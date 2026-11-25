La bandera de Corea del Norte (REUTERS/Edgar Su)

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El régimen de Corea del Norte ordenó la salida en 48 horas del jefe de la oficina diplomática de Suiza en Pyongyang y exigió el cierre de la representación, en represalia por las sanciones de Berna contra un campamento infantil norcoreano vinculado con el traslado de menores ucranianos desde territorios ocupados por Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano declaró persona non grata a Sylvain Astier, responsable de la oficina suiza, según informó la agencia estatal KCNA. Un funcionario de la cartera entregó al diplomático un memorando con la instrucción de abandonar el país y cerrar la representación.

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“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea declaró persona non grata al jefe de la Oficina Diplomática Suiza en la RPDC y le instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas”, señaló KCNA.

Pyongyang justificó la decisión por la inclusión del campamento internacional infantil de Songdowon, situado en Wonsan, en la lista de sanciones de Suiza. Las autoridades norcoreanas calificaron esa medida como un “acto hostil manifiesto”.

Kim Yo-jong, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, había amenazado el martes con clausurar la oficina diplomática, inaugurada el mes pasado. Condenó las sanciones contra el centro, al que asisten menores de China y Rusia. El campamento de Songdowon enfrenta acusaciones de participar en programas de traslado y adoctrinamiento de niños ucranianos procedentes de zonas ocupadas por Rusia.

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La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong (Europa Press)

La cercana Kim criticó el “comportamiento sorprendentemente mezquino” de las autoridades suizas, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA. “En mi opinión, la oficina suiza, abierta con el pretexto de mejorar las relaciones, ha perdido espontáneamente la justificación de su existencia, dado que Suiza ha dejado clara su postura de no respetar la soberanía (norcoreana) ni los derechos legítimos de sus ciudadanos”, afirmó Kim.

La dirigente indicó que solicitaría al Ministerio de Exteriores de Pyongyang que examinara “detenidamente la cuestión de la retirada de la oficina diplomática suiza en Pyongyang en los próximos días y que tome las medidas pertinentes”.

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Kim defendió el derecho de Corea del Norte a adoptar medidas para proteger los derechos e intereses de los niños y describió las sanciones como “señales desleales y hostiles” y como un paso que, según sostuvo, evidencia “la doble moral propia de Occidente”.

La medida profundiza el deterioro de los contactos entre Suiza y Corea del Norte, uno de los pocos países occidentales que mantiene un canal de diálogo con Pyongyang. El régimen norcoreano mantiene una embajada en Berna.

El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis (REUTERS/Vladislav Culiomza)

Suiza se sumó a medidas ya adoptadas por Reino Unido y la Unión Europea contra el centro infantil. La decisión provocó antes un deterioro de los vínculos entre Pyongyang y Londres, que rebajó su representación diplomática al nivel de encargado de negocios.

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Las declaraciones llegaron semanas después de la visita a Corea del Norte del ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, quien viajó al país asiático en octubre para la reapertura de la oficina diplomática. Se trató de la primera visita de un jefe de la diplomacia suiza a Pyongyang en más de 20 años. La representación, dependiente de la embajada suiza en Beijing, interrumpió sus actividades en 2020 debido a las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia de Covid-19. Esas medidas impedían el ingreso de suministros y el relevo del personal extranjero. Suiza estableció relaciones diplomáticas con Corea del Norte por primera vez en 1974.

(Con información de AFP y EFE)