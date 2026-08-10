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Temblor Colombia: cómo funciona la tecnología de sistemas sismorresistentes en los edificios

La ingeniería moderna incorpora sistemas que absorben vibraciones y permiten movimientos controlados del inmueble, una estrategia usada en infraestructuras para disminuir daños

La actividad sísmica ocurrida la mañana del 10 de agosto en Colombia, despierta la curiosidad por las estructuras sismorresistentes - REUTERS/Jaime Saldarriaga
La actividad sísmica ocurrida la mañana del 10 de agosto en Colombia, despierta la curiosidad por las estructuras sismorresistentes - REUTERS/Jaime Saldarriaga
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Un temblor de magnitud 7,4 sorprendió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar, según datos iniciales del Servicio Geológico Colombiano.

El sismo, registrado a una profundidad de 82 kilómetros, activó alertas en varias regiones y provocó daños en edificaciones, especialmente en ciudades como Pereira, Manizales, Chocó y Cali, además de afectar servicios eléctricos y de telefonía. Protocolos de emergencia se pusieron en marcha mientras las autoridades monitorean el impacto y posibles réplicas.

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Mientras un diseño sismorresistente prioriza evitar colapso al soportar fuerzas, los sistemas antisísmicos buscan minimizar afectaciones mediante mecanismos de absorción y disipación, mejorando la continuidad de uso tras un movimiento fuerte - REUTERS/Mike Blake
Mientras un diseño sismorresistente prioriza evitar colapso al soportar fuerzas, los sistemas antisísmicos buscan minimizar afectaciones mediante mecanismos de absorción y disipación, mejorando la continuidad de uso tras un movimiento fuerte - REUTERS/Mike Blake

Este nuevo evento sísmico pone en primer plano la importancia de las tecnologías sismorresistentes y antisísmicas aplicadas a la construcción en Colombia, especialmente en un país atravesado por fallas geológicas y expuesto a movimientos telúricos frecuentes. Entender cómo funcionan estos sistemas es clave para evaluar la seguridad de viviendas, oficinas y espacios públicos.

Cómo funciona la tecnología en edificios antisísmicos

La ingeniería moderna ha transformado la manera en que se diseñan y construyen edificios en zonas sísmicas. De acuerdo con la empresa de construcción Saint-Gobain, los sistemas sismorresistentes y antisísmicos representan un avance significativo respecto a las estructuras tradicionales, priorizando la protección de los ocupantes y la funcionalidad tras un evento sísmico.

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Amortiguadores sísmicos

Uno de los avances más efectivos son los amortiguadores, dispositivos que funcionan con un contrapeso colgante dentro del edificio. Estos sistemas absorben las vibraciones y disipan la energía generada por el terremoto, reduciendo el movimiento estructural y los daños potenciales.

Innovaciones en cimientos y placas de deslizamiento ayudan a absorber desplazamientos, resistir condiciones extremas y reducir impactos del suelo, en una tendencia que también busca eficiencia y durabilidad en proyectos de construcción urbana - REUTERS/Reuters TV
Innovaciones en cimientos y placas de deslizamiento ayudan a absorber desplazamientos, resistir condiciones extremas y reducir impactos del suelo, en una tendencia que también busca eficiencia y durabilidad en proyectos de construcción urbana - REUTERS/Reuters TV

Aislamiento de base

El aislamiento de base permite que los edificios se desplacen y balanceen suavemente durante un sismo, absorbiendo gran parte del movimiento del suelo mediante una base subterránea flexible. Es especialmente útil en hospitales, puentes y edificios críticos, donde la operatividad tras un temblor es prioritaria.

Estructura de supermarco RC

Las estructuras de supermarco RC combinan vigas superiores, columnas exteriores y amortiguadores, creando construcciones más estables y flexibles. Permiten un diseño arquitectónico moderno sin sacrificar seguridad estructural.

Muros de corte de placa de acero

Estos muros disipan la energía sísmica y, en caso de daño, pueden ser reemplazados sin comprometer la integridad del edificio. Son una solución práctica para reforzar estructuras en zonas de alta actividad sísmica.

Estructuras diagonales de soporte

Las estructuras diagonales permiten que el edificio se sacuda durante un sismo sin perder estabilidad, ofreciendo mayor flexibilidad y reduciendo el riesgo de colapso.

Materiales antisísmicos: innovación y utilidad en una emergencia

Estudio del terreno y normas técnicas, el factor decisivo para que la tecnología antisísmica funcione - REUTERS/Luisa Gonzalez
Estudio del terreno y normas técnicas, el factor decisivo para que la tecnología antisísmica funcione - REUTERS/Luisa Gonzalez

El desarrollo de materiales avanzados es otro pilar de la ingeniería antisísmica. De acuerdo con la Revista Artec, materiales como los bloques aislantes y los polímeros de alto desempeño han revolucionado la construcción en zonas sísmicas.

  • Bloques aislantes: Utilizados en los cimientos, permiten el movimiento del suelo sin afectar la estabilidad del edificio, reduciendo considerablemente los daños estructurales.
  • Polímeros de alto desempeño: Placas de deslizamiento antisísmico como Fluorogold absorben desplazamientos, resisten temperaturas extremas y ayudan a disipar la energía sísmica.

Mientras que las estructuras sismorresistentes buscan evitar el colapso soportando las fuerzas sísmicas, los sistemas antisísmicos emplean mecanismos que absorben o disipan la energía, minimizando daños y desplazamientos internos. Esta diferencia de enfoque es fundamental para la seguridad y la funcionalidad post-sismo.

El éxito de una estructura antisísmica depende de factores como el estudio detallado del terreno, la simetría y regularidad del diseño, la selección adecuada de materiales y el cumplimiento estricto de las normativas técnicas vigentes. Todo esto asegura protección máxima y funcionalidad ante eventos sísmicos futuros.

La adopción de tecnologías sismorresistentes es cada vez más relevante en Colombia, donde los movimientos telúricos forman parte de la realidad cotidiana. Invertir en innovación y exigir estándares rigurosos en la construcción protege vidas y bienes, y garantiza la resiliencia de las ciudades frente a futuros temblores.

La ingeniería antisísmica, respaldada por la investigación y la experiencia internacional, es hoy una aliada indispensable para la seguridad urbana en el país.

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