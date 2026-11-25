La intriga aumenta mientras la ONU lucha por elegir a su nuevo líder (EP)

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Mientras el mundo se enfrenta a guerras brutales, crisis económicas, pandemias y conflictos relacionados con la IA, la organización creada para abordar los mayores desafíos de la humanidad se encuentra paralizada por la división y se enfrenta a la perspectiva de un próximo capítulo sin liderazgo.

Existe una posibilidad real, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, de que el Secretario General Antonio Guterres termine su mandato en la víspera de Año Nuevo sin que haya un sucesor, advierten los expertos.

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“Se trata de una contingencia creíble, aunque sigue siendo posible un acuerdo de última hora y los funcionarios de la ONU están preparando planes de contingencia”, dijo Thibault Camelli, ex diplomático de la ONU y ahora investigador del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York.

Desde julio, el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de elegir al sustituto de Guterres, ha celebrado nueve rondas de su opaco proceso de selección conocido como votación informal.

Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y ex presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha quedado primera en ocho de ellas.

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Pero su ascenso está lejos de estar asegurado.

Grynspan, al igual que todos los demás candidatos, ha recibido señales negativas de los miembros permanentes del Consejo, que tendrían el poder de vetar su nombramiento.

“Las divisiones entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en particular China, Rusia y Estados Unidos, son las responsables del estado turbio de la carrera por el puesto de secretario general”, dijo Daniel Forti, del International Crisis Group.

Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y ex presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha quedado primera en ocho de ellas (REUTERS)

“Calor político”

Las principales potencias mundiales son incapaces de llegar a un acuerdo en gran parte del trabajo de la ONU para resolver los conflictos en Sudán, Gaza y Ucrania, y la búsqueda de un líder por parte de la organización no es diferente, añadió.

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Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha impulsado políticas de “Estados Unidos primero” que atentan contra los ideales fundacionales multilaterales de la ONU.

“Tenemos que reformar y tenemos que hacer una limpieza general. Tenemos que lograr que este lugar funcione mejor”, dijo anteriormente Mike Waltz, embajador de Washington ante la ONU, lo que lo convierte en una figura mucho más crítica que sus colegas enviados permanentes del Consejo de Seguridad.

“No puede ser tan inflado y burocrático.”

Según Esther Brimmer, ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos durante la administración Obama, algunos miembros del sistema de la ONU temen que Grynspan “es demasiado influyente como para impulsar cambios”.

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Camelli, la investigadora, afirmó que existe la creencia generalizada de que Washington se opone a Grynspan, al igual que Moscú.

La emiratí Lana Nusseibeh, quien se incorporó tarde a la contienda y era vista por muchos como la favorita de Washington, ha tenido dificultades para ganar impulso. Otros candidatos aún podrían unirse a la carrera.

La falta de consenso, sumada a “las enormes presiones políticas y financieras a las que se enfrenta la organización, hacen que el puesto de Secretario General sea mucho menos atractivo que en años anteriores”, afirmó Forti.

La emiratí Lana Nusseibeh, quien se incorporó tarde a la contienda y era vista por muchos como la favorita de Washington, ha tenido dificultades para ganar impulso (REUTERS)

Tras señalar los drásticos recortes presupuestarios y el abandono de la organización por parte de Estados Unidos, el director de una agencia de la ONU afirmó que “la moral ha estado bastante baja desde hace un tiempo”.

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“La gente espera que el nuevo secretario general sea alguien que aporte renovación y nuevas ideas, pero creo que eso es de esperar después de 10 años”, dos mandatos completos como líder, añadieron.

Un punto en el que muchos países han coincidido es en la necesidad de que la ONU tenga su primera mujer líder en sus 81 años de historia.

Los influyentes miembros permanentes del Consejo de Seguridad “han comenzado a debatir activamente entre ellos el proceso de selección, una señal de que están empezando a sentir la presión política”, añadió Forti.

(AFP)