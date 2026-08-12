Terremoto en Colombia: Cabify donará 1% de los viajes a los rescatistas de la Cruz Roja

Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los edificios destruidos tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

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Tras el terremoto de 7.4 que afectó a Colombia, Cabify donará el 1% de las ganancias generadas por todos los viajes realizados en Colombia el 13 de agosto a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, a través de su Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

La organización beneficiaria opera desde Bogotá, la capital del país, pero sus equipos están entrenados para desplegarse a nivel nacional.

Su labor consiste en localizar y rescatar personas atrapadas o desaparecidas tras el colapso de estructuras, y requiere entrenamiento especializado, equipo técnico y disponibilidad permanente.

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Tamy, una perra de búsqueda y rescate, busca el cariño de su adiestrador, el infante de marina colombiano Efren Castro Moreno, en medio de las operaciones de rescate tras un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMÁGENES DEL DÍA

Con el aporte de la compañía de transporte, la seccional bogotana podrá dotar a su equipo con los recursos necesarios para operar en las zonas más afectadas.

“Con este aporte buscamos contribuir a que los equipos puedan seguir desarrollando esta labor tan importante”, afirmó Daniel Schlesinger, Country Manager de Cabify Colombia.

La donación forma parte de las acciones que Cabify impulsa junto a la Cruz Roja Bogotá para apoyar la atención de la emergencia.

Un voluntario de la Cruz Roja Americana, vistiendo una chaqueta roja con el logo de "Disaster Relief", observa un edificio de apartamentos de ladrillo en un día nublado. (Reuters)

Qué han hecho otras plataformas de transporte por el terremoto en Colombia

Otras plataformas de transporte y servicios similares también desarrollaron campañas ante la emergencia del terremoto en Colombia.

DiDi informó que no cobrará costo de envío ni tasa de servicio en los pedidos de comida y compras realizados a través de su aplicación en Cali, una de las ciudades más afectadas.

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Los socios repartidores circularán únicamente por zonas habilitadas. La compañía advirtió que, si un pedido demora más de lo habitual, se debe a que se prioriza la seguridad del repartidor.

InDrive, por su parte, suspenderá temporalmente el cobro por servicio a los conductores que operan en Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, con el propósito de contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar alternativas de movilidad durante la contingencia.

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Una imagen tomada desde un dron muestra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Los equipos de la plataforma realizarán un monitoreo permanente de la operación y de la evolución de la situación en las ciudades afectadas para evaluar y aplicar los ajustes operativos necesarios.

Además, mantendrá activos sus canales de comunicación las 24 horas, los siete días de la semana, para compartir información y actualizaciones relacionadas con el servicio.

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Rappi, en tanto, habilitó una sección en su aplicación móvil para facilitar donaciones a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Marco Trujillo

Starlink habilita internet satelital gratuito en Colombia

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrecerá conexión gratuita hasta el 12 de septiembre a los clientes ubicados en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

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Los usuarios activos no deben realizar ninguna gestión: el crédito se aplicará de manera automática en su cuenta. Quienes hayan cancelado su suscripción también recibirán un crédito para reactivarla.

Los nuevos clientes que residan en las zonas afectadas y adquieran un kit deberán contactar al servicio de asistencia tras la compra para acceder al beneficio.

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El personal de emergencias trabaja en el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian EscobarMora

En caso de que el equipo haya sufrido daños, la compañía indicó que los usuarios pueden solicitar un reemplazo gratuito a través del mismo canal.

Starlink no precisó en su página de soporte cuáles son exactamente las zonas beneficiadas, aunque aclaró que ante cualquier duda los interesados pueden comunicarse con su servicio de asistencia.

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Los departamentos más afectados por el sismo de magnitud 7,4 son Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, de acuerdo con reportes realizados por el gobierno colombiano.

Vecinos y personal de emergencias inspeccionan el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Dosquebradas (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

No es la primera vez que la compañía activa este beneficio en la región: ante el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, Musk también habilitó el servicio gratuito de Starlink.

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Para adquirir Starlink en Colombia, primero hay que acceder al hardware necesario, que incluye un kit con antena y router, disponible en el sitio web oficial de Starlink Colombia, así como distribuidores autorizados. Después se debe activar un plan.