Inseguridad en el Conurbano: un nene armado asaltó a un vecino en Tres de Febrero

El robo ocurrió esta semana en la localidad de Caseros

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el conurbano bonaerense durante la tarde del martes. Esta vez, la particularidad radica en que el asaltante era un menor de edad armado, que amenazó y apuntó a la víctima para sacarle las pertenencias, para luego escapar junto a sus cómplices en un vehículo robado. Todo sucedió a plena luz del día y la secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad y por un vecino que grabó la fuga con su teléfono celular.

El violento episodio sucedió cerca de las 13.50 del martes, en la esquina de Juan de Garay y Caseros, en la localidad de Caseros, del partido de Tres de Febrero.

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La víctima, identificada como Roberto, vive en un piso sobre un taller mecánico en esa misma zona. Según relató, acababa de bajar de su casa para dirigirse a su camioneta, cuando un vehículo Nissan que circulaba a contramano se detuvo cerca. De ese rodado descendieron entre tres y cuatro delincuentes, aunque no pudo precisar el número exacto. Uno de ellos era un chico, en apariencia no mayor de 12 años, que empuñaba un arma.

Así se dirigió directamente hacia Roberto, le apuntó y le exigió entregarle todas sus pertenencias. “Me dice: ‘Dame todo’. Le doy el celular y después me mete la mano en los bolsillos y me saca la plata que tenía”.

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En medio del asalto, además, el ladrón le pidió algo más: cadenas de oro, pero el hombre le mostró que no tenía ninguna, abriéndose la campera, gesto que también quedó registrado en el video de la cámara de vigilancia.

Al verse intimidado, el vecino intentó escapar corriendo. Parecía que la situación iba a terminar allí, pero el menor en vez de iniciar la fuga, volvió a correrlo e interceptarlo, siempre apuntándole con el arma. Esta vez, le exigió que desbloqueara el teléfono.

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Las imágenes de la cámara de seguridad

Antes de escapar, el grupo de delincuentes también cambió de objetivo y, como no pudieron llevarse la camioneta de Roberto, decidieron robar un auto Citroën C3 que estaba estacionado en el lugar. Ese vehículo pertenecía a un cliente que había dejado el auto en el taller mecánico situado en la planta baja de la vivienda de la víctima. La fuga fue filmada desde el interior de una vivienda de la zona.

Roberto contó que no es la primera vez que sufre un robo. En otra oportunidad, ladrones forzaron la puerta de su casa con una barreta, permanecieron allí alrededor de una hora y desvalijaron el interior.

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“Estoy cansado, la otra vez me desvalijaron la casa, rompieron todo. Por eso salgo a hablar, no sé qué más hacer”, expresó ante la prensa su preocupación y agotamiento frente a la reiteración de estos episodios. “Dentro de todo lo puedo contar, tengo que dar gracias por eso. Pero quiero que se termine esto, ya me robaron muchas veces”, lamentó.

Luego del asalto, al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Primera de Tres de Febrero. Por el momento no hay detenidos y las autoridades trabajan para identificar a los autores del hecho.

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