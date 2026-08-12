El presidente salvadoreño Nayib Bukele lidera el ranking de los presidentes mejor evaluados en Latinoamérica

ARCHIVO - Nayib Bukele se consolida este 12 de agosto en la cima del ranking regional de mandatarios publicado por la firma CB Global Data, impulsado por su gestión en seguridad pública. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

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En la más reciente encuesta regional divulgada hoy, 12 de agosto de 2026, por la firma CB Global Data, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha posicionado nuevamente en el primer lugar del ranking de imagen pública de mandatarios latinoamericanos.

Con un sólido 68.7 % de aprobación, Bukele encabeza el listado de este mes, consolidando su respaldo popular tras experimentar un incremento respecto a la medición de julio, cuando registraba un 67.4 %.

El informe detallado de la encuestadora revela que la imagen del presidente salvadoreño está compuesta por un 40.3 % que clasifica su gestión como “muy buena” y un 28.4 % que la considera “buena”. La muestra en El Salvador, realizada entre el 5 y el 10 de agosto sobre 3.981 casos con un margen de error del 1.6 %, refleja la continuidad de un amplio respaldo ciudadano a la administración del jefe de Estado centroamericano.

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El podio regional de los presidentes con mayor imagen positiva este mes lo completan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el segundo lugar con un 66.5 % de aprobación, y Keiko Fujimori, de Perú, en la tercera posición con un 55.0 %. El grupo de los seis líderes mejor evaluados de América Latina se cierra con Abelardo de la Espriella de Colombia (52.4 %), Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil (51.9 %) y Rodrigo Paz de Bolivia (50.5 %).

Ranking de aprobación de los presidentes latinoamericanos correspondiente al mes de agosto de 2026 (Cortesía: CB Global Data).

El mandatario salvadoreño y los países donde otros mandatarios buscan replicar su modelo de seguridad

El posicionamiento sostenido de Nayib Bukele en la cima de los estudios de opinión pública regional no es un fenómeno aislado. Responde en gran medida al impacto y la visibilidad internacional de sus políticas de seguridad pública, principalmente articuladas a través del Plan Control Territorial y la declaración del régimen de excepción para combatir a las pandillas.

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Este enfoque en la erradicación del crimen organizado ha generado que diversos líderes, candidatos y gobiernos de la región busquen implementar o adaptar iniciativas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”.

Países como Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Colombia y Argentina han registrado debates políticos, propuestas legislativas e incluso visitas de comitivas oficiales a El Salvador para conocer de primera mano la infraestructura penitenciaria y las estrategias de despliegue militar y policial aplicadas por la administración salvadoreña. En naciones aquejadas por altos índices de violencia e inseguridad, el modelo salvadoreño se ha convertido en un referente recurrente dentro de la agenda pública y electoral.

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Los contrastes del ranking regional: caídas, subidas y las peores valoraciones

En contraste con las primeras posiciones, el estudio publicado por CB Global Data expone la difícil situación de popularidad que atraviesan otros gobernantes de la región.

El listado de los presidentes con peor imagen pública lo encabeza Delcy Rodríguez, de Venezuela, quien se ubica en el último lugar (puesto 18) con apenas un 26.7 % de aprobación. Le siguen el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 29.5 %, y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, en el puesto 16 con un 31.4 % de valoración positiva entre sus ciudadanos.

Otros líderes con evaluaciones desfavorables dentro del grupo inferior incluyen a Javier Milei en Argentina (35.1 %), Daniel Ortega en Nicaragua (36.0 %) y Yamandú Orsi en Uruguay (37.5 %).

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Con los resultados de esta medición de agosto, el escenario político latinoamericano refleja tanto la persistencia de liderazgos fuertes apoyados en estrategias punitivas de seguridad como el desgaste de gobiernos que enfrentan complejos contextos económicos e institucionales en la región.