Gemini alcanza una cifra histórica: ya supera los 1.000 millones de usuarios al mes

Gemini llegó a los 1.000 millones de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gemini, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google, superó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que la convierte en el producto de crecimiento más rápido en la historia de la compañía, según anunció Sundar Pichai, director ejecutivo de Google.

El ejecutivo informó del nuevo hito a través de una publicación en X, donde destacó que más de 1.000 millones de personas utilizan Gemini cada mes para generar ideas, resolver tareas y realizar diferentes actividades mediante inteligencia artificial.

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La cifra coloca a Gemini entre los servicios más utilizados del ecosistema de Google y refuerza la posición de la compañía en una carrera por atraer usuarios hacia sus herramientas de IA.

Gemini superó los 1.000 millones de usuarios al mes. (X)

El crecimiento también se produce en un momento de fuerte competencia con OpenAI y otras empresas que buscan convertir sus asistentes de inteligencia artificial en plataformas de uso cotidiano.

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Gemini entra en el grupo de los servicios más utilizados de Google

Con este nuevo registro, Gemini se convierte en el decimocuarto producto de Google que supera la barrera de los 1.000 millones de usuarios.

La lista incluye algunos de los servicios más importantes de la compañía, como el buscador de Google, Gmail, Google Drive, Android, YouTube y Chrome. Alcanzar esta cifra coloca a Gemini en una posición especialmente relevante dentro del ecosistema tecnológico de la empresa.

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El dato también refleja la rapidez con la que se ha expandido el uso de herramientas de inteligencia artificial. Mientras productos tradicionales de Google han necesitado años para alcanzar una escala global, Gemini ha conseguido incorporar a cientos de millones de usuarios en un periodo considerablemente menor.

Pichai destacó precisamente esta velocidad de crecimiento al presentar Gemini como el producto que más rápido ha alcanzado este nivel dentro de la historia de Google.

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Gemini entre los productos más usados de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una batalla cada vez más intensa con OpenAI

El crecimiento de Gemini se produce mientras Google compite directamente con OpenAI por el liderazgo en inteligencia artificial.

OpenAI, responsable de ChatGPT, también alcanzó la marca de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en junio, de acuerdo con estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

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Aunque las cifras proceden de fuentes diferentes y no necesariamente utilizan exactamente la misma metodología, ambas compañías muestran una expansión considerable de sus servicios de IA.

La competencia no se limita al número de usuarios. Google integra Gemini progresivamente en productos como su buscador, Android y otros servicios de su ecosistema, mientras que OpenAI busca ampliar ChatGPT mediante nuevas funciones y herramientas capaces de realizar tareas más complejas.

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Esta integración permite que la inteligencia artificial deje de ser una aplicación independiente y pase a formar parte de actividades que millones de personas ya realizan diariamente.

OpenAI alcanzó los 1.000 millones de usuarios en junio.

El anuncio llega antes de una presentación de Google

El anuncio del nuevo récord de Gemini se produce un día antes del evento anual Made by Google, previsto en Nueva York.

Durante la presentación, la compañía tiene previsto mostrar su nueva generación de dispositivos, entre ellos la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

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La compañía utiliza habitualmente estos eventos para presentar novedades relacionadas con sus dispositivos y servicios. La inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio dentro de esta estrategia, especialmente a través de Gemini.

La presencia del asistente en teléfonos y otros productos permite a Google aprovechar su enorme base de usuarios para ampliar rápidamente el alcance de sus herramientas de IA.

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Un teléfono inteligente Google Pixel 11 Pro de color oscuro con bordes dorados y el logo G destaca su cámara trasera sobre un fondo negro. (Google)

La IA busca convertirse en una herramienta cotidiana

El hito de Gemini muestra hasta qué punto la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología reservada para tareas especializadas. Google asegura que sus usuarios recurren al servicio para generar ideas y realizar diferentes actividades, una tendencia que las grandes compañías tecnológicas buscan consolidar.

Superar los 1.000 millones de usuarios mensuales supone además una ventaja estratégica para Google: cuantos más usuarios interactúan con Gemini, mayor es la oportunidad de incorporar nuevas funciones y servicios alrededor de la plataforma.

El desafío para la compañía será mantener este ritmo de crecimiento y conseguir que los usuarios continúen utilizando Gemini de forma habitual. Para ello, Google deberá competir no solo con ChatGPT, sino también con un mercado cada vez más amplio de asistentes y modelos de inteligencia artificial.

Con este nuevo récord, Gemini se suma oficialmente al grupo de productos de Google con una escala superior a los 1.000 millones de usuarios mensuales y confirma que la IA se ha convertido en uno de los principales frentes de crecimiento para la compañía.