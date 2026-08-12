La reacción de Eva Bargiela sobre los dichos de Facundo Moyano cuando eran pareja: “Una falta de respeto”

La modelo se refirió a los dichos de su exmarido

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Facundo Moyano decidió salir a hablar tras el episodio que protagonizó el 4 de agosto con Candela Arizaga, cuando la joven corrió semidesnuda por la avenida Libertador y el sindicalista quedó detenido por unas horas. En la serie de entrevistas que dio para explicar lo ocurrido, sus declaraciones fueron más allá del incidente puntual y alcanzaron a las mujeres con las que estuvo, incluida su exmujer, la modelo Eva Bargiela. Las palabras no tardaron en llegar a ella, y su respuesta fue tan contundente como breve.

Uno de los programas que lo recibió fue el de Georgina Barbarossa en Telefe, donde Moyano aprovechó para despejar lo que, según dijo, más le molestó del episodio. “Lo que más me molestó, primero, es que no crean que yo puedo estar en una relación sin pagar”, arrancó.

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Acto seguido continuó: “Las mujeres con las que estoy, incluida mi expareja, mi exesposa... esposa queda grande, todas cuando están conmigo eran gatos o estaban conmigo porque les pagaba, o las tenía de cartel o de cortina”.

Las declaraciones llegaron rápido a los medios y las cámaras de Intrusos (América TV) fueron a buscar la reacción de Bargiela. La modelo, que desde hace tiempo construyó una vida alejada de su ex, no esquivó las preguntas, pero fue categórica desde el primer momento. “Te pido un millón de disculpas, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso, no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo ya”, dijo Bargiela ante las cámaras.

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Eva Bargiela evitó hablar sobre Facundo Moyano y respondió que no le interesaba hacer declaraciones sobre el tema (Video: PrimiciasYa, AméricaTV)

Cuando el periodista insistió, ella fue más lejos y puso el foco en lo que el tema le generaba más allá de los dichos en sí. “Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia, mi pareja. O sea, tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz, tengo un bebé sano. O sea, todo eso a mí no me interesa. No tengo ni una opinión formada”.

El cronista quiso confirmar si Moyano le resultaba indiferente en términos absolutos. “No te interesa nada Facundo Moyano”, le planteó. “No, no, no”, respondió ella sin dudar. “Ni lo que pueda llegar a decir”, repreguntó el periodista. “No, no, no tiene que ver conmigo hace mucho tiempo”, cerró Bargiela.

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Pero antes de despedirse, la modelo sí abrió una ventana sobre lo que fue esa etapa. “Yo la pasé mal en un momento porque son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se acomodó, se encauzó”, dijo, sin dar más detalles sobre a qué se refería con ese momento difícil.

El contraste con su presente fue la otra cara de la respuesta. “Estoy muy contenta, con mucho trabajo. De hecho, bueno, estoy un poco apurada porque me tengo que ir a otro trabajo ahora. Así que nada, así estoy con un presente muy lindo”, concluyó Bargiela, antes de retirarse.

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Cuando se conoció la noticia del episodio que tuvo como protagonista al exdiputado nacional, los cronistas fueron a buscar a la modelo a la puerta de La Casa Streaming, el canal de stream para el que trabaja, para hablar acerca de esto. “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar”, fue lo primero que dijo cuando le consultaron días atrás.

Ante una nueva insistencia sobre si durante su matrimonio Moyano había tenido actitudes similares a las que se investigan ahora, Eva puso fin al intercambio: “No me interesa hablar del tema”, dijo, y entró al edificio donde se emite el streaming La Casa, en el que participa del programa Que alguien le avise. Antes de retirarse, agregó: “Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir”.

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