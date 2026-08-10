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Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

La promoción permite sumar títulos de gestión, narrativa, terror y ciencia ficción sin costo, con licencias permanentes al reclamarlos a tiempo

Epic Games Store ofrece seis juegos gratis para PC con fechas límite esta semana
Epic Games Store ofrece seis juegos gratis para PC con fechas límite esta semana
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El arranque de semana trae una excelente oportunidad para quienes buscan ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero. La Epic Games Store mantiene activas varias promociones que permiten descargar seis juegos para PC de forma completamente gratuita, aunque algunas ofertas estarán disponibles solo por unos días más. Reclamar estos títulos dentro del plazo establecido garantiza que quedarán vinculados a la cuenta para siempre, incluso si se desinstalan después.

La relevancia de estas promociones radica en la variedad de géneros y en la posibilidad de descubrir propuestas independientes, originales y reconocidas, todo sin costo. La clave está en no posponer la descarga, ya que los primeros juegos dejarán de estar disponibles en cuestión de horas.

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Epic Games Store regala nuevos juegos para lo que resta del mes de setiembre.
Seis juegos gratis en Epic, gestión 2D, cooperativo, terror surrealista y acción alienígena - (Foto: Epic Games)

Cuáles son los 6 juegos gratuitos en Epic Games

Happiness Market

Simulación y gestión en 2D donde el objetivo es levantar y administrar un negocio propio. Con 18 tipos de edificios diferentes, compras de mercancías, atracción de clientes y la amenaza constante de ladrones y otros personajes problemáticos, la experiencia evoluciona rápidamente. Disponible gratis hasta el 14 de agosto a las 18:00.

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Spider Fox

Aventura singular protagonizada por una criatura mitad araña, mitad zorro. Las telarañas tienen propiedades curativas y deben emplearse para salvar a diferentes animales, mientras se persigue al científico responsable de los experimentos. Disponible gratis hasta el 13 de agosto.

Beacon Pines

Aventura narrativa presentada como un libro ilustrado. El jugador acompaña a Luka en la investigación de extraños acontecimientos en su pueblo, con la capacidad de alterar la historia usando palabras especiales. Disponible gratis hasta el 13 de agosto a las 17:00.

Beacon Pines llega gratis a Epic con una aventura de misterio y decisiones ramificadas - crédito Steam
Beacon Pines llega gratis a Epic con una aventura de misterio y decisiones ramificadas - crédito Steam

We Were Here Together

Aventura cooperativa para dos jugadores en la que la comunicación es esencial. Los participantes deben colaborar para resolver puzles y avanzar a través de una misteriosa instalación en un entorno helado. Disponible gratis hasta el 13 de agosto a las 17:00.

Project First Contact

Acción y ciencia ficción en una Tierra invadida por extraterrestres. El viaje atraviesa paisajes como bosques, montañas y océanos hasta llegar a una reinterpretada Área 51, epicentro de la ocupación alienígena. Disponible gratis hasta el 18 de agosto.

Cat Named Mojave

Experiencia de terror surrealista en primera persona. El jugador queda atrapado en el desierto tras una avería y debe aceptar los extraños desafíos de un Hombre-Gato para escapar, explorando escenarios inquietantes y recolectando criaturas surrealistas. Disponible gratis hasta el 15 de agosto.

Atención: Beacon Pines y We Were Here Together serán los primeros en abandonar la promoción, el 13 de agosto a las 17:00. Para no perder ninguno, lo recomendable es añadirlos todos a la biblioteca cuanto antes.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión en (store.epicgames.com).
  2. Buscar los juegos gratuitos destacados en la sección principal de la tienda.
  3. Seleccionar y reclamar: ingresar en la ficha de cada juego, verificar que el precio sea “0” y hacer clic en “Obtener”. No se solicitan datos de pago.
  4. Añadir a la biblioteca: los títulos quedan almacenados permanentemente, aunque se desinstalen.
  5. Instalar y jugar: descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión y elegir el juego desde la biblioteca para comenzar la instalación.

Se recomienda comprobar los requisitos técnicos de cada título antes de instalarlo para asegurar compatibilidad y el mejor rendimiento posible.

La oferta semanal de juegos gratis promueve la experimentación, apoya a desarrolladores independientes y permite descubrir propuestas novedosas sin coste adicional. El formato digital garantiza acceso global, descargas inmediatas y actualizaciones automáticas, aunque la propiedad depende de la cuenta y las políticas de la plataforma. No es posible revender los juegos ni acceder a ellos si la cuenta es suspendida.

A pesar de estas limitaciones, la posibilidad de probar títulos de diferentes géneros y estilos representa una oportunidad valiosa para quienes buscan variedad y nuevas experiencias en el mundo del PC gaming.

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