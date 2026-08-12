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Mark Zuckerberg desafía a la IA china: Meta lanza potente modelo de código abierto

El lanzamiento llegó tras la firma de una carta que pidió al gobierno estadounidense evitar “restricciones prematuras” sobre los modelos de IA abiertos

Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia) apuntan a competir con la IA que llega desde China. REUTERS/Brendan McDermid
Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia) apuntan a competir con la IA que llega desde China. REUTERS/Brendan McDermid
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Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, buscan competir con modelos de inteligencia artificial que llegan desde China.

Recientemente, Meta presentó el modelo de IA Muse Glimmer como parte de una estrategia para llevar sus desarrollos más potentes a la comunidad de código abierto, es decir, disponibles para descarga y uso por parte de desarrolladores.

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Zuckerberg afirmó además que la empresa abrirá los pesos de su modelo más reciente, Muse Spark 1.2. Los “pesos” son los cálculos y reglas que determinan cómo funciona y se comporta un sistema de IA.

Por su parte, Nvidia lanzó Nemotron 3.5 Lightning, un modelo derivado de la familia Nemotron 3 difundida en diciembre de 2025.

Captura de pantalla de una publicación en red social con el perfil de Zuck, texto en inglés sobre modelos de inteligencia artificial y números de interacciones
Meta lanzó Muse Glimmer para acercar sus modelos más potentes al ecosistema de código abierto. (Threads: zuck)

Según la compañía, su propuesta es “verdaderamente de código abierto” porque publica, para inspección de los desarrolladores, los conjuntos de datos de entrenamiento, las técnicas utilizadas y los pesos del modelo.

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Estos lanzamientos llegan después de que un grupo de 25 empresas tecnológicas, entre ellas Nvidia, Microsoft y Meta, pidiera al gobierno estadounidense no imponer “restricciones prematuras” sobre los modelos de IA de pesos abiertos, incluso si provienen del país asiático.

En esa carta, las compañías sostuvieron que, con las decisiones adecuadas, la IA de pesos abiertos puede ampliar oportunidades, fortalecer la competencia, extender el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, mitigar riesgos y distribuir beneficios de manera más amplia en la economía.

Los modelos presentados por Meta y Nvidia son más livianos y están diseñados para funcionar en notebooks. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Los modelos presentados por Meta y Nvidia son más livianos y están diseñados para funcionar en notebooks. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En el mismo documento, también defendieron la “destilación”, una práctica de entrenamiento de inteligencia artificial, como una técnica ampliamente usada para mejorar, evaluar y validar modelos, aunque críticos la señalan como un posible mecanismo de robo de propiedad intelectual.

Aaron Levie, CEO de Box y uno de los firmantes de la carta de julio, se mostró optimista, recoge CNBC.

De todos modos, Levie precisó que los lanzamientos de Meta y Nvidia son más pequeños y están pensados para correr en computadoras portátiles, con tareas como alimentar agentes digitales en el dispositivo.

Nvidia presentó Nemotron 3.5 Lightning, derivado de la familia Nemotron 3 lanzada en diciembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia presentó Nemotron 3.5 Lightning, derivado de la familia Nemotron 3 lanzada en diciembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Charlie Dai, analista de Forrester, calificó el movimiento de Meta como “estratégicamente importante”, de acuerdo con el medio estadounidense.

Dai agregó que desarrolladores y empresas probablemente verán con buenos ojos el regreso a los pesos abiertos, por beneficios como mayor transparencia, capacidad de personalización, flexibilidad de despliegue y soberanía de datos.

El desafío, advirtió, será demostrar que Meta puede construir “un ecosistema duradero” más allá de lanzar modelos competitivos.

El reto para Meta será sostener un “ecosistema duradero” más allá de publicar modelos competitivos. REUTERS/Mike Blake/File Photo
El reto para Meta será sostener un “ecosistema duradero” más allá de publicar modelos competitivos. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Qué dijo Zuckerberg sobre la superinteligencia

Además del anuncio de Muse Glimmer, Zuckerberg publicó un manuscrito en el que plantea su visión sobre la “superinteligencia”.

Allí la describe como una capacidad “más allá de la capacidad humana” que, en los próximos años, permitirá crear y descubrir cosas nuevas, construir negocios, expresar ideas, aprender conceptos y mejorar la salud y la calidad de vida.

En ese texto, el CEO de Meta sostiene que las preguntas centrales de esta etapa son quién tendrá acceso a esa superinteligencia y con qué fines se la usará: si quedará centralizada y restringida a pocas instituciones, o si funcionará como una herramienta para empoderar a todos.

Captura de pantalla de una publicación de Mark Zuckerberg en red social. Incluye texto, enlace a Meta.com y métricas de interacción como "1,9 mil" me gusta
Zuckerberg sostiene que no habrá una superinteligencia única y benevolente, porque no existe un solo sistema de valores compartido. (Threads: zuck)

En línea con esa idea, propone una filosofía basada en el empoderamiento individual como fuente de prosperidad, la invención como propósito principal de la superinteligencia y el equilibrio de poder como base de la seguridad.

Zuckerberg también afirma que “no existe una superinteligencia singular benevolente”, porque las personas no comparten un único conjunto de valores y una sola superinteligencia, por definición, debería priorizar algunos por sobre otros.

Por eso, plantea que el camino más realista hacia un “futuro positivo” es distribuir ampliamente esa capacidad para sostener un equilibrio de poder que favorezca a los individuos.

En el apartado más concreto, enumera usos que, según su visión, deberían estar al alcance de todos: agentes personales capaces de trabajar de forma continua para ayudar en objetivos, salud, carrera y finanzas; herramientas de creación; y tutores personalizados.

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