Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El exigente entrenamiento de Lewis Hamilton a sus 41 años antes de la reanudación de la Fórmula 1

El piloto británico compartió en sus redes sociales una sesión de ejercicios

El piloto Lewis Hamilton ejecuta diversos ejercicios físicos en un espacio de entrenamiento interior

Guardar

A los 41 años y en plena pausa del verano europeo, Lewis Hamilton no afloja el ritmo. El heptacampeón mundial publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que se lo ve realizar una exigente sesión de entrenamiento de core, los músculos situados en la zona central del cuerpo, en el gimnasio, mientras la Fórmula 1 atraviesa su receso de mitad de temporada.

En las imágenes del entrenamiento, el piloto de Ferrari ejecuta una secuencia de ejercicios en posición de plancha con un soporte deslizante. El movimiento consiste en rotar el cuerpo y pasar el brazo por debajo del tronco, en dos series de 20 repeticiones cada una. En varias ejecuciones, mantiene una pierna en el aire, lo que eleva el nivel de dificultad al exigir mayor estabilidad y control del tronco.

PUBLICIDAD

El trabajo de core no es un detalle menor en la preparación de un piloto de Fórmula 1. Durante una carrera, los pilotos soportan fuerzas G que pueden superar cinco veces el peso corporal en aceleración, frenada y curvas, lo que demanda una musculatura del tronco capaz de estabilizar el cuerpo y transmitir fuerzas con precisión. A eso se suma el uso intensivo de una sola pierna, que aplica entre 80 y 150 kilogramos de presión sobre el pedal del freno, cientos de veces por prueba.

Lewis Hamilton mostró una parte de su exigente entrenamiento
Lewis Hamilton mostró una parte de su exigente entrenamiento

La rutina semanal de Hamilton abarca fuerza, cardio, movilidad y recuperación. En el apartado de fuerza, los ejercicios priorizan movimientos multiarticulares para el core, el cuello, las piernas y la espalda. El cuello, en particular, recibe trabajo aislado con bandas y mancuernas, dado que funciona como el principal amortiguador de las fuerzas laterales en las curvas. El piloto también entrena la coordinación y los reflejos con dispositivos luminosos y pads electrónicos. El componente cardiovascular incluye carrera de intensidad media y alta, sprints, ciclismo, boxeo, pilates y saltos pliométricos.

PUBLICIDAD

La recuperación combina masajes, baños de hielo, sauna y ejercicios de respiración. La alimentación sigue una dieta con control calórico, rica en proteínas vegetales, frutas, verduras y grasas de calidad, con una hidratación estricta en días de competencia, donde la temperatura dentro del monoplaza puede superar los 50 °C (122 °F).

Fuera del gimnasio, el receso también tuvo otra protagonista. El pasado domingo, Kim Kardashian, de 45 años, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías junto al piloto que representa la muestra pública más íntima de la pareja desde que comenzaron su romance a principios de 2026. Entre las imágenes figura un autorretrato frente a un espejo en el que Hamilton la rodea por la espalda, ambos con ropa deportiva en tonos marrones; otra en la que aparecen arreglados para una salida, con la mano del piloto apoyada en su cintura; una selfie en el auto; y una foto en la que la mano tatuada de Hamilton reposa sobre el abdomen de Kardashian.

El recorrido de la pareja arrancó con rumores a fines de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en distintas ciudades de Europa. La primera confirmación pública llegó en febrero, al ser filmados juntos en el palco del Super Bowl en Estados Unidos. Desde entonces, los avistamientos se multiplicaron: un fin de semana en el Estelle Manor, en los Cotswolds británicos; viajes a Japón y París; y un beso fotografiado en Malibú, California, en abril.

En mayo, Kardashian viajó a Mónaco para acompañar al piloto en el Gran Premio, donde fue vista junto a su hermana Khloe Kardashian en el balcón del garaje de Ferrari. Hamilton, que terminó segundo detrás de Kimi Antonelli, le lanzó un beso desde el podio. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor, y ella lo hace por mí todos los días”, declaró el piloto ante la prensa, según recogió The Sun.

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un fanático le preguntó al piloto si Kardashian era la razón de su buen humor. “Y claro, claro que es Kim”, respondió Hamilton, en lo que fue su declaración pública más directa sobre la relación. Fuentes cercanas a la pareja citadas por Entertainment Tonight señalaron que el vínculo se tornó serio con rapidez: “Lewis es serio con Kim y ve un futuro con ella”, indicó una de ellas.

Más allá de la vida personal, Hamilton llega al tramo final de la temporada como escolta en el campeonato de pilotos, con 169 puntos, a 50 de distancia del líder Antonelli. Acumula cinco podios en 2026: una victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en junio —que cortó una racha de 34 carreras sin triunfos para la escudería italiana—, dos segundos puestos en Canadá y Mónaco, y dos terceros lugares en China y Gran Bretaña. La Fórmula 1 retoma la actividad el 21 de agosto con los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, primera fecha de la segunda mitad de la temporada.

Temas Relacionados

Lewis HamiltonFórmula 1FerrariF1deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PSG le ganó 2-1 al Aston Villa y es bicampeón de la Supercopa de Europa

Los ganadores de la Champions League vencieron a los Villanos, últimos vencedores de la Europa League, con los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Emiliano Buendía jugó los 90 minutos

PSG le ganó 2-1 al Aston Villa y es bicampeón de la Supercopa de Europa

Platense abre la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido

El Calamar recibe al conjunto chileno en Vicente López, en el primer cruce de eliminación directa continental de su historia

Platense abre la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido

Chelsea le dio un ultimátum al Manchester City para comprar a Enzo Fernández: el plazo máximo y cuánto exige por el pase

El futbolista de la selección argentina está en la mira de los Ciudadanos, que cuentan con poco tiempo para cerrar la operación

Chelsea le dio un ultimátum al Manchester City para comprar a Enzo Fernández: el plazo máximo y cuánto exige por el pase

Mourinho confesó por qué rechazó ser el sucesor de Ferguson en Manchester United: “Tomé la decisión con el corazón”

El entrenador portugués contó en un documental de Netflix que tenía un acuerdo previo tras la salida del escocés, aunque desistió y volvió al club que siempre sintió como su casa

Mourinho confesó por qué rechazó ser el sucesor de Ferguson en Manchester United: “Tomé la decisión con el corazón”

Tigre recibe a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Matador abre su serie este miércoles en Victoria ante un rival uruguayo que fue el más goleador de la fase de grupos del certamen continental. Televisan Disney+ Premium y DSports

Tigre recibe a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

MALDITOS NERDS

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

Meccha Chameleon supera 20 millones de copias en Steam en solo dos meses

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

Asha Sharma elogia la escala de The Elder Scrolls VI tras ver una demo

ENTRETENIMIENTO

La obsesión con Peter Pan que convirtió a una mujer en un fenómeno viral de TikTok

La obsesión con Peter Pan que convirtió a una mujer en un fenómeno viral de TikTok

Paris Jackson cuenta detalles inéditos de su infancia con Michael Jackson y su relación con Neverland: “Las atracciones no eran para nosotros”

Quién es Ella Rubin, la protagonista de la serie que causa sensación en Prime Video

Paris Jackson recuerda la vez que se comprometió en secreto: “Estábamos hundidos en las drogas y él compró el anillo con mi dinero”

Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, explica cómo ver un eclipse solar de forma segura

INFOBAE AMÉRICA

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

El Salvador envió el segundo avión completando 100 toneladas de ayuda a Colombia tras el sismo

El Salvador suma 58 casos de sarampión en medio de un brote en Centroamérica

Denuncian que el chavismo aplica “castigo extendido” a familiares de presos políticos en Venezuela

Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas