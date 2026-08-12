La “ofrenda” que le hizo un grupo de argentinos a Lionel Scaloni durante sus vacaciones en una playa

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En las últimas horas, un video que tuvo como protagonista principal a Lionel Scaloni durante sus vacaciones en Europa se hizo viral. Un grupo de argentinos le pidió una foto, le ofreció una “ofrenda” y luego compartió las imágenes en las redes sociales.

“POV (Point of view, punto de vista en inglés): te cruzas a Scaloni en la playa y le invitas un trago. Más argentino no había”, fue el mensaje de texto a voz que acompañó la fotografía con una mujer junto al entrenador de la selección argentina, que lució un osado traje de baño animal print blanco y negro con vivos rosas, al mismo tiempo que fue acompañado con un mensaje y la bandera argentina. “Gracias por todo campeón”, rezó el posteo.

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Lo cierto es que luego de pasar varios días en su Pujato natal, donde Scaloni recibió visitas innumerables de fanáticos que se acercaron hasta la puerta de su casa después de la final del Mundial que su equipo perdió ante España, el DT albiceleste que puso en duda su continuidad más allá de 2027 se dio el gusto de compartir un rato con su familia y mantener la cordialidad del pueblo argentino a la distancia.

El Gringo pasó sus días cerca de Rosario en la casa de sus padres, en la localidad aledaña de Pujato. El entrenador, que vive en Mallorca, aprovechó la estadía para descansar en su barrio y recibir muestras de afecto. Durante esas vacaciones, también asistió a un show de chamamé y recibió varios regalos de parte de sus vecinos.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, participó en una entrevista con TyC Sports

“Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto”, fue lo que mencionó sobre su futuro Scaloni, tras perder la final del mundo contra España. Además, el estratega que tomó las riendas del equipo nacional en 2018 después del Mundial de Rusia, le agradeció a Claudio Tapia, quien también se refirió a su posible continuidad.

El Chiqui declaró: “Yo quiero que siga. Todos queremos que siga. Soy un tipo agradecido, vamos a dejar que él medite y tome la decisión que crea que es la correcta.Yo no puedo tener al Gringo encadenado si piensa que no puede tener alguna proyección superadora. Aunque nos duela. Pero es mi plan A, B y C”. Y agregó: “Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo y lo disfruté en cada minuto. Fue el abanderado del grupo y a la cabeza de un grupo que de cinco finales ganó cuatro. Fue el mejor jugador de la Copa del Mundo”.

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De acuerdo con el calendario de la FIFA, la próxima ventana de encuentros internacionales oficiales será desde el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Aún no se conocen los posibles rivales, pero entre las fechas mencionadas habrá actividad obligatoria para las selecciones, que podrán jugar hasta un máximo de cuatro amistosos. La última jornada antes de fin de año será del 9 al 17 de noviembre. A la incertidumbre por la continuidad de Scaloni, ahora se le sumaron los interrogantes por el futuro de Lionel Messi, quien sembró signos de pregunta en su carta de despedida a su padre.