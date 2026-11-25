Milei con gobernadores

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A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la economía cerró el segundo trimestre consecutivo con una caída de la actividad respecto al año anterior, lo que para algunos analistas implica una recesión técnica, el Gobierno ratificó su programa económico y volvió a colocar parte de la responsabilidad sobre las provincias, a las que les reclama avanzar con una baja de impuestos para mejorar la competitividad en un escenario de desaceleración, presión cambiaria y suba del riesgo país, pero se encuentra en cambio con un reclamo de un pacto fiscal amplio en el que todas las partes cedan algo.

La posición oficial se mantiene incluso después de una jornada en la que el dólar blue alcanzó los $1.700 para la venta, el contado con liquidación llegó a moverse por encima de los $1.800 y el riesgo país tocó los 1.106 puntos básicos, su registro más elevado del año, mientras los bonos argentinos volvían a caer y se ampliaban las dudas del mercado sobre la capacidad de recuperación de la economía durante los próximos meses.

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“Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre. Hoy tenemos un estimador mensual de actividad económica que mostró una caída en julio, pero agosto y septiembre aparecen como dos meses positivos”, destacó el vocero Adrián Ravier en conferencia de prens.

En el entorno presidencial sostienen que los datos negativos no alteran la visión de Javier Milei sobre el rumbo de la gestión, ya que entienden que la suba mensual desestacionalizada de 1,1% que mostró el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es una señal de que hubo una recuperación, aunque insuficiente para revertir la baja acumulada en el trimestre.

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El ministro de Economía, Luis Caputo (Maximiliano Luna)

“La visión del Presidente es que estamos por buen camino y que no hay una caída en el consumo, porque es lo que muestran los indicadores”, sostuvo a Infobae una persona cercana al mandatario nacional.

En la Casa Rosada entienden que la respuesta frente a ese contexto no debe pasar por una devaluación mayor, sino por una reducción de costos que permita atraer inversiones y ampliar la oferta exportadora, una estrategia que vinculan con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el denominado Súper RIGI y una menor carga regulatoria.

“Para ser más competitivos, nosotros no creemos en devaluar, sino en generar las condiciones para que haya inversión y lo estamos haciendo. Les toca a las provincias también acompañar ese proceso”, insisten en Balcarce 50.

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Ese planteo volvió a quedar expuesto en la reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, propuso que las jurisdicciones eliminen el Impuesto a los Sellos y que la Nación les reintegre la mitad de los recursos que resignen por esa decisión, de modo que cada administración local asuma el 50% restante.

“Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran”, publicó el funcionario, quien agregó que “un shock de oferta negativo como el que estamos viendo, se combate con baja de impuestos y regulaciones”.

Gobernadores en el CFI

La iniciativa todavía no recibió una respuesta oficial, aunque en varios distritos consideran que la oferta es insuficiente porque se concentra en un tributo local y no incluye modificaciones sobre gravámenes nacionales que afectan a las empresas y a las transferencias automáticas.

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Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, aportó $1,63 billones en octubre, con una suba interanual nominal de 21,5%, mientras que el impuesto a los combustibles recaudó $688.197 millones, un incremento de 51,1% explicado principalmente por la actualización de las alícuotas

“Es una medida completamente aislada que les genera una pérdida de recursos en un contexto de recesión, sumado a la caída de la coparticipación y también por la caída de la recaudación provincial. Son medidas que se pueden compartir, pero tienen que ser integrales“, cuestionó una persona que dialoga con frecuencia con varios mandatarios locales.

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En este sentido, en varias partes del país ya coinciden en que la administración libertaria “tendría que llamar a un nuevo pacto fiscal parecido al que se hizo con Macri, en el que las provincias bajaban Ingresos Brutos y Sellos, y la Nación bajaba cheque y retenciones“.

”Si no va a ser siempre lo mismo: la Nación va a decir ‘bajen impuestos distorsivos’ y viceversa. Con esta propuesta que nos hacen estamos perdiendo entre 40 y 60 mil millones de pesos”, cuestionan.

En octubre, la Nación giró $7,32 billones al conjunto de provincias y a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, leyes especiales y compensaciones.

La actividad económica mejoró en septiembre, pero sigue a la baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una de las jurisdicciones que participó de las conversaciones con Economía aseguran que ya avanzaron con cambios sobre Sellos, automóviles y otras alícuotas locales, aunque coinciden en que debe haber un acuerdo más grande.

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“Si el Gobierno Nacional nos va a compensar, con mucho gusto, pero tiene un montón de impuestos que son mucho más nocivos que el de Sellos, como por ejemplo el impuesto al cheque o a los combustibles, que no los coparticipa y no se usan para lo que fueron creados, y esos también son distorsivos”, protestó ante Infobae un funcionario del interior.

En esa misma línea, agregó que la discusión por la competitividad no puede quedar limitada a los tributos que cobran los distritos: “Proponen eliminar los que tocan las provincias, pero no los que son de ellos. En vez de mirar tanto el impuesto a los sellos, debería mirar los propios”, señaló.

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La propuesta de Caputo quedó por ahora sin adhesiones anunciadas y sin una mesa formal para discutir un acuerdo integral, mientras la Nación busca sostener su programa económico, las provincias reclaman una revisión más amplia del esquema tributario y el Congreso se prepara para debatir el Presupuesto 2027, donde volverán a aparecer las diferencias por recursos, obras y transferencias a los distritos.