Dónde ver el eclipse solar total: el mapa para saber cuál es el lugar más cercano

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 mantendrá a España expectante ante un fenómeno astronómico que no se repetirá en el país hasta dentro de un siglo. (REUTERS/Esa Alexander)

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Toda España está expectante ante la llegada del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que no se repetirá en el país hasta dentro de un siglo. Por eso muchos están buscando dónde pueden ir a disfrutar de la situación de manera segura.

A través de aplicaciones y páginas web de las autoridades españolas es posible planificar esta experiencia, permitiendo identificar el punto exacto donde la ocultación será total y a qué hora mirar al cielo.

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Cómo consultar mapas y planificar la observación del eclipse

Para saber si un lugar específico se encuentra dentro de la banda de totalidad —la franja donde el eclipse será total y no parcial— existen varias herramientas fiables y gratuitas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha desarrollado la app oficial “IGN Eclipses”, disponible tanto para iPhone como para Android.

Esta aplicación, pensada para los tres grandes eclipses que atravesarán España en los años 2026, 2027 y 2028, permite consultar con exactitud si una ubicación concreta disfrutará de la totalidad y durante cuánto tiempo.

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El funcionamiento es sencillo: tras abrir la app y seleccionar el visualizador del eclipse total del 12 de agosto de 2026, basta con pulsar el círculo azul en la esquina inferior derecha para centrar el mapa en la posición actual del usuario.

A continuación, se puede tocar cualquier punto del mapa para obtener la hora de inicio y la duración de la totalidad en ese lugar. También es posible buscar localidades específicas desde el buscador interno de la aplicación o desde la web del IGN en ordenador o tablet.

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Además, el mapa interactivo de la NASA ofrece una simulación detallada del recorrido del eclipse, permitiendo comprobar con precisión cómo se verá el fenómeno desde cualquier municipio. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes desean planificar desplazamientos y no perderse la experiencia única de la totalidad.

La web ShadeMap ofrece una función adicional de gran precisión: al introducir la ubicación y la hora del eclipse máximo, muestra qué zonas estarán en sombra, incluyendo obstáculos como edificios y árboles. De esta forma, el usuario puede elegir con antelación lugares que estarán iluminados, garantizando la visión de la totalidad.

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La web del IGN y el buscador de la aplicación ofrecen la hora de inicio y la duración de la totalidad del eclipse solar en cada localidad de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios, recorrido y visibilidad del eclipse solar en España

El eclipse solar del 12 de agosto será visible en toda la península ibérica y Baleares, aunque la intensidad y la visibilidad varían según la ubicación. En la mayoría de las regiones, el eclipse será parcial, es decir, la Luna cubrirá solo una parte del Sol.

Sin embargo, existe una franja privilegiada que recorrerá el norte del país, donde el eclipse será total. Dicha franja incluye zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra.

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El fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:30 (hora peninsular), alcanzando la totalidad en torno a las 20:30. La duración de la totalidad variará según el punto de observación, con un máximo ligeramente superior a los dos minutos.

El eclipse solar del 12 de agosto será visible en toda la península ibérica y Baleares, aunque la banda de totalidad recorrerá zonas del norte como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, su máximo será a las 20:28 y finalizará a las 21:22, con una totalidad de 76 segundos y el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos, el inicio será a las 19:33, el máximo a las 20:29 y la totalidad durará 104 segundos, con el Sol a solo 8 grados sobre el horizonte. En Palma, el eclipse comenzará a las 19:38 y su máximo se dará a las 20:32, ya con el Sol muy bajo, a dos grados de altura.

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El eclipse se producirá al anochecer y la posición baja del Sol en el horizonte puede complicar la visibilidad directa desde algunos lugares, sobre todo si existen obstáculos como edificios, árboles o elevaciones del terreno. Por eso, los expertos recomiendan elegir puntos donde habitualmente se vea la puesta de sol en verano.