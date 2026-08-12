Con Emiliano Buendía, Aston Villa empata contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

PSG y Aston Villa, mano a mano en Austria (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

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París Saint-Germain y Aston Villa disputan la final de la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Austria. Los Villanos no cuentan con Emiliano Dibu Martínez (vacaciones), mientras que Emiliano Buendía es titular y Alejandro Garnacho no fue convocado. En la vereda opuesta, el campeón de la Champions League tiene como gran ausente a Ousmane Dembélé. Televisa ESPN.

La resistencia del cuadro inglés llegó a su fin a los 19 minutos a través de una genialidad de Khvicha Kvaratskhelia. Segundos antes, el arquero Marco Bizot había rechazado un remate a corta distancia y, en la continuidad de la acción, la pelota le quedó al georgiano sobre el vértice izquierdo del área. Acto seguido, el atacante enganchó hacia el medio y sacudió un derechazo al primer palo, que fusiló a Bizot para sellar el 1-0 en la ciudad austríaca de Salzburgo.

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La presencia del arquero en lugar del Dibu Martínez fue anunciada previamente por el entrenador Unai Emery, quien también agregó a esa lista de ausentes a Ollie Watkins y Ezri Konsa por sus participaciones en el reciente Mundial: “No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”.

Sin el peso de Watkins, todo el poder ofensivo recayó en el luxemburgués Brian Madjo, que llegó a la entidad a principios de año proveniente del Metz de Francia. Y el punta de 17 años y 1.93 de altura tuvo las ocasiones más claras de su equipo en esta etapa con un cabezazo desviado y un remate en el lado izquierdo del área que se perdió a escasos centímetros del palo izquierdo de Matvéi Safónov, sumado a que falló un testazo en el área chica a los 40 minutos y estrelló un remate en un palo. La quinta acción fue la vencida para imponerse a la marca de William Pacho en el rectángulo menor y convertir el empate en la última jugada del primer tiempo.

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LA PREVIA

El conjunto parisino, que ganó el pasado año el título en Udine (Italia) al imponerse al Tottenham en la tanda de penales tras acabar el encuentro 2-2, quiere ser el primero que revalide su corona desde que lo consiguió Real Madrid en 2017 y 2018.

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El dueño de la Orejona juega este trofeo por tercera vez, ya que también lo jugó en 1996, aún a doble partido, y cayó ante Juventus de Italia por un marcador global de 9-1.

Además, su entrenador Luis Enrique intenta conseguir la Supercopa por tercera vez. La ganó la pasada edición y en 2015 cuando dirigía al Barcelona, ante el Sevilla (5-4) tras una prórroga. De lograrlo se situaría tercero en solitario en el palmarés de los técnicos, tras el italiano Carlo Ancelotti, que tiene cinco títulos, y el también español Pep Guardiola, que logró cuatro.

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Mientras tanto, el Aston Villa intenta hacerse con la corona por segunda vez, tras ganar en su única participación, en 1982 ante el Barcelona, tras remontar la final en Villa Park por 3-0 después de la prórroga.

El entrenador del campeón de la Europa League, Unai Emery, rey de ese trofeo con cinco títulos, intenta estrenarse en un torneo que le ha sido esquivo y que ha perdido tanto como entrenador del Sevilla, en dos ocasiones (2014 y 2015), como del Villarreal (2021).

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En el palmarés, el Real Madrid es el equipo con más Supercopas de Europa, con seis, seguido por el Barcelona y el Milan, con cinco. El Liverpool ha logrado cuatro y el Atlético de Madrid ha conseguido tres.

España mantiene el dominio del trofeo, con 17 triunfos, por diez de Inglaterra y nueve de Italia. Desde 2018, cuando el Atlético de Madrid venció al Real Madrid en la Supercopa de Europa, el ganador de la Europa League no ha vencido al vencedor de la Liga de Campeones.

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Los máximos ganadores de la Supercopa de Europa

6 - Real Madrid

5 - Barcelona y Milan

4 - Liverpool

3 - Atlético de Madrid

2 - Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus, Chelsea y Bayern de Múnich.

1 - París Saint Germain, Sevilla, Oporto, Manchester United, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bucarest, Malinas, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit San Petersburgo y Manchester City.

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FORMACIONES:

Árbitro: Omar Artan (Somalia)

Estadio: Red Bull Arena (Austria)

TV: ESPN

*Con información de EFE