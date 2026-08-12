El impactante Haka en solitario que protagonizó una leyenda del rugby ante Nueva Zelanda

El haka de Ma 'a Nonu frente a los All Blacks

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El paso del tiempo no ha frenado a Ma’a Nonu, quien a sus 44 años sumó un capítulo singular a su extensa trayectoria profesional. El ex centro de la selección neozelandesa protagonizó una escena inédita al ejecutar el Haka Kapa o’ Pango en solitario frente a los All Blacks, durante la gira que el seleccionado realiza en Sudáfrica. El jugador pidió permiso a sus ex compañeros para realizar la tradicional danza maorí antes del encuentro entre Sharks y Nueva Zelanda, un gesto que capturó la atención de la prensa internacional.

Nonu primero había descartado participar en el ritual, pero aceptó tras dialogar con miembros del plantel neozelandés la noche previa al partido. “No quería que se tratara de mí. Fue algo espontáneo. Me lo pidieron y lo discutimos la noche anterior, y yo más o menos dije que no porque no quería que se tratara de mí”, aseguró el centro neozelandés en diálogo con el medio Sky Sport NZ.

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El exjugador de los All Blacks, Ma'a Nonu, ejecuta el haka tradicional frente a sus antiguos compañeros de equipo durante un encuentro de rugby en un estadio nocturno.

El ambiente en el estadio de Durban se cargó de simbolismo cuando, tras el Ka Mate ejecutado por los All Blacks, Nonu se ubicó solo frente a sus ex compañeros y, con los jugadores de Sharks alineados detrás, interpretó la versión más contemporánea del Haka. El gesto fue recibido con respeto tanto por el público como por los propios neozelandeses, quienes reconocieron la trayectoria y el legado del centro.

Nonu ingresó al campo a los 60 minutos y dejó su huella con una acción física que recordó su mejor época: un choque con Ruben Love que dejó al rival tendido en el suelo. El centro suma 103 caps con Nueva Zelanda, entre 2003 y 2015, etapa en la que obtuvo dos Copas del Mundo (2011 y 2015). El encuentro entre los hombres de negros y la franquicia sudafricana tuvo poca competencia ya que los All Blacks no dejaron dudas y golearon a Sharks por 54-0.

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Ma’a Nonu hablando con sus compañeros durante el encuentro con los All Blacks(Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

Tras su última experiencia en Toulon, el jugador eligió trasladarse al rugby sudafricano para incorporarse a los Sharks. Su llegada al club no solo responde a un desafío deportivo, sino también a una labor de mentoría para acelerar el desarrollo de los jóvenes talentos del plantel, según consignó la prensa local.

La gira de los All Blacks en Sudáfrica, enmarcada bajo el lema Rugby’s Greatest Rivalry, continúa atrayendo atención, pero el foco de la jornada quedó inevitablemente sobre la figura de Nonu. Su capacidad para seguir vigente y el respeto mutuo entre el jugador y su ex seleccionado marcan un nuevo episodio en la historia del rugby internacional.

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