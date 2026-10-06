Tecno

Dónde ver el partido de despedida de Messi de forma segura: evita Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV

Las transmisiones piratas para ver encuentros de la selección Argentina pueden exponer los dispositivos a malware, robo de datos y publicidad

Messi se despide de la albiceleste luego de ganar varios títulos. (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Messi se despide de la albiceleste luego de ganar varios títulos. (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Guardar

Para ver de forma segura el partido de despedida de Lionel Messi con la selección Argentina conviene priorizar las señales y plataformas que cuentan con derechos de emisión y evitar sitios o aplicaciones piratas como Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV.

La búsqueda de una alternativa gratuita puede derivar en descargas de archivos desconocidos, pedidos de permisos que exceden las funciones de una plataforma de video y exposición a fraudes.

PUBLICIDAD

Expertos advierten que las aplicaciones streaming distribuidas fuera de las tiendas oficiales pueden facilitar el ingreso de malware y el robo de información personal. Otros riesgos que se suman son las sanciones legales, porque las plataformas piratas infringen leyes que protegen derechos de autor.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Las plataformas ilegales presentan fallas en la transmisión y pueden instalar malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV no son una alternativa segura

Las páginas y aplicaciones que retransmiten partidos sin autorización suelen cambiar de dirección, incluir enlaces que redirigen a otros sitios y mostrar ventanas emergentes. En jornadas deportivas de alta audiencia, estos mecanismos buscan captar usuarios que intentan acceder al encuentro pocos minutos antes del inicio.

El problema no se limita a la estabilidad de la transmisión. Un enlace puede llevar a una descarga, a un formulario para solicitar datos personales o a un sitio que imita la apariencia de un servicio conocido. La reproducción de un partido no debería requerir instalar archivos ni entregar información sensible.

PUBLICIDAD

Qué riesgo implica descargar una app fuera de Google Play Store o App Store

Según ESET, muchas de estas aplicaciones no están disponibles en Google Play Store ni en App Store. Por eso, quienes buscan instalarlas deben ingresar a páginas externas y descargar archivos APK u otros paquetes que no atravesaron los controles habituales de seguridad, calidad e identidad del desarrollador.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las aplicaciones piratas no se encuentran en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Los expertos señalan que esos canales alternativos pueden convertirse en una vía para distribuir malware. Un archivo presentado como reproductor de video o actualización puede incluir spyware, troyanos u otras herramientas orientadas a obtener datos del teléfono.

Cuáles permisos deben generar una alerta en el celular

Una app streaming necesita conexión a internet y acceso básico para reproducir contenido. Es innecesario que pida autorización para revisar actividad de otras aplicaciones, leer archivos privados, modificar el almacenamiento o instalar paquetes adicionales en el dispositivo.

El análisis de ESET sobre Magis TV, aplicación que luego fue identificada como XUPER TV, detectó permisos considerados invasivos. Entre ellos figuraban accesos para conocer las tareas ejecutadas en el dispositivo, leer fotos, videos, documentos y audios, sumado a escribir o borrar archivos.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas ilegales solicitan permisos que causan errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo puede una app pirata comprometer datos personales

La autorización para leer almacenamiento externo puede abrir el acceso a comprobantes, imágenes, grabaciones de voz, archivos laborales y documentos personales.

A su vez, el permiso para publicar notificaciones puede utilizarse para enviar publicidad no solicitada, enlaces engañosos o mensajes que simulen alertas legítimas de diferentes aplicaciones.

Asimismo, los expertos advierten sobre la función que permite solicitar la instalación de paquetes. Esa capacidad podría aprovecharse para presentar un programa adicional como una actualización necesaria e incorporar software malicioso al dispositivo.

Será la última oportunidad de ver a Messi representando a su país. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)
Será la última oportunidad de ver a Messi representando a su país. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Cuáles son las opciones legales para ver la despedida de Messi

La alternativa más segura consiste en utilizar transmisiones autorizadas y evitar enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o sitios desconocidos.

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y Mi Telefe. Las plataformas oficiales permiten identificar al responsable de la transmisión y evitan que el usuario deba descargar instaladores desde páginas ajenas a las tiendas digitales.

Para el resto de Sudamérica y otras opciones streaming, la disponibilidad dependerá del país y de los derechos adquiridos en cada territorio. Entre las plataformas informadas figuran DGO, Paramount+ y DAZN.

Temas Relacionados

MessiDespedida de MessiDónde ver el partido de despedida de MessiFútbol LibreXUPER TVTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prime Video transmitirá los premios Emmy gratis y sin necesidad de suscripción

La plataforma streaming de Amazon permitirá a usuarios en 240 territorios acceder a la transmisión de este evento de forma gratuita por seis años

Prime Video transmitirá los premios Emmy gratis y sin necesidad de suscripción

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Skydance será la marca que agrupe las dos compañías con potenciales cambios en las plataformas de streaming

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Shawn Layden advierte que las licencias vinculadas a una cuenta no ofrecen las mismas posibilidades que una copia tangible, como prestar, revender o conservar el producto

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta se probó inicialmente con ARMY, el fandom de BTS, durante el lanzamiento de ARIRANG. La propuesta incluye cuestionarios sobre canciones y momentos clave de la trayectoria del artista

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

El proyecto publicado en GitHub acerca la creación de experiencias personalizadas a quienes carecen de conocimientos técnicos

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

DEPORTES

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de una figura de la F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

TELESHOW

La frase sobre Luck Ra que molestó a La Joaqui adelante de Tiago PZK: “Hay que respetar a mi pareja”

La frase sobre Luck Ra que molestó a La Joaqui adelante de Tiago PZK: “Hay que respetar a mi pareja”

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

La emoción de Nacha Guevara al recibir un inesperado regalo de Celia Messi: “Me dio una alegría muy grande”

Palito Ortega recordó cómo nació el profundo vínculo con Charly García: “Yo me hacía responsable de su vida”

INFOBAE AMÉRICA

Los apagones y la basura acumulada favorecen el repunte del dengue en Cuba

Los apagones y la basura acumulada favorecen el repunte del dengue en Cuba

Estos estados y ciudades de EEUU aumentarán el salario mínimo en 2027: las nuevas tarifas superarán los USD 22 por hora

Cómo “Banco Produzcamos” sigue operando con una presencia limitada en el agro de Nicaragua

La CAF aprueba 224 millones de dólares para 12 proyectos viales en Bolivia

El Congreso inicia la renovación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031