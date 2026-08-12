El exigente entrenamiento de Lewis Hamilton a sus 41 años antes de la reanudación de la Fórmula 1

El piloto Lewis Hamilton ejecuta diversos ejercicios físicos en un espacio de entrenamiento interior

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A los 41 años y en plena pausa del verano europeo, Lewis Hamilton no afloja el ritmo. El heptacampeón mundial publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que se lo ve realizar una exigente sesión de entrenamiento de core, los músculos situados en la zona central del cuerpo, en el gimnasio, mientras la Fórmula 1 atraviesa su receso de mitad de temporada.

En las imágenes del entrenamiento, el piloto de Ferrari ejecuta una secuencia de ejercicios en posición de plancha con un soporte deslizante. El movimiento consiste en rotar el cuerpo y pasar el brazo por debajo del tronco, en dos series de 20 repeticiones cada una. En varias ejecuciones, mantiene una pierna en el aire, lo que eleva el nivel de dificultad al exigir mayor estabilidad y control del tronco.

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El trabajo de core no es un detalle menor en la preparación de un piloto de Fórmula 1. Durante una carrera, los pilotos soportan fuerzas G que pueden superar cinco veces el peso corporal en aceleración, frenada y curvas, lo que demanda una musculatura del tronco capaz de estabilizar el cuerpo y transmitir fuerzas con precisión. A eso se suma el uso intensivo de una sola pierna, que aplica entre 80 y 150 kilogramos de presión sobre el pedal del freno, cientos de veces por prueba.

Lewis Hamilton mostró una parte de su exigente entrenamiento

La rutina semanal de Hamilton abarca fuerza, cardio, movilidad y recuperación. En el apartado de fuerza, los ejercicios priorizan movimientos multiarticulares para el core, el cuello, las piernas y la espalda. El cuello, en particular, recibe trabajo aislado con bandas y mancuernas, dado que funciona como el principal amortiguador de las fuerzas laterales en las curvas. El piloto también entrena la coordinación y los reflejos con dispositivos luminosos y pads electrónicos. El componente cardiovascular incluye carrera de intensidad media y alta, sprints, ciclismo, boxeo, pilates y saltos pliométricos.

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La recuperación combina masajes, baños de hielo, sauna y ejercicios de respiración. La alimentación sigue una dieta con control calórico, rica en proteínas vegetales, frutas, verduras y grasas de calidad, con una hidratación estricta en días de competencia, donde la temperatura dentro del monoplaza puede superar los 50 °C (122 °F).

Fuera del gimnasio, el receso también tuvo otra protagonista. El pasado domingo, Kim Kardashian, de 45 años, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías junto al piloto que representa la muestra pública más íntima de la pareja desde que comenzaron su romance a principios de 2026. Entre las imágenes figura un autorretrato frente a un espejo en el que Hamilton la rodea por la espalda, ambos con ropa deportiva en tonos marrones; otra en la que aparecen arreglados para una salida, con la mano del piloto apoyada en su cintura; una selfie en el auto; y una foto en la que la mano tatuada de Hamilton reposa sobre el abdomen de Kardashian.

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El recorrido de la pareja arrancó con rumores a fines de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en distintas ciudades de Europa. La primera confirmación pública llegó en febrero, al ser filmados juntos en el palco del Super Bowl en Estados Unidos. Desde entonces, los avistamientos se multiplicaron: un fin de semana en el Estelle Manor, en los Cotswolds británicos; viajes a Japón y París; y un beso fotografiado en Malibú, California, en abril.

En mayo, Kardashian viajó a Mónaco para acompañar al piloto en el Gran Premio, donde fue vista junto a su hermana Khloe Kardashian en el balcón del garaje de Ferrari. Hamilton, que terminó segundo detrás de Kimi Antonelli, le lanzó un beso desde el podio. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor, y ella lo hace por mí todos los días”, declaró el piloto ante la prensa, según recogió The Sun.

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Durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un fanático le preguntó al piloto si Kardashian era la razón de su buen humor. “Y claro, claro que es Kim”, respondió Hamilton, en lo que fue su declaración pública más directa sobre la relación. Fuentes cercanas a la pareja citadas por Entertainment Tonight señalaron que el vínculo se tornó serio con rapidez: “Lewis es serio con Kim y ve un futuro con ella”, indicó una de ellas.

Más allá de la vida personal, Hamilton llega al tramo final de la temporada como escolta en el campeonato de pilotos, con 169 puntos, a 50 de distancia del líder Antonelli. Acumula cinco podios en 2026: una victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en junio —que cortó una racha de 34 carreras sin triunfos para la escudería italiana—, dos segundos puestos en Canadá y Mónaco, y dos terceros lugares en China y Gran Bretaña. La Fórmula 1 retoma la actividad el 21 de agosto con los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, primera fecha de la segunda mitad de la temporada.

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