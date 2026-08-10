Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

El primer paso consiste en adaptar la consola para utilizar almacenamiento digital. (Composición Infobae: Niko guti2006 / elretroconsolero)

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Transformar una PlayStation original en una auténtica máquina arcade de los años 90 es un proyecto que permite revivir la experiencia de los salones recreativos en casa, utilizando hardware clásico en lugar de emuladores modernos.

Esta iniciativa no solo garantiza una fidelidad visual y de respuesta en los juegos, sino que también resulta ideal para quienes buscan preservar la esencia y jugabilidad de la época, aprovechando la tecnología de la consola y los televisores CRT.

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Guía paso a paso para convertir una PlayStation en un arcade retro

El proceso para transformar una PlayStation original en una máquina arcade comienza seleccionando el modelo más adecuado de la consola, como el SCPH-5501 o el SCPH-7001, que ofrecen compatibilidad ideal con los sistemas modernos de carga de juegos.

La PlayStation 1 (PS1) es una de las mejores opciones para construir una máquina arcade. (Reddit: r/psx)

Estos modelos permiten instalar modificaciones que eliminan la necesidad de recurrir a discos ópticos, alargando la vida útil del hardware y ofreciendo comodidad en el acceso a los títulos.

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El primer paso consiste en adaptar la consola para utilizar almacenamiento digital. Esto se logra instalando dispositivos como XStation o PSIOM, que reemplazan la unidad óptica por un lector de tarjetas SD, o bien aprovechando un exploit mediante una tarjeta de memoria, como FreePSXBoot con Unirom.

Gracias a estas soluciones, es posible cargar una amplia biblioteca de juegos de la época, entre los que destacan títulos emblemáticos de lucha y aventura, directamente desde una tarjeta SD o USB, sin depender de discos físicos susceptibles al desgaste.

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Una máquina arcade es un mueble recreativo con pantalla, palancas y botones donde se juega introduciendo monedas o fichas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La estructura física del arcade se basa en la construcción o ensamblado de un mueble estilo bartop. Se pueden elegir kits de MDF precortados o diseñar la estructura desde cero con tableros de 15 milímetros de grosor.

El televisor CRT, preferiblemente entre 14 y 20 pulgadas, se instala en el interior del gabinete y se sujeta de forma segura para evitar movimientos durante el uso. Un panel posterior desmontable con ventilación resulta esencial para evitar el sobrecalentamiento tanto de la consola como del monitor.

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El siguiente paso es la integración de los controles arcade. Para lograr una interacción auténtica, se desmontan dos mandos originales de PlayStation y se procede a soldar los cables de los botones y la palanca arcade directamente a los puntos de contacto de las placas electrónicas internas. Esta técnica, conocida como padhack, permite que los nuevos controles funcionen de manera nativa, conectándose directamente a los puertos frontales de la consola.

Transformar una PlayStation original en una auténtica máquina arcade de los años 90 es un proyecto que permite revivir la experiencia de los salones recreativos en casa. REUTERS/Claudia Greco

En cuanto al sistema de audio, es recomendable instalar un pequeño amplificador digital que funcione con una fuente de 12V, acompañado de un par de altavoces de tres pulgadas. El audio de la consola se extrae a través de las salidas RCA y se dirige al amplificador, permitiendo controlar el volumen mediante un potenciómetro instalado en una zona accesible del mueble.

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Para simplificar el encendido, se sugiere conectar todos los dispositivos (consola, televisor y amplificador) a una regleta de enchufes interna, la cual se activa mediante un solo interruptor ubicado en la parte trasera o superior del gabinete.

La última etapa del proyecto se centra en la estética. El mueble se personaliza con vinilos inspirados en los juegos clásicos de la época, incluyendo marquesinas e ilustraciones de títulos como Marvel vs. Capcom o Ridge Racer. Una tira de luces LED detrás de la marquesina superior completa el efecto visual, iluminando el frontal del arcade cuando todo el sistema está en funcionamiento.

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Panel de control integrado, equipado con palancas y botones duraderos pensados para un uso frecuente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de usar hardware original en un arcade casero

Optar por el hardware original de PlayStation en lugar de emuladores modernos aporta ventajas notables en la experiencia final. La respuesta instantánea de los controles y la fidelidad visual, especialmente cuando se utiliza un televisor CRT, son factores clave que aseguran una jugabilidad idéntica a la de los salones recreativos de los 90.

Además, el uso de dispositivos de carga digital elimina los problemas asociados al desgaste de los discos y lectores ópticos, simplificando el acceso a los juegos.

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La personalización del mueble y los controles también contribuye a una mayor inmersión, ya que el usuario puede ajustar la disposición y el estilo de los botones, así como los detalles visuales del gabinete, adaptando el proyecto a sus preferencias personales y al espacio disponible en casa.

La PlayStation PUGA fue un proyecto de Sony que buscó convertir un mando DualShock en una consola capaz de ejecutar juegos de PlayStation 1.

Cómo elegir los componentes adecuados para el proyecto arcade

La selección de los componentes es fundamental para garantizar la calidad y durabilidad del arcade. El modelo de PlayStation escogido debe ser compatible con los sistemas de carga modernos, mientras que el televisor CRT debe ofrecer entradas de video compuesto o SCART para asegurar la mejor calidad de imagen posible.

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El material del mueble, preferiblemente MDF de 15 milímetros, proporciona la solidez necesaria para soportar el peso del televisor y los controles.

En el apartado de los controles, utilizar placas electrónicas originales de los mandos de PlayStation garantiza la compatibilidad total y la mínima latencia en la respuesta. Los botones y palancas arcade de marcas reconocidas como Sanwa o Seimitsu aseguran una sensación táctil auténtica y una larga vida útil, incluso tras un uso intensivo.

Para el sistema de audio, el amplificador digital y los altavoces deben ser lo suficientemente potentes para llenar el espacio del mueble, pero sin excederse, para evitar distorsiones y mantener la calidad del sonido clásico de los juegos.

La PlayStation 2 también es una opción muy popular y económica para armar una máquina arcade casera de 8 y 16 bits. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para el montaje y la personalización

Durante el ensamblado del gabinete, es recomendable planificar la ubicación de todos los componentes antes de fijarlos de manera definitiva. Dejar espacio suficiente para la ventilación y el acceso a los puertos de la consola facilita el mantenimiento y futuras modificaciones. Además, la instalación de un interruptor centralizado simplifica el encendido y apagado del sistema, mejorando la comodidad de uso.

La aplicación de vinilos y la instalación de luces LED pueden realizarse al final del proceso, una vez que el mueble y los controles estén completamente operativos. Esto permite ajustar los detalles estéticos con precisión y evitar daños accidentales durante el montaje de los componentes electrónicos.

El resultado final es una máquina arcade funcional que combina la autenticidad del hardware original con las ventajas de la tecnología actual, permitiendo disfrutar de los clásicos de los 90 en su formato más puro.