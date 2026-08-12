El hijo del Pupi Zanetti firmó su primer contrato con el Inter a los 14 años: el emotivo mensaje de su familia

Tomás Toto Zanetti firmó su primer contrato con el Inter. A su lado su papá Javier y su mamá Paula de la Fuente (Instagram @javierzanetti)

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La familia Zanetti tiene un nuevo motivo de orgullo con la reciente firma del contrato de Tomás con el Inter de Milán. El hijo menor del Pupi, ex futbolista y actual vicepresidente de la institución italiana, aseguró su continuidad por dos años en el Neroazzurro, donde compite actualmente en el equipo Sub 15.

La noticia la dio a conocer Javier Zanetti junto a su esposa Paula de la Fuente. Ambos acompañaron a Toto en la firma de su primer contrato profesional con el Inter, club en el que se desempeña como mediocampista de las categorías formativas. Ambos le dedicaron unas emotivas palabras a su hijo de 14 años que comienza a desandar el camino del futbolista, tal como hiciera su papá.

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“Hoy das un paso más hacia tus sueños. Siempre estaremos a tu lado, intentando protegerte, acompañarte y apoyarte en cada paso”, comenzó el posteo de la familia Zanetti en el que se ve a Toto estampando la firma al lado de sus padres.

Toto Zanetti levanta un trofeo de campeón con la Academia del Inter (Instagram @tomaszanetti)

Luego, continuaron: “Ya lo sabes: muchas veces, para vos todo valdrá el doble. En lo bueno, pero, por desgracia, también en lo malo. Aprenderás, caerás, te levantarás y seguirás creciendo. Y a lo largo de este camino, lo más importante será mantenerte siempre fiel a ti mismo y a tu esencia. Con pasión, esfuerzo, cabeza y corazón, nada puede salir mal… Continúa soñando en grande. Nosotros estaremos a tu lado".

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Tomás Zanetti, quien viene de cumplir su etapa en la Academia del Inter y juega con el dorsal número 4 -el mismo que usó su papá Javier a lo largo de su carrera-, manifestó su alegría de poder seguir ligado al club italiano. “Feliz y orgulloso de poder vestir los colores con los que he soñado siempre. ¡Fuerza, Inter!“, escribió en su cuenta personal de Instagram.

En una entrevista con el diario As de España en junio de 2024, el Pupi Zanetti dio precisiones sobre Tomás, quien en ese entonces pasaba por la etapa infantil. “Mi hijo es un apasionado del fútbol. Le gusta ordenar con sus compañeros, levanta el ánimo y tiene esas características”, expresó el ex jugador de la selección argentina e ídolo del Inter. También agregó: “Sufro más en la tribuna como padre cuando lo veo jugar que cuando yo estaba en el campo. Mi consejo es que disfrute”.

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Tomás Zanetti, hijo del Pupi, brilla en las categorías juveniles del Inter de Milán

La familia de Toto Zanetti siempre está acompañándolo y tanto Javier como Paula comparten en sus perfiles públicos videos de sus goles en las juveniles del Inter y fotos de su crecimiento. El propio jugador también hizo referencia al cierre de su etapa en la Academia. “Después de 5 años hermosos, ha llegado el momento de despedirnos. Quisiera agradecer a todas las personas que siempre estuvieron presentes en este increíble viaje: empezando por todos los compañeros con quienes compartí momentos inolvidables, tanto los más recientes como quienes se despidieron a lo largo del camino. Todos fueron una parte fundamental de mi crecimiento y nunca olvidaré todas las veces que celebramos y sufrimos juntos”.

“También quiero agradecer a todos los entrenadores que me guiaron durante estos años, por todos los consejos recibidos y por haberme ayudado a crecer tanto en lo futbolístico como en lo humano, y también a nuestro dirigente Jacky, por haber estado siempre a mi lado. Por último, quiero agradecer también al club por haber confiado plenamente en mí. Finalmente, quisiera resaltar la importancia del grupo que formamos este año. Porque seguramente encontraré muchos grupos en mi carrera futbolística, pero encontrar uno como el de este año, tan unido, con tanto espíritu de hermandad y con la capacidad de estar siempre los unos para los otros, es muy, muy difícil. Cada persona que conocí en este viaje fantástico dejó en mí algo que me ayudó a convertirme en la persona y el futbolista que soy hoy. Y si logré dar este salto, también es gracias a cada consejo que recibí. Los caminos se separan, pero una parte de mi corazón siempre quedará con ustedes. Siempre seré su primer hincha y, para siempre, uno de ustedes”, cerró el joven. Su padre, Javier Zanetti se mostró orgulloso: “Te amo, Totito”.

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