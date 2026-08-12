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Cuáles son Las Guerreras K-Pop, cómo se llaman, dónde puedo verlas cantar: las preguntas más consultadas en Google sobre HUNTR/X

El éxito de la película animada impulsó consultas sobre nombres, voces y música, con fans que quieren saber quiénes son Rumi, Mira y Zoey, y cómo ver el filme en español o en coreano

Las guerreras k-pop
Las Guerreras K-Pop arrasa en Netflix y dispara búsquedas sobre HUNTR/X, personajes y canciones - (Netflix)
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Las Guerreras K-Pop’ se ha posicionado como una de las películas animadas más vistas en Netflix, despertando el interés de miles de usuarios que buscan respuestas sobre sus personajes, la música y las mejores opciones para disfrutarla.

La popularidad del filme ha generado una ola de consultas en Google, especialmente acerca del grupo ficticio HUNTR/X, el trío protagonista que mezcla la estética y el sonido del K-pop con una historia de acción y fantasía.

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El fenómeno cultural que rodea a ‘Las Guerreras K-Pop’ no solo se apoya en su animación y narrativa, también en la identidad de sus integrantes y en la banda sonora que acompaña cada secuencia. Los nombres, el reparto de voces y las formas de ver la película en distintos idiomas se han convertido en los temas principales de búsqueda, marcando tendencia entre los fanáticos del género.

Guerreras K-pop- México- 6 diciembre
Rumi, Mira y Zoey, así se llaman las protagonistas de Las Guerreras K-Pop en Netflix - (Zurisaddai González/Infobae)

Quiénes son las protagonistas de Las Guerreras K-Pop

Las preguntas sobre “cómo se llaman las guerreras” encabezan el interés en línea. Las protagonistas de la historia son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X. Dentro del universo de la película, estas tres estrellas del K-pop llevan una doble vida como cazadoras de demonios, dotadas de poderes que les permiten proteger a la humanidad de espíritus malignos mediante la fuerza de su música.

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El guion explora su desarrollo personal, la amistad y el trabajo en equipo, mientras enfrentan amenazas que combinan acción y elementos fantásticos, inspirados en la estética anime y en la cultura pop coreana contemporánea.

Quiénes prestan sus voces y cantan las canciones de HUNTR/X

Otra de las inquietudes más consultadas es la identidad de las voces detrás de las canciones del grupo. Las interpretaciones principales de la banda ficticia HUNTR/X corresponden a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop
El trío de HUNTR/X combina vida de estrellas del K-pop con una misión secreta como cazadoras de demonios, en una historia que mezcla acción y fantasía, con foco en amistad, trabajo en equipo y crecimiento personal dentro del universo del filme - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Además, la banda sonora suma colaboraciones destacadas de Lea Salonga y de tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Esta combinación aporta diversidad de estilos y potencia la autenticidad de la propuesta musical del filme, uniendo voces de la escena internacional y del K-pop real.

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español y en versión original

‘Las Guerreras K-Pop’ está disponible para ver en Netflix, tanto en español como en su versión original en coreano. Se recomienda acceder únicamente a través de esta plataforma, ya que garantiza una reproducción legal y de alta calidad, con opciones de audio y subtítulos que se adaptan a las preferencias de cada espectador.

Para muchos seguidores, disfrutar de la película en idioma original permite experimentar la música y las actuaciones con mayor fidelidad. La versión en coreano conserva los matices vocales, las inflexiones y el ritmo propio del K-pop, mientras que el doblaje al español latino ofrece accesibilidad y una experiencia más cercana para ver en familia.

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español o en versión original, Netflix es la vía oficial - (Netflix)

Cómo cambiar el idioma de audio y activar subtítulos en Netflix

El proceso para personalizar la experiencia de reproducción es sencillo y rápido:

  1. Ingresa a tu cuenta de Netflix y busca “Las Guerreras K-Pop”.
  2. Selecciona la película y comienza la reproducción.
  3. Durante la visualización, localiza el ícono de “Audio y subtítulos” en la pantalla.
  4. Elige “Coreano” para escuchar las voces originales o selecciona “Español (Latinoamérica)” si prefieres el doblaje.
  5. Activa los subtítulos en español si optas por la versión original.
  6. Cierra el menú y disfruta la película con la configuración seleccionada.

De qué trata la historia de Las Guerreras K-Pop y por qué es tendencia

La trama sigue a las integrantes de HUNTR/X en su doble rol como estrellas del pop y cazadoras de demonios. La música es mucho más que un acompañamiento: funciona como un arma capaz de crear campos de energía que protegen a la humanidad. Las protagonistas enfrentan una amenaza central, los Saja Boys, una banda rival poseída por fuerzas oscuras que busca manipular a los fans y generar inseguridad.

La película mezcla acción, autoconocimiento, empoderamiento femenino y una fuerte estética visual ligada a la moda y las coreografías del K-pop. El resultado es una propuesta que conecta con distintos públicos, desde seguidores del anime hasta fanáticos de la música coreana.

El éxito de la película y la popularidad de sus búsquedas en Google demuestran cómo la combinación de narrativa, música y cultura pop puede crear fenómenos globales y comunidades activas alrededor de un título animado.

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