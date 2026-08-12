Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la sentida carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

La esposa de la Pulga dejó un sentido mensaje después del fallecimiento de su suegro a través de las redes sociales

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Jorge Messi y Celia Cuccittini sonríen en un evento festivo con luces azules y un cartel 'Campeones del Mundo' de fondo
Antonela, Celia, Lionel y Jorge Messi durante una celebración por el título en Qatar 2022 (@jorge.sole)
Guardar

Luego del desgarrador posteo dedicado a su padre que compartió Lionel Messi en sus redes sociales, Antonela Roccuzzo también utilizó la misma vía para darle el último adiós a su suegro, Jorge. La esposa de Leo compartió la publicación de su marido a través de una historia en su cuenta personal de Instagram y dejó tres corazones blancos en la parte superior de la imagen.

Roccuzzo viajó junto al 10 y sus chicos el sábado pasado desde Miami hacia Rosario para presenciar la ceremonia familiar íntima que se llevó a cabo en el cementerio El Prado ubicado en la localidad aledaña de Pérez. Luego de eso, los Messi se alojaron desde el domingo hasta el martes por la noche en la casa que tienen en el barrio cerrado de Kentucky, en Funes.

PUBLICIDAD

Jorge conocía a Antonela desde que era chica, ya que compartían momentos entre las familias y con Lionel tenían una conexión de parentela y otras amistades. El destino los unió con el correr de los años y quebró la distancia que se imponía desde Barcelona a Rosario, cuando Leo con su papá decidieron mudarse definitivamente a España para cumplir el sueño de triunfar en el fútbol.

En junio de 2017, Lionel y Antonela se casaron en su ciudad natal y Jorge fue uno de los principales organizadores de la boda. Una de las últimas fotos que había compartido Jorge en su muro de Instagram fue justamente con Antonela, Lionel y Celia en la celebración del festejo por el título del mundo en Qatar 2022, certamen en el que la familia completa compartió prácticamente todos los partidos desde los palcos.

PUBLICIDAD

La despedida de Antonela Roccuzzo a Jorge Messi
La despedida de Antonela Roccuzzo a Jorge Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo ocurrió después del extenso adiós de Lionel Messi con una carta abierta en las redes sociales: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

Uno de los pasajes más destacados fue la revelación sobre las dificultades que afrontó la salud de su padre durante la reciente Copa del Mundo con derrota ante España en la final disputada en Nueva Jersey: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, señaló el capitán del seleccionado argentino.

Por otro lado, le mandó un mensaje a toda la gente en medio de su dolor: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

La carta de Messi a su padre Jorge
La foto elegida por Lionel Messi para dejarle el último adiós a su padre en redes sociales

Varios deportistas y amigos le mandaron sus condolencias a Lionel Messi, entre los cuales se destacó una frase de Cristiano Ronaldo: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”. También se sumaron Sergio Agüero, Neymar y David Beckham, sumado a diferentes compañeros en la Albiceleste como Leandro Paredes, Thiago Almada y Cristian Cuti Romero.

El futbolista de 39 años emprendió su regreso a Miami junto a su familia este martes a la noche. De cara a su futuro, el mejor jugador del mundo ya dejó una sentencia sobre los próximos pasos de su carrera después de conocerse la muerte de su padre a los 68 años: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

Temas Relacionados

Antonela RoccuzzoJorge MessiLionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa en la Fórmula 1 por el cambio de jefe de equipo que realizó una escudería antes del reinicio de la actividad

El Cadillac Team anunció la designación de Marcin Budkowski en reemplazo de Graeme Lowdon

Sorpresa en la Fórmula 1 por el cambio de jefe de equipo que realizó una escudería antes del reinicio de la actividad

Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

La histórica franquicia del básquet tendrá nuevos propietarios. La billonaria cifra de la transacción

Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Agustín García Basso dejó abierta la posibilidad de mudarse de equipo en Avellaneda

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

El delantero argentino entrenó en el campo junto con sus compañeros mientras se intenta resolver su continuidad o salida del club

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

David Owori, capitán del SC Villa, fue protagonista de un robo por parte de delincuentes que sustraían teléfonos celulares en Kampala, Uganda

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

MALDITOS NERDS

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

Asha Sharma elogia la escala de The Elder Scrolls VI tras ver una demo

Aliens: Fireteam Elite desaparece de Nintendo Switch tras cerrar sus servidores

IllFonic confirma que Halloween: The Game no llegará a Australia ni Nueva Zelanda

Robert Pattinson persigue depredadores sexuales en el tráiler de ‘Primetime’

ENTRETENIMIENTO

Paris Jackson recuerda la vez que se comprometió en secreto: “Estábamos hundidos en las drogas y él compró el anillo con mi dinero”

Paris Jackson recuerda la vez que se comprometió en secreto: “Estábamos hundidos en las drogas y él compró el anillo con mi dinero”

Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, explica cómo ver un eclipse solar de forma segura

De Miss Universo a la cocina: Sheynnis Palacios rinde emotivo homenaje a Nicaragua en su debut en Top Chef VIP

Cindy Crawford y Richard Gere: la historia de amor detrás del matrimonio más fotografiado de los 90

Habló como Mark Zuckerberg incluso fuera de cámaras: el método de Jeremy Strong para interpretar al CEO de Meta en ‘The Social Reckoning’

INFOBAE AMÉRICA

El modelo Bukele y las dificultades de su instalación

El modelo Bukele y las dificultades de su instalación

La sorprendente forma en que las abejas identifican a su reina dentro de la colonia

De Miss Universo a la cocina: Sheynnis Palacios rinde emotivo homenaje a Nicaragua en su debut en Top Chef VIP

Autoridades decomisan nueve paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en la capital salvadoreña

Un doble fondo ocultaba 1,567 paquetes de droga en una embarcación interceptada en Panamá