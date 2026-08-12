Cuánto tiempo dura la comida en una nevera sin electricidad antes de dañarse

Es clave tener un inventario de los productos que más rápido se pueden deteriorar ante la ausencia del frío. (Foto: Samsung)

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En momentos donde falla el servicio de energía en casa por varias horas, surgen dudas sobre cómo conservar los alimentos al interior de la nevera para evitar que se dañen y pongan en riesgo la salud alimentaria de la familia.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), la comida guardada en la nevera puede conservarse en buen estado durante un período limitado cuando se produce un corte eléctrico. El tiempo exacto depende de factores como el tipo de refrigerador, la frecuencia con la que se abre la puerta y el tipo de alimentos almacenados.

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En este sentido, se explica cuánto tiempo puede durar los alimentos al interior de una nevera que no está conectada a la electricidad, sumado a cómo mantener el frío al interior del electrodoméstico.

Cuánto tiempo puede durar los alimentos en la nevera sin electricidad

El tiempo depende del modelo de refrigerador que se tiene en casa. (Foto: Europa Press)

La OCU explica que, con refrigeradores eficientes y sin abrir la puerta, los alimentos en el congelador pueden mantenerse frescos entre 24 y 36 horas tras un corte eléctrico. Este margen se reduce si el aparato es antiguo o si se manipula con frecuencia.

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Por su parte, la AESAN advierte que, mientras los cortes de luz sean inferiores a 4 horas, el frigorífico suele mantener la temperatura por debajo de los 5°C, lo que permite conservar todos los productos sin riesgo inmediato.

Cuando la interrupción eléctrica supera las 4 horas, existe la posibilidad de que la temperatura interna supere el umbral seguro, sobre todo si la puerta se ha abierto varias veces.

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Qué alimentos en la nevera deben desecharse tras un apagón prolongado

Carnes crudas y lácteos son los productos que se deben desechar cuando la nevera no tiene electricidad por varias horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AESAN indica que los productos más sensibles a los cambios de temperatura son los de origen animal y los preparados listos para consumir.

Carne, pescado, pollo, leche, huevos, quesos frescos y sobras de comidas cocinadas deben descartarse si el corte eléctrico supera las 4 horas y la temperatura interna excede los 5°C. Esta regla busca evitar intoxicaciones alimentarias.

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En cambio, frutas y verduras enteras, así como productos en conserva o envasados herméticamente, pueden resistir mejor. Estos alimentos no requieren frío inmediato y pueden mantenerse seguros siempre que no presenten signos de deterioro.

La OCU recuerda que los lácteos, embutidos y productos frescos deben inspeccionarse cuidadosamente y no consumirse si presentan olores extraños o cambios de textura.

Cómo conservar el frío al interior de la nevera durante un corte de luz

Es importante no abrir la nevera muchas veces. (Foto: Samsung)

Para maximizar el tiempo de conservación, la OCU sugiere no abrir la puerta de la nevera salvo que sea imprescindible, porque cada apertura eleva la temperatura interna y reduce la capacidad de preservar los alimentos.

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Además, conviene evitar introducir comida o bebida caliente, pues esto acelera el calentamiento global del interior del aparato.

La ubicación de los productos dentro de la nevera influye en su conservación. La zona más fría suele estar en contacto con el congelador, así que los alimentos más sensibles deben colocarse en los estantes superiores de los frigoríficos tradicionales o cerca de los cajones de verduras en modelos combinados.

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Qué precauciones adicionales se pueden tomar en emergencias

Se debe consumir los alimentos precederos lo antes posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades coinciden en que se debe planificar el consumo y priorizar los alimentos más perecederos para reducir las pérdidas. Si se prevé un corte eléctrico, conviene consumir primero carnes, lácteos y platos preparados, mientras que frutas, verduras y productos no refrigerados pueden reservarse para el final.

Asimismo, en situaciones de emergencia, contar con un termómetro interno para nevera y congelador facilita la toma de decisiones informadas. La temperatura debe mantenerse por debajo de los 5°C en la nevera y bajo -17°C en el congelador.

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Si no es posible garantizar estos valores, se sugiere desechar los productos de riesgo para proteger la salud familiar. La seguridad alimentaria depende de mantener la cadena de frío y actuar con precaución ante la duda.