Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Los pasos de activación son sencillos y no requieren instalar aplicaciones extrañas en el teléfono ni ajustes complejos

iPhone en una mesa de noche con una alerta de terremoto en la pantalla, junto a un reloj digital, una lámpara, auriculares inalámbricos y un libro.
Las alertas permiten mayor capacidad de respuesta ante diferentes eventualidades sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este lunes 10 de agosto de 2026 se presentó en diferentes partes de Colombia un evento sísmico de magnitud de 6,6 según el Servicio Geológico Colombiano. Ante la zozobra que generan estos eventos naturales, la respuesta en los primeros segundos es crucial para salvar vidas.

En este conexto, los teléfonos inteligentes Android y iPhone cuentan con funciones de alerta capaces de advertir a la población momentos antes de que las ondas sísmicas más destructivas se perciban con fuerza.

PUBLICIDAD

Cómo activar las alertas sísmicas en Android

Los teléfonos Android cuentan de manera nativa con el Sistema de Alertas de sismos de Google. Este mecanismo utiliza los acelerómetros presentes en los celulares para detectar los primeros movimientos de la tierra.

Los teléfonos Android cuentan con una función nativa para detectar sismos. (Foto: Europa Press)
Los teléfonos Android cuentan con una función nativa para detectar sismos. (Foto: Europa Press)

Cuando múltiples dispositivos en una misma zona perciben vibraciones características de un sismo, el servidor central procesa la información en milisegundos y despacha una alerta masiva a los usuarios cercanos. Para garantizar que esta función se encuentre habilitada en Android, es necesario seguir estos pasos:

PUBLICIDAD

  1. Ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración del dispositivo.
  2. Seleccionar el apartado de Seguridad y emergencia (en algunos modelos esta opción puede ubicarse bajo la pestaña de Ubicación o Servicios de localización).
  3. Buscar y seleccionar la opción Alertas de sismos.
  4. Verificar que el interruptor principal esté activado.

Es indispensable tener habilitados los servicios de localización (GPS) y contar con una conexión activa a internet o datos móviles, porque la ubicación geográfica determina qué usuarios deben recibir el aviso de impacto.

De qué forma activar las alertas sísmicas en iPhone

Los modelos actualizados tienen una función nativa para prevenir riesgos en caso de sismos. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los modelos actualizados tienen una función nativa para prevenir riesgos en caso de sismos. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El iPhone permite activar alertas sísmicas a través de una función llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores.

Según Apple, estas alertas “pueden proporcionar avisos de seguridad complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones, según la información proporcionada por los emisores de las alertas”.

Para ajustarlas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y, al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.

Alerta de sismos - iPhone - Apple - tecnología - 29 de junio
La app Clima alerta sobre eventos meteorológicos graves en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado. (Foto: Apple)

Si esa opción no aparece, significa que Apple aún no habilitó la función en el país donde se usa el dispositivo. En varios países de Latinoamérica existe un sistema de alerta gubernamental propio: las autoridades detectan sismos y envían mensajes directamente a los celulares.

Según Apple, esas alertas están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. En algunos países o regiones no es posible desactivarlas.

Por otro lado, la app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta meteorológica en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado dentro de la aplicación: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor y tornados, entre otros fenómenos.

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
Las alertas del celular solo es una parte de la preparación ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas notificaciones provienen de servicios meteorológicos locales, siempre reproducen sonido y aparecen en la pantalla de bloqueo aunque el iPhone esté en silencio o con No molestar activado. La función está disponible en diversos países de América Latina, incluida Colombia.

Para activarlas, hay que abrir la aplicación Clima, tocar el ícono de tres líneas en la esquina inferior derecha, ir a Notificaciones y activar Clima extremo.

Cómo prepararse antes de un sismo

Para minimizar los riesgos ante la ocurrencia de un evento telúrico, la Cruz Roja enfatiza la importancia de la prevención estructural y la planificación dentro del hogar. En primer lugar, se debe realizar una inspección detallada del ambiente antes de que ocurra un sismo para identificar posibles fallas o peligros en la infraestructura.

Asimismo, es indispensable asegurar a las paredes los muebles pesados y elementos de gran altura para evitar que colapsen, conocer la ubicación exacta de las llaves de paso de los servicios públicos (agua, gas y luz) para cortarlos en caso de emergencia, e identificar previamente las zonas de seguridad y las rutas de evacuación dentro de la edificación.

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaAlerta sísmicaAndroidiPhoneCómo activar la alerta sísmicaTecnología-noticiasColombia-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Sitios no autorizados suelen activar pop-ups al intentar reproducir, enviar a encuestas y pedir tarjetas para “validar” acceso, por lo que se aconseja evitar enlaces y apps fuera de tiendas oficiales

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

La promoción permite sumar títulos de gestión, narrativa, terror y ciencia ficción sin costo, con licencias permanentes al reclamarlos a tiempo

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

El documento expone la visión de Meta de distribuir el poder tecnológico con agentes personales accesibles, priorizando privacidad y control individual

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

El proceso para transformar una PlayStation original en un auténtico gabinete arcade comienza seleccionando el modelo más adecuado de la consola

Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

DEPORTES

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

TELESHOW

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

Cecilia Roth cumplió 70 años con un festejo rodeada de sus afectos más íntimos: “El amor siempre”

Luck Ra reapareció en redes tras las lágrimas de La Joaqui por la separación: el particular posteo

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

Volvieron a explotar cajeros en Uruguay: cuatro condenados tras un robo frustrado