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Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: truco sin enviar ningún mensaje

La desaparición de la foto de perfil, una sola tilde en los mensajes y las llamadas que no conectan pueden ser indicios de un bloqueo

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp te da indicios cuando una persona te bloquea. (Foto: Meta)
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Si crees que uno de tus contactos de WhatsApp decidió cortar toda comunicación contigo, la aplicación ofrece varias herramientas que te ayudan a saber si has sido bloqueado, esto sin la necesidad de tener que enviarle un mensaje.

La desaparición de la foto de perfil, la ausencia del estado “en línea”, los mensajes que permanecen con una sola tilde y las llamadas que no llegan a establecerse son algunos de estos indicios.

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Ninguna de estas señales constituye una confirmación absoluta. WhatsApp mantiene deliberadamente esta información en un nivel de ambigüedad para proteger la privacidad de quienes deciden bloquear a otro usuario. Por eso, antes de llegar a una conclusión, es necesario descartar otras causas, como problemas de conexión, cambios en la configuración de privacidad o un teléfono apagado.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no te avisa cuando un usuario te ha bloqueado, pero si te pueda dar indicios. (Foto: Meta)

La foto de perfil puede ser una primera señal

Una de las primeras modificaciones que un usuario puede notar es que deja de ver la fotografía de perfil de un contacto o que esta ya no se actualiza.

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Sin embargo, este indicador tampoco confirma un bloqueo. WhatsApp permite modificar quién puede visualizar la foto de perfil mediante las opciones de privacidad. Una persona puede ocultarla para determinados contactos o eliminarla por completo.

Por este motivo, la desaparición de la imagen adquiere mayor relevancia cuando coincide con otros cambios en la interacción.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
La falta de foto de perfil es uno de los indicios más frecuentes a un bloqueo en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa una sola tilde gris

Los mensajes que muestran una única tilde gris suelen generar la mayor cantidad de dudas. Esta marca indica que el mensaje salió del dispositivo del emisor, pero todavía no fue entregado al teléfono del destinatario.

Esto puede ocurrir si el contacto no tiene conexión a internet, se encuentra sin cobertura, tiene el teléfono apagado o incluso tiene la batería agotada. Por lo tanto, una sola tilde no demuestra que exista un bloqueo.

Si los mensajes permanecen durante un periodo prolongado con una única marca y, al mismo tiempo, desaparecen otras señales como la foto de perfil o el estado de conexión, la posibilidad de un bloqueo aumenta, aunque sigue sin ser definitiva.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La falta de confirmación de mensajes también es una señal de que puedes haber sido bloqueado en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado “en línea” también puede desaparecer

Otra pista está relacionada con la información de conexión. Si deja de aparecer la última hora de conexión o el estado “en línea”, podría tratarse de un bloqueo.

Pero WhatsApp también permite ocultar estos datos desde las opciones de privacidad. Una persona puede decidir quién tiene permitido consultar esta información, por lo que su desaparición tampoco representa una prueba concluyente.

La combinación de varias señales resulta más significativa que cualquiera de ellas por separado.

Si uno de tus contactos no aparece "En Línea" también se puede tratar de un bloqueo en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Si uno de tus contactos no aparece "En Línea" también se puede tratar de un bloqueo en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Intentar agregar al contacto a un grupo

Existe otra comprobación que no requiere enviar un mensaje privado: intentar añadir al contacto a un grupo de WhatsApp.

Si la aplicación impide realizar la acción y muestra un mensaje relacionado con las restricciones de privacidad del usuario, puede ser un indicio adicional de que la cuenta fue bloqueada.

Sin embargo, tampoco se trata de una prueba definitiva. Las configuraciones de privacidad de WhatsApp permiten limitar quién puede añadir una cuenta a grupos, por lo que el mismo resultado puede producirse aunque no exista un bloqueo.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Si no puedes agregar a un contacto a un grupo de WhatsApp, esto también puede significar que has sido bloqueado.

Las llamadas pueden ofrecer otra pista

Las llamadas de voz y video también pueden aportar información. Si una llamada permanece durante varios segundos en estado “Llamando” y nunca cambia a “Sonando”, podría existir una restricción de comunicación.

Nuevamente, hay explicaciones alternativas. Una conexión deficiente, un teléfono apagado o la falta de acceso a internet pueden generar exactamente el mismo comportamiento.

Por eso, utilizar una sola de estas comprobaciones puede llevar a una conclusión equivocada.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Las llamadas también pueden confirmar que un usuario de WhatsApp te ha bloqueado. (Meta)

Por qué WhatsApp no confirma los bloqueos

La falta de una herramienta oficial para verificar bloqueos es intencional. WhatsApp busca proteger la privacidad de los usuarios y evitar que una persona reciba una notificación o confirmación cuando ha sido bloqueada.

En consecuencia, la aplicación utiliza diferentes señales que permiten mantener la privacidad de esta decisión. No existe un procedimiento oficial que garantice saber si alguien bloqueó una cuenta sin que la otra persona lo comunique.

La mejor forma de interpretar estas señales es analizarlas en conjunto: una foto de perfil que desaparece, la ausencia de “en línea”, mensajes que permanecen con una sola tilde y llamadas que no se conectan pueden aumentar la sospecha. Aun así, ninguna combinación ofrece una confirmación absoluta.

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