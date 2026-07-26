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Cómo lograr que el refrigerador consuma menos energía y pagues menos en factura

Al operar todo el año, este electrodoméstico concentra una parte relevante de la factura, y cambios como regular temperatura, mejorar ventilación y reducir aperturas de puerta ayudan a bajar uso eléctrico

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Ocho ajustes simples reducen el consumo del refrigerador, uno de los equipos que más gasta en casa - Samsung
Ocho ajustes simples reducen el consumo del refrigerador, uno de los equipos que más gasta en casa - Samsung

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más indispensables y, al mismo tiempo, uno de los que más energía consume en el hogar. Funciona de manera continua, los 365 días del año, para preservar alimentos y bebidas, lo que puede representar una parte significativa de la factura eléctrica mensual.

En tiempos de facturas elevadas y conciencia por la eficiencia, optimizar el uso de este aparato puede traducirse en ahorros concretos y un impacto positivo en el medio ambiente. El costo de la electricidad sigue en aumento y cada pequeño cambio en los hábitos domésticos suma a la hora de reducir el gasto total. Además, disminuir el consumo energético ayuda a disminuir la huella de carbono y contribuye a la sostenibilidad.

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¿Cuánta energía consume un refrigerador?

Refrigerador de dos puertas abierto con estantes, cajones y dispensador de hielo. Contiene alimentos envasados, frutas, verduras, bebidas y salsas
Refrigerador eficiente: consejos clave para ahorrar luz y alargar la vida de tu electrodoméstico - (Foto: LG)

Según Michigan Saves, un refrigerador promedio utiliza entre 300 y 800 vatios de electricidad al día, dependiendo del modelo, antigüedad y tamaño. A lo largo de un año, esto puede representar hasta el 15% del consumo energético de un hogar. Por eso, implementar prácticas para mejorar la eficiencia no solo es recomendable, sino necesario.

Consejos para ahorrar energía en el refrigerador

Limpia las bobinas del condensador

El polvo y la suciedad acumulados en las bobinas pueden reducir la eficiencia del enfriamiento. Limpia estas partes al menos dos veces al año para garantizar un funcionamiento óptimo.

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Permite una circulación de aire adecuada

Deja algunos centímetros entre la parte trasera del refrigerador y la pared para que el aire circule correctamente y el motor no se sobrecaliente.

Ajusta la temperatura a niveles óptimos

Configura tu refrigerador a unos 4 °C y el congelador a -15 °C. Estas temperaturas son suficientes para mantener la frescura de los alimentos sin forzar el funcionamiento del motor ni favorecer la acumulación de escarcha.

Ubícalo en el lugar adecuado

Evita colocar el refrigerador cerca de fuentes de calor, como hornos, lavavajillas o zonas con luz solar directa. El calor obliga al aparato a trabajar más intensamente, aumentando el consumo de energía.

Minimiza el tiempo con la puerta abierta

Planifica lo que vas a tomar antes de abrir la puerta y evita dejarla abierta innecesariamente. Cada segundo que la puerta permanece abierta, el aparato debe trabajar más para recuperar la temperatura interna.

Vista interior de una nevera abierta mostrando a un hombre pensativo con camiseta azul. Contiene frutas, botellas y recipientes con comida preparada.
El refrigerador, el gran consumidor de energía en casa: trucos para hacerlo más eficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descongela regularmente

Si tu modelo requiere descongelación manual, hazlo cuando la escarcha alcance un cuarto de pulgada de grosor. El exceso de hielo dificulta el funcionamiento eficiente del aparato.

Revisa el estado de las juntas

Las juntas dañadas o sueltas permiten la fuga de aire frío. Prueba colocando una hoja de papel entre la puerta y el marco: si se desliza fácilmente, es momento de reemplazar la junta.

Mantén el refrigerador lleno, pero sin sobrecargar

Un refrigerador bien abastecido conserva el frío de manera más eficiente, ya que los alimentos y bebidas absorben el aire caliente que entra al abrir la puerta. Sin embargo, evita sobrecargarlo: demasiados objetos pueden bloquear la circulación interna de aire.

Beneficios adicionales de la eficiencia energética

Poner en práctica estos consejos no solo implica un beneficio directo en el bolsillo, también representa una acción concreta hacia un estilo de vida más consciente y sostenible. Al lograr que el refrigerador funcione de manera eficiente, el consumo energético del hogar disminuye, lo que se traduce en facturas de electricidad más bajas mes a mes. Este ahorro, aunque parezca pequeño a primera vista, suma a largo plazo y libera recursos para otras necesidades.

Optimizar el uso de los electrodomésticos es una de las medidas más sencillas de adoptar, no requiere grandes inversiones y está al alcance de cualquier hogar. Estos pequeños cambios en la rutina diaria, sumados a la conciencia colectiva, pueden marcar una diferencia significativa en el cuidado del planeta y en la economía familiar.

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