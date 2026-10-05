Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

WhatsApp es una plataforma muy utilizada para la comunicación personal y corporativa. (Foto: Europa Press)

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WhatsApp exigirá Android 6 o una versión posterior para mantener la compatibilidad con la aplicación desde el 7 de octubre de 2026. Por ese motivo, los celulares que sigan en Android 5.1, Android 5.0 o ediciones anteriores podrían perder el acceso si no cuentan con una actualización oficial.

La medida no apunta a una marca en particular, sino a la versión del sistema operativo instalada en cada dispositivo. WhatsApp, propiedad de Meta, revisa periódicamente los sistemas que admite y advierte que los celulares más antiguos pueden carecer de actualizaciones de seguridad o de recursos técnicos necesarios para ejecutar las nuevas versiones de la aplicación.

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Qué celulares perderán acceso a la aplicación de WhatsApp

Entre los modelos de Samsung que pueden quedar fuera figuran el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Estos teléfonos pertenecen a generaciones que, en la mayoría de los casos, no recibieron una actualización oficial hacia Android 6.

Los dispositivos con Android 5.1 o versiones anteriores pueden perder el acceso a la aplicación. (Foto: Europa Press)

El punto decisivo no es el nombre comercial del celular, sino el software disponible. Un Galaxy que conserve Android 5.1 o una edición previa no podrá cumplir con el requisito mínimo de WhatsApp, salvo que el fabricante haya distribuido una actualización oficial compatible que todavía se pueda instalar.

En el caso de Motorola, el Moto G y el Moto E de primera generación aparecen entre los dispositivos con riesgo de perder compatibilidad. Varios de esos modelos llegaron hasta Android 5.1, una versión que queda por debajo de la exigencia establecida desde septiembre.

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En cuanto a LG, los teléfonos que pueden verse alcanzados incluyen Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Muchos de estos celulares no lograron superar Android 5.1 mediante actualizaciones oficiales y, por lo tanto, quedaron fuera del nuevo parámetro.

WhatsApp enfoca sus nuevas funciones en dispositivos modernos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Asimismo, los usuarios de Sony Xperia Z y Xperia SP deberían revisar cuanto antes la versión de Android de sus dispositivos. Ambos modelos pertenecen a una generación que puede haber quedado en versiones anteriores a Android 6, así que podrían no reunir las condiciones requeridas por WhatsApp.

Cómo sabrán los afectados que la aplicación de WhatsApp dejó de funcionar

La falta de soporte no siempre provoca que WhatsApp deje de operar el mismo día para todos los usuarios. La empresa suele enviar notificaciones dentro de la aplicación antes de retirar la compatibilidad y emite recordatorios para que los usuarios actualicen el software o cambien de celular.

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Se debe respaldar la información de WhatsApp en Google Drive. (Foto: Europa Press)

Con el paso del tiempo, un teléfono sin la versión mínima podría dejar de recibir nuevas actualizaciones desde Google Play Store. Pueden surgir dificultades para registrar el número, iniciar sesión, enviar mensajes, recibir fotos, descargar archivos o realizar llamadas y videollamadas.

De qué forma conservar los chats antes de cambiar de celular

Antes de reemplazar un teléfono incompatible, conviene crear una copia de seguridad de las conversaciones y los archivos. El procedimiento se encuentra en WhatsApp, dentro de Ajustes, Chats y Copia de seguridad. En Android, el respaldo se vincula con la cuenta de Google Drive.

Es clave mantener las apps actualizadas para evitar errores. (Foto: EFE/Patrick Pleul)

La copia permite restaurar chats, imágenes, videos y documentos al instalar WhatsApp en un celular compatible y verificar el mismo número telefónico. Es necesario que el dispositivo pueda recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de registro, porque la plataforma exige esa condición para confirmar la cuenta.

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Es clave mantener la aplicación de WhatsApp actualizada. De esta manera, se puede conservar el acceso a las conversaciones y facilita la migración de la información cuando se cambia de celular.

Las nuevas versiones de cada aplicación en Android incorporan correcciones de seguridad, mejoras de funcionamiento y compatibilidad con los cambios del sistema operativo.