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El dólar operó estable y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la amplia en dos meses

El mayorista ganó un peso, a $1.491,50, mientras que al público en bancos se mantuvo sin variantes a $1.515 para la venta

El dólar anota una ganancia de solo 2,5% en el transcurso de 2026.
El dólar anota una ganancia de solo 2,5% en el transcurso de 2026.
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El dólar mayorista terminó operado este miércoles con una marginal suba de un peso, a $1.491,50, dado un mercado de cambios provisto de importante oferta de contado por 591,5 millones de dólares.

Así, el dólar comercial mantiene una suba de solo 6,50 pesos o 0,4% en agosto, a la vez que en el transcurso de 2026 gana 36,50 pesos o 2,5%, lejos de la inflación acumulada en el período, en torno al 19 por ciento.

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“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 7 pesos, lejos de la suba de 11,50 pesos registrada en idéntico lapso de al semana anterior”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.858,36, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 366,86 pesos o 24,6% de ese límite teórico para la libre flotación de la divisa y en además del rango más grande desde el 11 de junio, dos meses atrás.

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El dólar al público concluyó sin variantes a $1.515 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

El dólar blue descontó este miércoles los 15 pesos que había ganado en la sesión anterior. Con esta caída de 1% el dólar blue fue ofrecido otra vez a $1.535 para la venta, tras un piso intradiario en los 1.530 pesos.

“Luego de aflojar en las últimas ruedas, el dólar mayorista arranca un poco más sostenido y todavía cercano a los $1.500, donde las intervenciones se acentuaron. En el actual contexto, los operadores preferirían que se retomara un gradual y ordenado deslizamiento en busca de maximizar los niveles de compras del BCRA, en especial frente a la estacional menor oferta de divisas y con un largo camino hasta las elecciones por delante”, refirió el economista Gustavo Ber.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, aseguró que “la desaceleración de las compras del Banco Central durante la primera semana de agosto no debería interpretarse como un cambio de tendencia. Julio fue el tercer mes con mayor acumulación del año, con compras por USD 2.162 millones y un promedio diario de USD 103 millones, frente a los USD 93 millones del promedio acumulado en el año. Para alcanzar el objetivo de USD 17.000 millones planteado para diciembre 2026 fijada en diciembre del 2025, todavía restan USD 3.552 millones. El punto a monitorear es que el BCRA actualmente estaría comprando en promedio alrededor del 18% de los dólares que se liquidan en el MULC y, en un contexto en el que busca defender el tipo de cambio en torno a $1.500, una mayor participación podría generar presión sobre el precio”.

“Hacia adelante, la oferta de divisas seguirá teniendo como fuentes la balanza comercial, las liquidaciones de Obligaciones Negociables, los préstamos del FMI y las emisiones del Tesoro, mientras que por el lado de la demanda habrá que seguir de cerca el giro de dividendos al exterior, las compras de individuos y los pagos de deuda”, puntualizó Botto.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, planteó que “la mirada del mercado estará sobre la licitación de deuda en pesos del Tesoro, con vencimientos por apenas $4,5 billones, bajo para las licitaciones reciente. En este marco, se ofrecen títulos tasa fija, CER y dollar linked, todos con vencimientos en el actual mandato, a diferencia de licitaciones previas en que se apuntó a pasar vencimientos mas altos para el próximo mandato”.

“La mirada estará no solo en las tasas, sino en el grado de expansión o absorción de pesos que implique la licitación, sobre todo tras la fuerte absorción y presión sobre tasas que produjo la última licitación de julio”, consideró Franco.

“Dado que los instrumentos ofrecidos son de corto plazo, creemos que debería existir demanda incluso a tasas ligeramente menores, por lo que esperamos que el gobierno pueda lograr un rollover cercano al 100% a tasas de mercado o incluso inferiores, probablemente generando una leve expansión monetaria en el margen”, evaluó Max Capital.

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