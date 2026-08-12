Disney supera los USD 4.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el segundo estudio en lograrlo en 2026

Toy Story 5 lideró los ingresos de Disney en 2026 con más de USD 1.095 millones en recaudación global, con mayor aporte de los mercados internacionales. (Pixar-Disney via AP)

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Walt Disney Studios alcanzó los USD 4.000 millones en recaudación global durante 2026, convirtiéndose en el segundo estudio en lograr ese hito tras Universal, según informaron medios especializados el 11 de agosto. El logro impacta a los principales actores de la industria cinematográfica, incluidos exhibidores, cadenas de cine y estudios rivales, y marca un punto de referencia para la competencia entre los grandes conglomerados de entretenimiento.

De acuerdo con información publicada por Deadline, la cifra se confirmó tras el éxito comercial de estrenos como Toy Story 5 y The Devil Wears Prada 2, ambos lanzados bajo el sello de Disney y sus filiales. El portal reportó que Universal fue el primer estudio en cruzar la barrera de los USD 4.000 millones este año.

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La competencia por el liderazgo en la taquilla mundial se ha intensificado entre los grandes estudios estadounidenses en la última década. En años previos, Disney ostentó el primer lugar en recaudación global en nueve de los últimos diez ejercicios, según fuentes de la industria. La cifra de este año se inscribe en un contexto de recuperación y expansión del mercado tras la pandemia, con una lista de estrenos programados que refuerza la apuesta de los estudios por las franquicias y secuelas.

¿Cuándo y por qué Disney superó los USD 4.000 millones en taquilla mundial?

El 11 de agosto de 2026, Walt Disney Studios superó oficialmente los USD 4.000 millones de recaudación global acumulada en el año, de acuerdo con un reporte de Deadline. Este monto convierte a Disney en el segundo estudio en lograr esa cifra durante el año, solo precedido por Universal, que alcanzó el mismo umbral el 2 de agosto. El registro se considera relevante por el contexto de competencia directa entre los principales estudios estadounidenses y la recuperación de los mercados tras la pandemia.

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Según la información publicada por The Film News Blitz, la mayor parte de la recaudación de Disney provino de títulos como Toy Story 5 y The Devil Wears Prada 2, que lideraron la taquilla en distintos mercados. La marca de los USD 4.000 millones establece un nuevo estándar anual para los grandes estudios y redefine las expectativas del sector para el cierre de 2026.

The Devil Wears Prada 2 aportó cerca de USD 692 millones para Disney y llevó a la franquicia a superar los USD 1.000 millones acumulados en todo el mundo. (Macall Polay/20th Century Studios)

¿Qué películas impulsaron los ingresos de Disney en 2026?

El principal motor de la recaudación de Disney fue Toy Story 5, película que acumuló más de USD 1.095 millones en ingresos a nivel mundial, según Deadline. De ese monto, USD 624,2 millones provinieron de mercados internacionales, mientras que USD 471,3 millones correspondieron a la taquilla doméstica. Esta entrega de la franquicia animada se consolidó como la más exitosa del año para el estudio.

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El segundo aporte relevante provino de The Devil Wears Prada 2, producida bajo el sello de 20th Century Studios, que generó cerca de USD 692 millones y permitió que la franquicia superara la marca de los USD 1.000 millones en su acumulado global. La oferta de Disney se completó con títulos como Hoppers de Pixar, que alcanzó casi USD 390 millones en el conteo internacional.

¿Cómo se compara el desempeño de Disney con Universal en el mercado global?

La competencia entre Disney y Universal en 2026 estuvo marcada por la rapidez con la que ambos estudios superaron la barrera de los USD 4.000 millones en recaudación mundial. Universal fue el primer estudio en lograr ese hito, impulsado por el rendimiento de películas como The Odyssey, The Super Mario Galaxy Movie y Michael. Universal alcanzó la cifra el 2 de agosto de 2026.

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Por su parte, Disney igualó el resultado nueve días después, consolidando su posición como uno de los líderes del sector. Ambos estudios se distanciaron del resto en términos de ingresos y volumen de estrenos, marcando un año atípico por la concentración de éxitos en pocas compañías.

El récord de Disney en recaudación global reordenó las expectativas de la industria cinematográfica y afectó a exhibidores, socios comerciales y estudios rivales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

¿Cuáles son las estrategias de Disney para mantener el liderazgo en la taquilla?

Disney ha focalizado su estrategia en el desarrollo de franquicias consolidadas y secuelas de alto impacto, según datos publicados en Deadline. La programación de estrenos para la segunda mitad de 2026 incluye títulos como The Dog Stars de 20th Century Studios, Wild Horse Nine de Searchlight Pictures, Hexed de Walt Disney Animation Studios y Avengers: Doomsday de Marvel Studios, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de diciembre.

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La agenda de estrenos busca mantener la inercia en la recaudación y fortalecer la posición del estudio en la temporada alta. Además, Disney planea presentar su catálogo para 2027 y años siguientes durante la convención D23 en Anaheim, según anunció la compañía. La apuesta por franquicias, secuelas y contenidos originales forma parte de la respuesta del grupo a la evolución del mercado y las nuevas demandas del público global.

¿Qué impacto tiene el récord de Disney para la industria cinematográfica?

El cruce de la barrera de los USD 4.000 millones por parte de Disney representa un punto de referencia para la industria del cine. Según Deadline, el desempeño de la compañía refuerza la tendencia hacia la consolidación de franquicias y la explotación intensiva de propiedades intelectuales de alto rendimiento. Este resultado condiciona las estrategias de los estudios competidores y la planificación de nuevos lanzamientos.

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El efecto sobre los exhibidores y socios comerciales es inmediato, ya que la distribución de ingresos se ve influida por la concentración de éxitos en pocos títulos y el calendario de estrenos. De acuerdo con Mitrade, Disney reportó en su balance trimestral ingresos totales de USD 25.200 millones, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior, impulsado principalmente por los segmentos de experiencias y entretenimiento.

Disney concentró su estrategia de taquilla en franquicias y secuelas, con estrenos previstos como Avengers: Doomsday, The Dog Stars, Wild Horse Nine y Hexed. (Captura de video)

¿Cómo se distribuyen los ingresos de Disney por regiones y formatos?

La recaudación de Disney en 2026 mostró una distribución significativa entre el mercado doméstico y el internacional. Según cifras publicadas por Deadline, Toy Story 5 generó USD 471,3 millones en Estados Unidos y USD 624,2 millones en el resto del mundo. La participación internacional en los resultados globales de la compañía ha ido en aumento, respondiendo al crecimiento de la asistencia a salas en Asia, Europa y América Latina.

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Además, el estudio diversificó su portafolio con estrenos en diferentes formatos, combinando animación, acción real y producciones originales. Títulos como Hoppers y Hexed ampliaron la oferta de contenidos más allá de las franquicias tradicionales, aunque las secuelas y sagas continúan siendo el principal soporte financiero del grupo.

¿Qué desafíos enfrentó Disney en la taquilla de 2026?

No todas las producciones de Disney lograron resultados sobresalientes en 2026. De acuerdo con Deadline, la película Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Lucasfilm recaudó USD 345 millones globales, cifra inferior a los USD 392,9 millones obtenidos por Solo: A Star Wars Story. La versión en acción real de Moana sumó USD 281,5 millones, resultado que se atribuye a la proximidad con el estreno de Moana 2, que había superado los USD 1.000 millones.

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Estos datos reflejan la volatilidad de la taquilla y la dificultad para mantener altos niveles de recaudación en todos los lanzamientos, incluso dentro de franquicias consolidadas. El desempeño de cada título depende de factores como la competencia en cartelera, la recepción del público y la estrategia de distribución.

Universal alcanzó los USD 4.000 millones en taquilla mundial el 2 de agosto y mantuvo con Disney la competencia por el liderazgo global de 2026. (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

¿Qué se espera para el cierre de año y el futuro de Disney en la taquilla mundial?

Con varios estrenos programados para la segunda mitad del año, Disney busca mantener la tendencia de crecimiento en ingresos y asegurar una posición privilegiada en la industria. El lanzamiento de Avengers: Doomsday y otros títulos de alto perfil podría incrementar la recaudación global del estudio antes del cierre de 2026.

La presentación de la programación para 2027 y los anuncios en la convención D23 marcarán la hoja de ruta para los próximos años. El desempeño financiero del grupo y la reacción de los mercados estarán condicionados por la evolución del consumo en salas, el comportamiento de las plataformas digitales y la respuesta del público a las nuevas propuestas.