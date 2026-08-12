Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

os 18 nuevos concursantes de Es mi sueño

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El Trece lanzó la segunda temporada de Es mi sueño con famosos como protagonistas del certamen de canto que conduce Guido Kaczka. El canal confirmó a través de sus redes sociales la lista de celebridades que se sumarán al programa, cuya primera edición aún no terminó: la gran final está prevista para el martes 18 de agosto en el Teatro Ópera, y al día siguiente —el miércoles 19— se estrena la nueva etapa.

La producción no esperó al cierre de la temporada en curso para poner en marcha las grabaciones. Las cámaras ya están rodando y los primeros famosos en pisar el escenario fueron Leticia Brédice, actriz conocida por su trabajo en cine y teatro, Yayo, humorista y actor de larga trayectoria en la televisión argentina, y Pipino Cuevas, exfutbolista paraguayo que jugó en River Plate y en la selección de su país. Los tres se animaron a cantar junto a los participantes anónimos en busca del compañero ideal para la competencia. La decisión de arrancar con anticipación refleja la confianza del canal en el reality.

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El formato de esta segunda temporada introduce una dinámica distinta a la de la edición anterior. Cada famoso cantará junto a diferentes participantes anónimos —los llamados “soñadores”— hasta encontrar con quién logra la mejor química sobre el escenario. Recién después de esa instancia inicial se definirán las duplas que continuarán en la competencia, en una modalidad que recuerda a la del Cantando por un Sueño. La idea es que cada celebridad interactúe con varios soñadores y construya un dúo capaz de destacarse antes de que la competencia formal tome forma.

"El Puma" José Luis Rodríguez será parte del jurado de Es mi sueño

Las figuras confirmadas para esta nueva edición forman un elenco de cerca de 21 celebridades provenientes del espectáculo, el periodismo y el deporte. Entre ellas se encuentran Guillermo Andino, histórico conductor de noticieros; Maju Lozano, presentadora y figura de la televisión diurna; Natalia Pastorutti, hermana de Soledad Pastorutti y cantante con carrera propia en el folclore; Jonás Gutiérrez, exfutbolista de la Selección Argentina; Dante Ortega, actor, hijo de Guillermina Valdés y Emanuel Ortega y nieto de Palito Ortega; Viviana Saccone y Emilia Attias, ambas actrices; Miguel Ángel Rodríguez, actor con extensa trayectoria teatral y televisiva; Antonio Occhiato, músico y conductor; Barbie Simons, periodista especializada en espectáculos; Lío Ferro, actor; e Iván Ramírez, imitador. El propio Kaczka adelantó además que tiene entre sus deseos contar con Xuxa, la conductora y cantante brasileña, entre las figuras convocadas.

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El jurado sumará a José Luis “El Puma” Rodríguez entre sus integrantes, según confirmó el propio Kaczka. “Presentar a un tipo así que en mi vida me la musicalizó, me impresiona a mí, a mi familia”, afirmó el conductor. La composición definitiva del panel aún no fue confirmada de manera oficial en su totalidad.

Guido Kaczka continuará al frente de la conducción de Es mi sueño

Uno de los jurados de la primera temporada que continuará es Joaquín Levinton, líder de Turf, quien se convirtió en una de las presencias más imprevisibles del panel. En la emisión del lunes 11 de agosto desató una cadena de carcajadas en el estudio al interrumpir a Kaczka con una serie de sonidos guturales mientras el conductor intentaba presentar a un participante. El episodio obligó a Kaczka a retirarse del escenario sin poder retomar el hilo. “Disculpen, por favor. Mil disculpas”, repitió el animador entre risas. “Listo, sigan ustedes”, dijo finalmente Kaczka antes de abandonar el escenario.

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Con Kaczka nuevamente al frente, el ciclo buscará combinar talento, historias personales y el atractivo de los rostros conocidos para renovar una competencia que ya probó su capacidad de retener audiencia. El estreno de la segunda temporada está fijado para el miércoles 19 de agosto en la pantalla de El Trece.