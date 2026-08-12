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Laurita Fernández a pleno verano en Italia: playa, atardeceres y paseos con amigas

La bailarina estuvo de vacaciones en Europa y eligió pasar unos días en Cinque Terre, conociendo los pueblos que están en la montaña mientras disfrutó de las jornadas estivales

La bailarina compartió el atardecer que vivió en uno de los pueblos de Cinque Terre (Video: Instagram)

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Laurita Fernández se tomó unos días de descanso y eligió Italia como destino. La conductora viajó a las Cinque Terre, la franja de cinco pueblos enclavados en los acantilados de la costa de Liguria, en el norte del país, y lo compartió en sus redes sociales junto a sus amigas Noelia Solange Silva y Vanesa. Playas, miradores, callejones empinados, atardeceres sobre las rocas y gastronomía local formaron parte del registro que eligió hacer público.

El recorrido arrancó en Manarola, uno de los cinco pueblos que forman las Cinque Terre. Las fotos desde el mirador mostraron las fachadas de colores apiladas sobre el acantilado con el mar Mediterráneo de fondo. Laurita posó con los brazos abiertos y una sonrisa, con el top amarillo a cuadros, short blanco y sombrero de paja con cinta negra que repitió en varias tomas del viaje.

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Desde ese mismo punto también se fotografió de espaldas, apoyada en la baranda del mirador, con una bolsa de tela con la inscripción “Florence, Italy” al hombro. Al fondo, las casas rojas, amarillas y rosas de Manarola se recortaban contra el cielo del atardecer.

Mujer sonriente con sombrero de paja, blusa amarilla y shorts blancos extiende la mano. De fondo, pueblo costero con casas coloridas en acantilado y mar con barcos
"La dolce vita", fue todo lo que escribió en el pie de foto
Grupo de personas sentadas en rocas frente al mar con un atardecer, dos botes, y edificios coloridos en un acantilado a la derecha
Sentada en las piedras, con el mar frente a ella, gozó del atardecer
Cuatro mujeres sentadas en rocas junto a un muro de piedra. Una mujer en primer plano con gafas de sol sonríe a cámara. Hay vegetación
La foto junto a sus amigas mirando el atardecer
Mujer sonriendo dentro de un cartel de cartón con uniforme a rayas amarillas y blancas. Se ven letreros con “Make your schiacciata” e “Il Salumaio”
Los momentos de diversión no faltaron en el viaje

El grupo también recorrió los callejones angostos y empinados del pueblo. Una de las fotos capturó a dos de las amigas bajando una escalinata de piedra entre paredes ocres con ventanas de postigos verdes, en una imagen que resumió la arquitectura característica de los pueblos de la región.

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La siguiente parada fue Riomaggiore. El atardecer desde las rocas fue uno de los momentos más registrados del viaje: Laurita y sus amigas se sentaron junto a decenas de turistas sobre las piedras del borde costero, mientras el sol se ponía detrás de los edificios de colores que caen directamente al mar. La conductora apareció de perfil, con anteojos de sol redondos y el mismo conjunto amarillo, con la mejilla apoyada en la mano.

El viaje también incluyó Vernazza, donde las fotos mostraron la torre medieval sobre el promontorio rocoso y el pequeño puerto con botes amarrados. Y Monterosso, desde cuya estación Laurita se sacó una selfie con expresión descontracturada, sombrero de paja y el pañuelo floreado en rosa y amarillo que usó como accesorio en las tomas de los pueblos.

Mujer con cabello rubio, sombrero de paja, vestido amarillo a cuadros en andén de estación de tren con vías, edificios y señal Monterosso
Laurita apostó por una remera amarilla y un sombrero para caminar por Italia
Mujer de espaldas camina por una playa de arena con sombrillas y reposeras. Viste bikini rojo a cuadros, falda, sombrero de paja y lleva un bolso de mimbre
Bikini a cuadros blanco y rojo, sombrero y cartera de playa fueron los elegidos
Mujer de espaldas con pañuelo en la cabeza, top amarillo y short blanco mira un pueblo costero con casas coloridas, un puerto, barcos y el mar
La bailarina hizo el trekking que une los cinco pueblos italiano
Mujer con cabello rubio sentada en la arena de la playa, con un bikini rojo y blanco, mirando hacia arriba. Sombrillas de playa y cielo azul con nubes de fondo
Fernández se relajó en una playa de Italia durante sus vacaciones

Las playas ocuparon otro capítulo del álbum. Con la bikini de cuadros rojos como look de playa, Laurita apareció de rodillas sobre una toalla con la inscripción “La Dolce Vita Italia”, rodeada de sombrillas a rayas naranjas y verdes. En otra toma caminó de espaldas entre las reposeras de la playa, con la misma bikini y una pollera a juego, cartera de paja en mano.

La gastronomía italiana también tuvo su lugar en la publicación. Una de las imágenes mostró un cannolo en un plato descartable, sostenido frente al paisaje de un callejón del pueblo. Otra capturó una caja repleta de limones italianos de gran tamaño, con sus hojas todavía verdes, en una postal que reflejó los mercados locales de la región.

El recorrido incluyó además una visita a una iglesia de columnas en blanco y negro, piso de mosaico geométrico y altar barroco, cuya foto fue la única del álbum sin presencia humana: solo arquitectura y silencio.

Mujer de cabello largo rubio, de espaldas, agachada en la arena. Viste un bikini de cuadros rojos y blancos. Hay una toalla amarilla y blanca, ropa y sandalias
La conductora disfrutó de la playa de Riomaggore en Cinque Terre
Una mujer con cabello rubio ondulado y top a cuadros amarillos mira hacia la cámara. Detrás, se ven un estante con libros y una puerta oscura
Lauria se mostró a cara lavada y con el pelo revuelto
Dos mujeres caminan por escaleras de piedra flanqueadas por edificios. Una mujer lleva vestido estampado, otra top amarillo y shorts. Se ve una ladera al fondo
La bailarina viajó acompañada de amigas y vivió la experiencia a pleno
Mujer rubia en bikini rojo y blanco arrodillada en una toalla amarilla y blanca sobre arena oscura en una playa con sombrillas
Laurita se sumó a la tendencia italiana del limón (Instagram)

Entre destino y destino, Laurita también se fotografió en el interior del alojamiento. Una selfie la mostró con el pelo húmedo, labios rojos y el mismo top amarillo a cuadros, en una imagen más íntima que contrastó con las postales al aire libre.

La tienda Il Salumaio fue otra de las paradas del grupo. Una de las amigas posó con la cara asomada por el recorte de un muñeco de cartón que invitaba a “Make your schiacciata”, con el interior de la charcutería y sus embutidos colgados al fondo. Todo lo que compartió quedó resumido en el pie de foto que eligió para la publicación: “La dolce vita. Manarola e Riomaggiore”.

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