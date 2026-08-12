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Las tiernas palabras de Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann por los 19 años de su hija Kiara

En medio de la fecha especial de la joven, la pareja de humoristas abrió su corazón y la homenajeó por separado en sus redes

En el marco del cumpleaños número 19 de su hija, fruto de su vínculo con Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann recopiló varios momentos a lo largo de su infancia y adolescencia (Instagram)

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Durante la historia de amor que cultivaron por más de dos décadas, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann formaron una familia junto a sus hijos, Kiara y Federico. Aunque sus exigentes agendas laborales y su vida pública suelen ocupar gran parte de sus días, ambos humoristas siempre encuentran el espacio para estar cerca de sus hijos y disfrutar de los momentos más íntimos y significativos en familia. Este miércoles, la pareja de capocómicos celebró el cumpleaños número 19 de su hija mayor, Kiara, y ambos decidieron destacar el acontecimiento en las redes sociales, compartiendo con sus seguidores la emoción y el orgullo que sienten por verla crecer.

Por su parte, Sebastián eligió homenajear a su hija con una emotiva serie de postales que recorren su vida: momentos de la infancia, viajes familiares y fotos actuales que muestran los cambios, pero también el fortalecimiento del vínculo entre padre e hija a lo largo de los años. “Yo sé que en Instagram todo es lindo y maravilloso pero hoy cumple mi hija y es linda y maravillosa. Única y fundamental para todos los días de mi vida. Feliz cumpleaños, hija!!!”, escribió el humorista en su cuenta, dejando ver su costado más tierno y sincero en una fecha tan especial.

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La publicación no tardó en generar repercusión: superó los 17 mil ‘me gusta’ y recibió una catarata de comentarios de colegas, amigos y seguidores que se sumaron a los saludos y a las felicitaciones para Kiara. Entre los mensajes destacados estuvo el de la propia cumpleañera, que no dudó en responderle a su papá con una frase llena de cariño. “Ayyy gracias papi. Te amo con mi vida”, expresó la joven, acompañando sus palabras con una serie de emojis de corazones rojos.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
Sebastián Wainraich le dedicó unas tiernas palabras y recuerdos a su hija por sus 19 años
Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
Una de las fotos que eligió Dalia Gutmann para mostrar los primeros años de la infancia de su hija

En paralelo, Dalia también dejó salir toda la emoción de la fecha y preparó un video cargado de fotos y recuerdos familiares. La apertura del clip la muestra amamantando a su hija mientras Sebastián se acerca a ellas. “Mirá cómo te doy un beso…”, expresó el conductor, en medio de una escena de ternura absoluta que marcó el comienzo de un recorrido visual por la vida de Kiara. Las imágenes siguientes muestran juegos juntas, viajes, paseos en transporte público y los múltiples cambios de look de la joven, cuya cabellera no solo cambió de largo sino también de color a lo largo de los años.

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Junto al video, Dalia escribió un texto donde plasmó el torbellino de emociones que atraviesa cada cumpleaños de su hija: “Un 12 de agosto de 2007 mi vida cambió para siempre gracias a ella. Debuté como madre y ya son 19 años tratando de entender como hacerlo de la mejor manera posible. Gracias hija por ser la mejor maestra, por darme taaaantas oportunidades para aprender”.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
"Única y fundamental para todos los días de mi vida", escribió, emocionado, Wainraich
Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
Dalia y su hija durante uno de sus viajes juntas

Además, sumó una reflexión sobre la maternidad y los desafíos diarios de ocupar su rol de madre: “‘Qué difícil es criar gente’, digo en mi monólogo, pero qué aventura más espectacular y transformadora, agrego. Feliz cumple a la hija más pispireta, charlatana, divertida, leonina que me pudo haber tocado. Me encanta ir descubriéndote cada día. Feliz cumple Kiarita de mi corazón. Qué lindo es estar con vos”.

Al igual que con su padre, la joven homenajeada se hizo presente en los comentarios del posteo de su mamá y le dejó un mensaje breve y sentido. “Te amo, mami, gracias por siempre”, escribió, acompañado de un corazón, sumando así una nueva muestra de la complicidad y el amor que caracteriza a esta familia.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
El conductor junto a su hija, a quien abraza frente a la cámara
Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann celebraron los 19 años de su hija Kiara
El condcutor posndo con su hija Kiara, que cumplió 19 años, en uno de sus últimos viajes a las Cataratas del Iguazú (Instagram)

De esta manera, Gutmann y Wainraich volvieron a abrir las puertas de su intimidad para compartir con sus seguidores un nuevo capítulo de la vida familiar. Entre recuerdos, palabras y gestos de ternura, los comediantes dejaron en claro, una vez más, que más allá del trabajo y la exposición mediática, sus hijos siguen siendo el centro de sus alegrías y celebraciones. El cumpleaños número 19 de Kiara fue, sin dudas, la mejor excusa para recordar que, en la vida de los Wainraich-Gutmann, el amor familiar siempre ocupa el escenario principal.

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