bots para superar en streams a Taylor Swift

El condenado deberá devolver más de ocho millones de dólares que cobró con un esquema que funcionó sin ser detectado durante siete años

Un hombre fue condenado a prisión por usar IA y 10.000 bots para superar en streams a Taylor Swift

Investigadores alertan sobre miles de sistemas eólicos y solares expuestos a ciberataques en Europa

El informe describe que entre los sistemas detectados había páginas que mostraban datos en tiempo real sobre el funcionamiento de las turbinas

Investigadores alertan sobre miles de sistemas eólicos y solares expuestos a ciberataques en Europa

DEPORTES

El video que hace furor en la Fórmula 1: el peculiar saludo de Colapinto que sorprendió a Max Verstappen

El video que hace furor en la Fórmula 1: el peculiar saludo de Colapinto que sorprendió a Max Verstappen

El tierno mensaje de Enzo Fernández para Messi tras llorar desconsoladamente en su despedida de la Selección: “El ídolo de mi vida”

Julián Álvarez le dedicó una sentida carta a Messi tras su despedida de la Selección: la imagen especial que eligió

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

El video inédito que compartió Lisandro Martínez con las lágrimas de Messi camino a su despedida: las fotos y el emotivo mensaje

TELESHOW

El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato: “Duré un día en su programa y renuncié”

Los colegas y amigos de Piero se despidieron del músico en las redes: “Tus canciones le ganaron al tiempo”

Fio Giménez reveló los cambios en su vida sexual tras separarse de Cachete Sierra: “No quiero tuki tuki sin amor”

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo después de un mes detenido: “Perdoname, te amo”

INFOBAE AMÉRICA

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

Laura Fernández respondió por sus encuentros con empresarios detenidos por presunto lavado de dinero: “Ni que tuviera una bola mágica”

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

Jubilados panameños insisten en reclamar ampliación de descuentos