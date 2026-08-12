Honduras registra 1,236 homicidios en el primer semestre de 2026

El foro sobre violencia y seguridad en Honduras presentó datos preliminares de 2026 y un balance de los principales indicadores de mortalidad del país.

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La violencia en Honduras dejó 1,236 muertos en los primeros seis meses de 2026, según cifras preliminares del Observatorio de la Violencia de la UNAH. Con base en ese comportamiento, la entidad estima una tasa de 24.6 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre del año, sujeta a revisión.

Los datos fueron divulgados durante el Foro Nacional “Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026”, en el que especialistas analizaron la evolución de los principales indicadores de violencia y mortalidad registrados en el país.

La cifra semestral muestra que la violencia homicida mantiene un peso importante dentro de las muertes por causas externas registradas en el territorio nacional.

El balance presentado por el Observatorio también permite dimensionar otras causas de muerte que afectan a la población hondureña. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,018 fallecimientos relacionados con eventos de tránsito.

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A esos casos se suman 218 suicidios y 329 muertes no intencionales, de acuerdo con los datos preliminares recopilados durante los primeros seis meses del año.

Seguridad o inseguridad

El panorama de las muertes por causas externas no está determinado exclusivamente por la actividad criminal. Los accidentes de tránsito, las lesiones autoinfligidas y otros hechos no intencionales también representan una proporción importante de las vidas perdidas.

Durante el mismo foro, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad presentó el Boletín de Mortalidad No. 71, documento que recopila y analiza las cifras correspondientes a 2025.

El informe establece que durante ese año Honduras registró 7,309 muertes por causas externas. Dentro de ese conjunto, el homicidio permaneció como la principal causa de muerte externa, con 2.633 víctimas y una tasa de 26.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.

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Los datos correspondientes a 2025 permiten establecer patrones relacionados con el territorio, el sexo de las víctimas, las armas utilizadas, los posibles móviles de los crímenes y los períodos en los que se concentra una mayor cantidad de asesinatos.

Uno de los principales hallazgos del análisis de 2025 está relacionado con la distribución geográfica de los homicidios. El informe señala que nueve departamentos superaron la tasa nacional de homicidios.

Los eventos de tránsito causaron 1.018 muertes en Honduras entre enero y junio de 2026, además de 218 suicidios y 329 muertes no intencionales.

Además, el 83,2% de los municipios del país registró al menos un asesinato durante 2025. Este comportamiento permite observar que, aunque existen zonas con una concentración más elevada de homicidios, el fenómeno tiene presencia en una amplia parte del territorio nacional.

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Perfil de las víctimas

El componente de género también muestra una diferencia en la violencia homicida. Según el balance del Observatorio, alrededor del 90% de las víctimas de homicidio en 2025 fueron hombres.

La violencia letal contra las mujeres también aparece en el informe. El documento contabilizó 288 mujeres víctimas de muertes violentas, lo que representa un promedio de aproximadamente 24 casos al mes.

Estos datos muestran que la violencia afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres y que las políticas de prevención requieren considerar las características de cada fenómeno.

El uso de armas de fuego sobresale entre las características de los homicidios registrados durante 2025. El Observatorio estableció que el 67.5% de los asesinatos fue cometido con armas de fuego. En cuanto a los móviles identificados, el denominado “ajuste de cuentas” representó el 14.5% de los casos.

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El análisis de las circunstancias que rodean los homicidios también enfrenta limitaciones cuando las investigaciones no logran determinar de manera oportuna la causa o el móvil del crimen.

Cuándo ocurren más homicidios

De acuerdo con el informe, uno de cada tres homicidios registrados en 2025 ocurrió durante los fines de semana. Un dato que precisa sobre las denuncias por violencia doméstica (114) en Honduras que ha registrado más de 500 denuncias según constato Infobae.

Además de los homicidios, los siniestros viales representan una de las principales amenazas para la vida en Honduras. Durante 2025 se registraron 2,029 muertes por accidentes de tránsito, con lo que los hechos viales se ubicaron como la segunda causa de muerte violenta en el país.

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Honduras contabilizó 7.309 muertes por causas externas en 2025 y el homicidio fue la principal causa con 2.633 víctimas.

El número significó un incremento del 7.6% respecto de 2024, de acuerdo con el balance presentado por el Observatorio.

Dentro de las víctimas de los accidentes de tránsito, los usuarios más vulnerables. Los motociclistas representaron el 43.3% de las personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, mientras que los peatones concentraron el 24.2%.

Estos porcentajes muestran que quienes se movilizan en motocicleta o se desplazan a pie enfrentan una exposición elevada a los riesgos en carreteras y calles del país.

El Observatorio de la Violencia advirtió que el rezago en la investigación criminal constituye uno de los principales obstáculos para obtener un panorama preciso sobre la violencia en Honduras.

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Con 1,236 homicidios registrados durante los primeros seis meses de 2026, el comportamiento de la violencia durante la segunda mitad del año será determinante para confirmar o modificar la proyección de una tasa de 24.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.