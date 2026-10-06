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Colombia vs. Perú online: los riesgos de usar Xuper TV, Roja Directa y otras páginas no oficiales

Las plataformas que prometen señales gratuitas pueden ocultar descargas maliciosas, anuncios invasivos o permisos excesivos capaces de exponer credenciales, mensajes y códigos bancarios

Paolo Guerrero tuvo varias complicaciones en el primer tiempo del Perú vs Colombia y fue cambiado al descanso producto del desgaste físico. - créditos: AFP
Ver el Colombia vs. Perú en páginas no oficiales puede poner en riesgo el celular - créditos: AFP
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Colombia y Perú se enfrentan este martes, 6 de octubre de 2026, a las 18:45 en Fort Lauderdale, pero buscar el partido en Xuper TV, Roja Directa u otras páginas no oficiales puede exponer el celular y los datos personales a riesgos de seguridad. Las transmisiones sin licencia suelen incluir enlaces, anuncios y descargas que pueden ocultar programas maliciosos.

El encuentro de la Selección Colombia se podrá ver por canales oficiales como Ditu, Gol Caracol en YouTube, Canal RCN App, Canal RCN en YouTube, RCN TV y Caracol TV. Recurrir a alternativas desconocidas para ver fútbol gratis puede parecer una solución rápida, aunque implica riesgos que van desde publicidad invasiva hasta el robo de contraseñas y códigos de seguridad bancarios.

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Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Las retransmisiones pirata pueden instalar malware mientras muestran el partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces no oficiales pueden llevar a aplicaciones peligrosas

Las búsquedas de partidos en internet suelen mostrar sitios que prometen acceso inmediato a la transmisión. Algunos usan nombres asociados a plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa, aunque los dominios cambian con frecuencia y no siempre corresponden a páginas conocidas por los usuarios.

El principal problema aparece cuando el sitio solicita instalar una aplicación, descargar un archivo APK, como ocurre con Xuper TV, o añadir una extensión al navegador. Una transmisión deportiva no necesita permisos para acceder a mensajes, contactos, cámara o ubicación del usuario. Si una página exige esas autorizaciones, conviene cerrar el sitio y no continuar con la instalación.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las aplicaciones maliciosas suelen distribuirse mediante repositorios no oficiales, enlaces de descarga directa y portales sin controles verificables. Una vez instalados, estos programas pueden utilizar permisos concedidos por el usuario para recopilar información o modificar funciones del dispositivo.

Una app fraudulenta puede registrar contraseñas bancarias

Entre los riesgos de instalar software desde fuentes desconocidas está la presencia de un keylogger. Esta herramienta puede registrar las pulsaciones realizadas en el teclado o la pantalla. Si la persona abre después la aplicación de su banco e introduce sus credenciales, el programa podría capturar el usuario, la contraseña y otros datos escritos durante la operación.

Algunos portales solicitan archivos APK, extensiones o accesos que no guardan relación con la reproducción audiovisual y permiten recopilar información sensible desde el dispositivo - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Algunos portales solicitan archivos APK, extensiones o accesos que no guardan relación con la reproducción audiovisual y permiten recopilar información sensible desde el dispositivo - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

El robo de información no requiere una llamada sospechosa ni un correo electrónico con enlaces falsos. Una aplicación instalada con permisos excesivos puede funcionar en segundo plano y recopilar datos sin que el usuario detecte de inmediato su actividad.

Por eso, una app que promete retransmitir el partido entre Colombia y Perú debe despertar dudas si pide acceso a funciones ajenas a la reproducción de video. Los permisos de accesibilidad, mensajes, contactos o ubicación representan un riesgo si no existe una razón clara para solicitarlos.

Los códigos por SMS también pueden quedar expuestos

Muchas entidades financieras utilizan códigos de un solo uso enviados por SMS para confirmar transferencias, cambios de contraseña o accesos desde un teléfono nuevo. Estos mensajes añaden una capa de seguridad, pero pueden perder eficacia si una aplicación obtiene autorización para leerlos.

Una app con acceso a los SMS podría visualizar esos códigos e incorporarlos a un intento de fraude. El atacante tendría entonces información adicional para tratar de confirmar operaciones dentro de una cuenta bancaria o modificar datos de acceso.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Una aplicación para ver fútbol puede registrar contraseñas y códigos bancarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE recomienda revisar cada permiso antes de aceptar una instalación. Si una supuesta aplicación para ver fútbol solicita leer mensajes, la recomendación es rechazar la autorización y eliminar el programa. También conviene comprobar qué aplicaciones tienen acceso a funciones sensibles dentro de la configuración del celular.

El malware puede bloquear archivos y mostrar publicidad invasiva

Los riesgos no se limitan a las contraseñas. Un programa malicioso puede cifrar fotos, documentos y otros archivos almacenados en el teléfono. En estos ataques, conocidos como ransomware, los delincuentes bloquean el acceso a la información y exigen un pago a cambio de una supuesta recuperación.

Otras aplicaciones pueden instalar anuncios invasivos, redirigir al usuario hacia sitios desconocidos o ralentizar el dispositivo. Estas señales no siempre permiten identificar el alcance de una infección, pero pueden indicar que un software consume recursos, recopila datos o intenta captar información personal.

Elegir una señal oficial no solo garantiza una transmisión más estable, también reduce la exposición de información personal y financiera. La urgencia por ver un partido no debería llevar a instalar archivos de origen desconocido ni a conceder permisos innecesarios. Antes de abrir un enlace, conviene comprobar su procedencia y priorizar siempre plataformas verificadas.

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