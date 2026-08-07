WhatsApp: qué hacer en los primeros 10 minutos si me hackean la cuenta

Actuar rápido puede evitar daños mayores: estafas a tus contactos y exposición de datos personales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Te hackean la cuenta de WhatsApp y no sabes qué hacer. En ese momento, los primeros minutos importan: lo que hagas rápido puede evitar consecuencias más graves, desde estafas a tus contactos hasta la exposición de información personal.

Durante los primeros 10 minutos, el objetivo es doble: recuperar el control de la cuenta y cortar la cadena de engaños para que nadie caiga en pedidos de dinero o enlaces enviados desde tu número.

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Antes de avanzar, vale una confirmación básica: WhatsApp solo permite una persona/dueño por número. Si alguien registró tu número en otro dispositivo, el sistema puede cerrar tu sesión y dejar al atacante como “legítimo” hasta que vuelvas a registrar tu cuenta.

En los primeros 10 minutos, la meta es doble: recuperar la cuenta y frenar el engaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco señales de que tu WhatsApp fue hackeado

La primera clave es reconocer las alertas más comunes. Según ESET, estas señales suelen repetirse:

No puedes entrar a tu cuenta. Si alguien registró tu número en otro teléfono, WhatsApp puede cerrar tu sesión.

Ves cambios que no hiciste: foto de perfil, estados o mensajes (imágenes o archivos enviados) que no reconoces.

Te avisan tus contactos: pedidos de dinero, un enlace extraño o un supuesto cambio de número que tú nunca enviaste.

WhatsApp permite un solo titular por número. (Reuters)

Te llega un aviso de WhatsApp: mensajes como “Tu número fue registrado en otro teléfono” o “Ingresaste a WhatsApp en un nuevo dispositivo”, sin que hayas sido tú.

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Aparecen dispositivos vinculados desconocidos: en “Configuración” → “Dispositivos vinculados” puedes ver sesiones activas. Si figura alguna que no reconoces, es una señal contundente.

Qué hacer en los primeros 10 minutos: paso a paso

La recomendación central es actuar rápido, pero con calma. Este es el orden de acciones que propone ESET para minimizar el daño.

Minuto 0–1: Confirmar el hackeo Si no puedes entrar, recibiste el aviso de registro en otro dispositivo o tus contactos reportan mensajes que no enviaste, asume que tu cuenta fue comprometida y pasa al siguiente paso.

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Al momento de un hackeo, cada minuto cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minuto 1–3: Recuperar la cuenta Abre WhatsApp e intenta iniciar sesión con tu número. Deberías recibir un código de verificación por SMS (o llamada). Si el atacante no activó la verificación en dos pasos, puedes recuperar la cuenta de inmediato y su acceso se cierra automáticamente.

Si WhatsApp te pide un PIN y no lo conoces, es probable que el atacante haya activado la verificación en dos pasos. En ese caso, podrás restablecerlo si la cuenta tiene un correo asociado. Si no, deberás esperar 7 días para poder acceder nuevamente sin ese PIN.

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Si todavía no logras recuperar la cuenta, contacta al soporte de WhatsApp desde la app o escribe a support@whatsapp.com e indica que tu número fue comprometido.

Avisa por llamada, SMS, Instagram o mail para que nadie responda mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Minuto 3–4: Avisar a tus contactos Este paso es clave, hayas recuperado la cuenta o no. Avisa por llamada, SMS, Instagram o mail para que nadie responda mensajes ni transfiera dinero si recibe pedidos desde tu WhatsApp.

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Minuto 4–6: Cerrar sesiones desconocidas Si recuperaste el acceso, entra en “Configuración” y luego en “Dispositivos vinculados” para cerrar todas las sesiones que no reconozcas.

Minuto 7–8: Confirmar el daño Revisa mensajes enviados, cambios en tu foto o nombre de perfil y estados, y también conversaciones archivadas o borradas. Así sabrás qué pudo quedar expuesto y si necesitas advertir algo puntual a tus contactos.

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Si alguien registra tu número en otro teléfono, WhatsApp puede cerrar tu sesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Minuto 8–10: Proteger el resto de tus cuentas ESET advierte que WhatsApp puede ser puerta de entrada a otros servicios. Por eso, cambia la contraseña de tu correo electrónico, redes sociales y cualquier app, sobre todo las bancarias.

Cómo prevenir un nuevo hackeo

Para reducir el riesgo, ESET recomienda medidas concretas: activar la autenticación en dos pasos; no compartir nunca el código de verificación (aunque el mensaje parezca venir de WhatsApp, un conocido o “soporte técnico”); revisar con frecuencia los dispositivos vinculados; no hacer clic en enlaces sospechosos; y mantener WhatsApp y el sistema operativo actualizados.

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Cuando me confirmes el modo (lista o edición), lo dejo en versión final con pulido de ritmo, formato de listas y resaltados.