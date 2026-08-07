Evangelina Anderson volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresa: “¡Mis amores!”

La modelo fue abordada por sus mascotas al regreso de unas largas vacaciones en Europa

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Luego de una larga temporada de vacaciones, Evangelina Anderson regresó al país y se reencontró con una sorpresa. La modelo estuvo con sus hijas Emma y Lola en su casa de Marbella, que usó como base de su estadía en Europa que tuvo escapadas a Cerdeña, Estambul y otros destinos del Viejo Continente.

El viaje coincidió con la celebración de su cumpleaños número 43, por lo que la vuelta tuvo un condimento extra en la puesta al día con su cotidianeidad en Buenos Aires, donde sus mascotas tuvieron un lugar muy especial. Ni bien ingresó a su departamento en el barrio de Núñez, Eva fue abordada por algunos de sus perros que fueron a un encuentro que esperaron por semanas. “Por fin juntos, mis amores”, escribió al pie de las imágenes registradas casi en tiempo real, con las valijas todavía sin desarmar.

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El itinerario europeo tuvo a Marbella como base, la ciudad del sur de España que durante años fue su hogar y donde sus hijos Bastian, Lola y Emma crecieron junto a Martín Demichelis. Ese vínculo con el lugar sigue vigente: antes de partir hacia otras costas, Anderson compartió una producción fotográfica desde La Câbane Beach Club con looks de inspiración mediterránea —bikini azul y blanco con arabescos, sombrero de paja de ala ancha con cinta negra de Prada, paredes de cerámica azul y blanca como fondo— y una vista aérea de las costas de Málaga con la frase “Hasta pronto Marbella”. En esa estadía también hubo lugar para una sesión de meditación en la playa a primera hora de la mañana junto a su amiga Majo Martino, quien la acompañó en un tramo de su aventura.

La modelo festejo su primer cumpleaños separada

Desde allí salieron las escapadas al resto del Mediterráneo. En Cerdeña, un paseo en yate por Porto Cervo dejó las imágenes más comentadas: bikini roja, cabello recogido en cola de caballo, el mar turquesa y varias embarcaciones ancladas como telón de fondo, con la luz del atardecer sobre la cubierta. En Turquía, el registro fue más variado: una reposera con bikini verde y pañuelo animal print, un muelle de madera con los brazos abiertos hacia el horizonte mientras el sol caía sobre el agua, los escalones metálicos que bajan al mar, y el interior de una cabaña de playa con cortinas de macramé grueso y techo de paja, con el reflejo del agua colándose entre los cordones.

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El festejo de cumpleaños también tuvo al Mediterráneo como escenario. Anderson eligió un almuerzo al aire libre en un restaurante frente al mar, con palmeras, sombrillas blancas y el azul del agua de fondo. La mesa tenía una corona dorada con la leyenda “Feliz Cumpleaños”, un cheesecake con vela lista para soplar y bengalas de mesa encendidas.

La modelo lució una bikini roja durante sus días en la costa italiana (Video: Instagram)

La influencer pasó la jornada junto a sus tres hermanas, sus hijas mujeres y sus padres y se conectó para un móvil en vivo con Cortá por Lozano (Telefe), el ciclo donde se desempeña como panelista. “Me deprime un poco cumplir años”, admitió ante la conductora Verónica Lozano , quien la recibió con aplausos a la distancia junto al resto del equipo.

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Sin embargo, la celebración tuvo un condimento especial: “Hoy me desperté y digo: qué bendición despertarme con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos”, agregó. La conversación también derivó hacia su vida sentimental: Anderson contó que tras veinte años junto a Demichelis no rehízo su vida en pareja. “Me conozco más a mí, sé más lo que me gusta, es estar conmigo”, dijo. Y remató: “Por eso estoy sola”.