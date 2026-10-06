Dónde ver el partido de despedida de Messi de forma segura: evita Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV

Messi se despide de la albiceleste luego de ganar varios títulos. (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Guardar

Para ver de forma segura el partido de despedida de Lionel Messi con la selección Argentina conviene priorizar las señales y plataformas que cuentan con derechos de emisión y evitar sitios o aplicaciones piratas como Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV.

La búsqueda de una alternativa gratuita puede derivar en descargas de archivos desconocidos, pedidos de permisos que exceden las funciones de una plataforma de video y exposición a fraudes.

PUBLICIDAD

Expertos advierten que las aplicaciones streaming distribuidas fuera de las tiendas oficiales pueden facilitar el ingreso de malware y el robo de información personal. Otros riesgos que se suman son las sanciones legales, porque las plataformas piratas infringen leyes que protegen derechos de autor.

Las plataformas ilegales presentan fallas en la transmisión y pueden instalar malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV no son una alternativa segura

Las páginas y aplicaciones que retransmiten partidos sin autorización suelen cambiar de dirección, incluir enlaces que redirigen a otros sitios y mostrar ventanas emergentes. En jornadas deportivas de alta audiencia, estos mecanismos buscan captar usuarios que intentan acceder al encuentro pocos minutos antes del inicio.

El problema no se limita a la estabilidad de la transmisión. Un enlace puede llevar a una descarga, a un formulario para solicitar datos personales o a un sitio que imita la apariencia de un servicio conocido. La reproducción de un partido no debería requerir instalar archivos ni entregar información sensible.

PUBLICIDAD

Qué riesgo implica descargar una app fuera de Google Play Store o App Store

Según ESET, muchas de estas aplicaciones no están disponibles en Google Play Store ni en App Store. Por eso, quienes buscan instalarlas deben ingresar a páginas externas y descargar archivos APK u otros paquetes que no atravesaron los controles habituales de seguridad, calidad e identidad del desarrollador.

Las aplicaciones piratas no se encuentran en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Los expertos señalan que esos canales alternativos pueden convertirse en una vía para distribuir malware. Un archivo presentado como reproductor de video o actualización puede incluir spyware, troyanos u otras herramientas orientadas a obtener datos del teléfono.

Cuáles permisos deben generar una alerta en el celular

Una app streaming necesita conexión a internet y acceso básico para reproducir contenido. Es innecesario que pida autorización para revisar actividad de otras aplicaciones, leer archivos privados, modificar el almacenamiento o instalar paquetes adicionales en el dispositivo.

PUBLICIDAD

El análisis de ESET sobre Magis TV, aplicación que luego fue identificada como XUPER TV, detectó permisos considerados invasivos. Entre ellos figuraban accesos para conocer las tareas ejecutadas en el dispositivo, leer fotos, videos, documentos y audios, sumado a escribir o borrar archivos.

Los programas ilegales solicitan permisos que causan errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo puede una app pirata comprometer datos personales

La autorización para leer almacenamiento externo puede abrir el acceso a comprobantes, imágenes, grabaciones de voz, archivos laborales y documentos personales.

A su vez, el permiso para publicar notificaciones puede utilizarse para enviar publicidad no solicitada, enlaces engañosos o mensajes que simulen alertas legítimas de diferentes aplicaciones.

Asimismo, los expertos advierten sobre la función que permite solicitar la instalación de paquetes. Esa capacidad podría aprovecharse para presentar un programa adicional como una actualización necesaria e incorporar software malicioso al dispositivo.

PUBLICIDAD

Será la última oportunidad de ver a Messi representando a su país. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Cuáles son las opciones legales para ver la despedida de Messi

La alternativa más segura consiste en utilizar transmisiones autorizadas y evitar enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o sitios desconocidos.

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y Mi Telefe. Las plataformas oficiales permiten identificar al responsable de la transmisión y evitan que el usuario deba descargar instaladores desde páginas ajenas a las tiendas digitales.

Para el resto de Sudamérica y otras opciones streaming, la disponibilidad dependerá del país y de los derechos adquiridos en cada territorio. Entre las plataformas informadas figuran DGO, Paramount+ y DAZN.