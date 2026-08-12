5 mitos que existen sobre el uso de una nevera que pueden estar dañando los alimentos

Hay prácticas cotidianas que permite cuidar el rendimiento del refri y la salud alimentaria. (Foto: LG)

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La confianza en que el refrigerador garantiza la conservación perfecta de los alimentos ha originado mitos o costumbres que, lejos de ayudar, pueden comprometer la frescura y la seguridad de lo que se consume.

Estas ideas erróneas afectan los hábitos domésticos, inciden en el desperdicio y en la durabilidad de los electrodomésticos. A continuación, se analizan varios de los mitos más comunes sobre el uso del refrigerador, junto con sus posibles consecuencias y pautas prácticas basadas en información de fabricantes.

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En qué parte de la nevera se deben guardar los lácteos

Muchos consideran que la puerta del refrigerador es ideal para almacenar leche, yogur y otros productos lácteos. Sin embargo, la puerta es el área con mayores cambios de temperatura por la apertura constante del electrodoméstico. Estas variaciones pueden acelerar el deterioro de los lácteos y afectar su frescura.

Los lácteos expuestos a cambios de temperatura en la puerta del refrigerador pueden deteriorarse antes de lo esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según pautas de Samsung, los productos lácteos se conservan de forma más segura en los estantes interiores, donde la temperatura se mantiene estable.

Por este motivo, la puerta resulta más apropiada para bebidas, salsas y condimentos, mientras que los alimentos más sensibles a los cambios térmicos deben colocarse en el centro del refrigerador.

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Por qué no es seguro para los alimentos que la nevera esté muy llena

Existe la creencia de que llenar la nevera ayuda a mantener su temperatura interna. En realidad, un refrigerador muy lleno dificulta la circulación del aire frío, lo que reduce la eficacia del enfriamiento y genera zonas donde los alimentos no se conservan correctamente.

Una nevera sobrecargada impide la circulación del aire frío y dificulta la conservación homogénea de los productos. (Foto: Samsung)

Cuando el aire no circula con libertad, el motor debe esforzarse más para mantener la temperatura adecuada. Esto puede reducir la vida útil del aparato e incrementar el consumo eléctrico. Según el fabricante, lo mejor es distribuir los alimentos dejando espacios entre ellos, con el objetivo de facilitar el flujo de aire y garantizar una refrigeración homogénea.

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Cómo ahorrar energía al usar un refrigerador

Algunas personas creen que apagar los electrodomésticos es suficiente para reducir el consumo eléctrico. Sin embargo, el ahorro energético depende de entender el comportamiento de cada refrigerador, sus horarios de uso y las condiciones de funcionamiento.

No todos los aparatos tienen el mismo impacto en la factura eléctrica ni se utilizan de la misma manera, asi que existen herramientas de monitoreo que permiten conocer el consumo de cada dispositivo, comparar su comportamiento a lo largo del tiempo y establecer objetivos mensuales.

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Monitorear el consumo de los electrodomésticos permite tomar decisiones informadas para reducir el gasto eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas plataformas pueden enviar alertas cuando se supera un umbral y ofrecer sugerencias según los hábitos identificados. Así, las decisiones para ahorrar electricidad pueden basarse en datos concretos, sin renunciar a la comodidad del hogar.

Por qué se debe realizar mantenimientos periódicos en la nevera

La ausencia de fallas visibles suele interpretarse como señal de buen estado, pero el mantenimiento preventivo es esencial para evitar averías mayores. Cambios graduales en el rendimiento pueden pasar desapercibidos hasta que se transforman en un problema evidente.

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Algunas aplicaciones como Home Care permiten centralizar información sobre el estado de los electrodomésticos, enviar recordatorios de mantenimiento y notificar situaciones que requieren atención.

El mantenimiento preventivo anticipa fallas y mejora la vida útil del refrigerador y otros aparatos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, contar con esta información a tiempo ayuda a anticipar fallas y programar intervenciones antes de que surjan inconvenientes mayores. El mantenimiento oportuno prolonga la vida útil del refrigerador y protege la calidad de los alimentos almacenados.

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Qué hacer con la comida caliente antes de meterla al refrigerador

Durante mucho tiempo se dijo que hay que esperar a que los alimentos alcancen la temperatura ambiente antes de refrigerarlos. Sin embargo, dejar la comida fuera durante mucho tiempo favorece la aparición de bacterias y puede poner en riesgo la salud.

Lo indicado es dejar que los alimentos pierdan el exceso de calor durante unos minutos y luego almacenarlos en recipientes adecuados dentro de la nevera, sobre todo si no se consumirán de inmediato.

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