Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Las alertas permiten mayor capacidad de respuesta ante diferentes eventualidades sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este lunes 10 de agosto de 2026 se presentó en diferentes partes de Colombia un evento sísmico de magnitud de 6,6 según el Servicio Geológico Colombiano. Ante la zozobra que generan estos eventos naturales, la respuesta en los primeros segundos es crucial para salvar vidas.

En este conexto, los teléfonos inteligentes Android y iPhone cuentan con funciones de alerta capaces de advertir a la población momentos antes de que las ondas sísmicas más destructivas se perciban con fuerza.

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Cómo activar las alertas sísmicas en Android

Los teléfonos Android cuentan de manera nativa con el Sistema de Alertas de sismos de Google. Este mecanismo utiliza los acelerómetros presentes en los celulares para detectar los primeros movimientos de la tierra.

Los teléfonos Android cuentan con una función nativa para detectar sismos. (Foto: Europa Press)

Cuando múltiples dispositivos en una misma zona perciben vibraciones características de un sismo, el servidor central procesa la información en milisegundos y despacha una alerta masiva a los usuarios cercanos. Para garantizar que esta función se encuentre habilitada en Android, es necesario seguir estos pasos:

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Ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración del dispositivo. Seleccionar el apartado de Seguridad y emergencia (en algunos modelos esta opción puede ubicarse bajo la pestaña de Ubicación o Servicios de localización). Buscar y seleccionar la opción Alertas de sismos. Verificar que el interruptor principal esté activado.

Es indispensable tener habilitados los servicios de localización (GPS) y contar con una conexión activa a internet o datos móviles, porque la ubicación geográfica determina qué usuarios deben recibir el aviso de impacto.

De qué forma activar las alertas sísmicas en iPhone

Los modelos actualizados tienen una función nativa para prevenir riesgos en caso de sismos. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El iPhone permite activar alertas sísmicas a través de una función llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores.

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Según Apple, estas alertas “pueden proporcionar avisos de seguridad complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones, según la información proporcionada por los emisores de las alertas”.

Para ajustarlas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y, al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.

La app Clima alerta sobre eventos meteorológicos graves en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado. (Foto: Apple)

Si esa opción no aparece, significa que Apple aún no habilitó la función en el país donde se usa el dispositivo. En varios países de Latinoamérica existe un sistema de alerta gubernamental propio: las autoridades detectan sismos y envían mensajes directamente a los celulares.

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Según Apple, esas alertas están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. En algunos países o regiones no es posible desactivarlas.

Por otro lado, la app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta meteorológica en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado dentro de la aplicación: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor y tornados, entre otros fenómenos.

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Las alertas del celular solo es una parte de la preparación ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas notificaciones provienen de servicios meteorológicos locales, siempre reproducen sonido y aparecen en la pantalla de bloqueo aunque el iPhone esté en silencio o con No molestar activado. La función está disponible en diversos países de América Latina, incluida Colombia.

Para activarlas, hay que abrir la aplicación Clima, tocar el ícono de tres líneas en la esquina inferior derecha, ir a Notificaciones y activar Clima extremo.

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Cómo prepararse antes de un sismo

Para minimizar los riesgos ante la ocurrencia de un evento telúrico, la Cruz Roja enfatiza la importancia de la prevención estructural y la planificación dentro del hogar. En primer lugar, se debe realizar una inspección detallada del ambiente antes de que ocurra un sismo para identificar posibles fallas o peligros en la infraestructura.

Asimismo, es indispensable asegurar a las paredes los muebles pesados y elementos de gran altura para evitar que colapsen, conocer la ubicación exacta de las llaves de paso de los servicios públicos (agua, gas y luz) para cortarlos en caso de emergencia, e identificar previamente las zonas de seguridad y las rutas de evacuación dentro de la edificación.

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