Por qué Amazon aún no ha lanzado Leo, su internet satelital para competir con Starlink

Amazon Leo todavía no inició su servicio de internet satelital y postergó el lanzamiento comercial previsto para mediados de 2026.

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Amazon todavía no da inicio a su servicio de internet satelital. Leo, el proyecto con el que la compañía busca competir contra Starlink, debía comenzar a operar a mediados de 2026, pero la fecha llegó y pasó sin novedades.

Según información que le compartió la empresa a PCMag, el problema no está en la fabricación ni en el lanzamiento de los satélites, sino en algo más simple: todavía no llegaron a donde tienen que estar.

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Por qué se retrasa el lanzamiento de Amazon Leo

La compañía explicó que sigue a la espera de que la totalidad de sus satélites alcance las órbitas operativas asignadas, un requisito indispensable para garantizar capacidad de red y cobertura suficientes antes de un lanzamiento oficial.

En julio, Amazon envió al espacio otra tanda de 29 satélites Leo, con lo cual el total desplegado en órbita terrestre llegó a 396. Esa cifra alcanza, en teoría, para arrancar con un “servicio inicial”, según explicó en su momento Chris Weber, vicepresidente de Amazon Leo.

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Solo 299 satélites de Amazon Leo alcanzaron la órbita operativa cercana a los 600 kilómetros necesaria para transmitir internet de alta velocidad. (Amazon Leo)

Sin embargo, entrar en el espacio no equivale a estar operativo. Buena parte de esos satélites todavía necesita ascender hasta una altitud cercana a los 600 kilómetros (373 millas), donde recién ahí orbitarán y transmitirán internet de alta velocidad a los usuarios en tierra.

El seguimiento del astrónomo Jonathan McDowell aporta precisión al panorama: solo 299 de los satélites Leo llegaron a su órbita operativa. Otros 78 están en proceso de descenso o ascenso hacia su posición final, mientras que un grupo adicional de 14 se encuentra en una reubicación y permanece cerca de las órbitas de trabajo. El resto ya fue retirado o está en proceso de serlo.

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McDowell calcula que la mayoría de los satélites en funcionamiento alcanzará las órbitas operativas hacia noviembre, aunque algunos demorarán más. “Sus protocolos pueden implicar muchas pruebas preliminares”, indicó el astrónomo a PCMag. También comparó el caso con la constelación rival: “Los Starlink también suelen tardar varios meses en elevar su órbita.”

En síntesis, Amazon Leo no lanzó su servicio comercial porque una parte significativa de sus satélites aún no terminó de posicionarse en la altitud correcta, un proceso que requiere meses de ajuste orbital y pruebas antes de garantizar cobertura estable.

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Jonathan McDowell estimó que la mayoría de los satélites Leo llegará a su órbita operativa hacia noviembre, tras meses de ajuste orbital y pruebas preliminares.

Amazon no precisó una fecha de inicio de servicio ni el cronograma exacto de los próximos lanzamientos, y el último envío de satélites ocurrió hace dos meses. La empresa sí confirmó que United Launch Alliance prepara un nuevo lanzamiento con su cohete pesado Vulcan Centaur, y que ya envió otro lote de satélites a la Guyana Francesa para una misión adicional a cargo de Arianespace.

Cómo es la constelación de satelites de Amazon frente a la Starlink

Por ahora, la red Leo es reducida si se la compara con Starlink, que opera cerca de 10.000 satélites en órbita.

El analista de la industria satelital Carlos Placido anticipa que, incluso una vez lanzado, el servicio de Leo funcionará solo en determinadas zonas o latitudes, debido a la densidad limitada de su constelación actual.

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La primera generación de Leo está proyectada para llegar a 3.232 satélites en total, una cifra que ni siquiera alcanzará para cubrir las regiones polares. Una segunda generación de la red ya está en desarrollo, con el objetivo de sumar más capacidad y ampliar la cobertura geográfica.

Amazon Leo mantiene una red mucho menor que Starlink, que opera cerca de 10.000 satélites en órbita y ya supera los 13 millones de clientes.

Qué está haciendo Amazon mientras logra su objetivo

Mientras espera que sus satélites terminen de acomodarse en órbita, Amazon asegura que continúa ampliando las pruebas de red junto a empleados y un grupo selecto de clientes corporativos, dentro de un programa de beta cerrada.

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La compañía adelantó que compartirá novedades próximamente, aunque sin precisar plazos concretos. Tampoco anunció el precio del servicio, más allá de sugerir que buscará ser competitivo frente a Starlink, que ya suma más de 13 millones de clientes en todo el mundo.