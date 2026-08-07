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La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

La cantante acaba de editar “Te vi”, con una letra que sus seguidores relacionaron directamente a la separación del cuartetero

La Joaqui y Callejero Fino en diversos entornos interiores y exteriores, en este video musical de cumbia que aborda el desamor
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El reciente lanzamiento de La Joaqui junto a Callejero Fino avivó las especulaciones en redes sociales sobre el posible destinatario de su nueva canción de desamor. Muchos seguidores interpretaron que Te Vi está dirigida a Luck Ra, expareja de la artista, a raíz de frases que aluden a una ruptura y diferencias en la relación.

En los comentarios de la canción, una parte de la audiencia señaló frases como “Preferís la joda y yo prefería tus mimos”, interpretándolas como referencias directas a la historia que compartió con el cantante cordobés. La letra, marcada por el desencanto y el final de un vínculo, alimentó el debate acerca de si el tema era un mensaje velado para Luck Ra.

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Captura de pantalla de un hilo de Twitter con la pregunta de un usuario, un tuit de "LA JOAQUI INFO" con video y un tuit de "La Joaqui" con aclaración
La Joaqui aclara sobre su canción

En medio de la polémica, la consulta de una seguidora en X sobre el momento de grabación de la canción encontró respuesta directa de la propia artista. La Joaqui remarcó que la producción musical requiere tiempo y planificación previa a su lanzamiento, desestimando la idea de que la letra se hubiera escrito como reacción inmediata a la ruptura.

“Joaqui, te rebanco, pero hay algo que no entiendo, si se separaron recientemente, ¿cuándo grabó esta canción?”, indagó una seguidora. A través de su perfil, La Joaqui decidió intervenir en la conversación. Al responder a la consulta de una seguidora, la cantante aclaró: “Hace un mes, las canciones no se hacen de un día para el otro. De hecho se cargan a plataformas 15 días antes”, escribió en la red social, acompañando su mensaje con un emoji blanco y una cara sonriente.

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El videoclip que fue difundido esta semana, grabado en blanco y negro y protagonizado por ambos músicos, refuerza el tono nostálgico y melancólico de la canción. La primera parte queda en manos de Callejero Fino, mientras que La Joaqui toma el protagonismo en los versos que más resonaron entre los seguidores.

El entorno de La Joaqui volvió a apuntar contra Tuli Acosta: “Nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”
El entorno de La Joaqui volvió a apuntar contra Tuli Acosta: “Nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”

El intercambio en redes deja en claro que, aunque las coincidencias temporales y las frases de la canción alimentaron las especulaciones, la génesis del tema antecede a la separación de la pareja. La Joaqui eligió la transparencia para frenar los rumores y evitar que la narrativa pública se imponga sobre los hechos, que la relacionan con su expareja.

La artista también hizo referencia a la razón detrás de la separación: expresó que fue Luck Ra “quien se desencantó” de la relación, lo que dio lugar a especulaciones sobre las causas del distanciamiento. Las versiones que circularon entre los fans señalaban diferencias en los proyectos de vida: mientras La Joaqui pensaba en casarse y formar una familia, Luck Ra prefería seguir disfrutando su juventud y la vida nocturna.

El eco de la ruptura no se limitó a la pareja. La bailarina Tuli Acosta fue señalada por parte del entorno digital como responsable de la separación. Influencers y usuarios se manifestaron en redes sociales, en su mayoría tomando partido por La Joaqui y cuestionando el papel de la cordobesa.

La modelo Albere, que suma millones de seguidores entre Instagram y TikTok, fue una de las más contundentes. “Nos tenés podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides de eso. Si ya eras, ahora te convertiste en una súper sorete! Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla”, disparó en sus historias, sin nombrar directamente a Acosta pero dejando clara la referencia.

Una mujer rubia con flequillo, piercings faciales y maquillaje abraza a un hombre con gafas, piercings faciales, tatuajes y un gorro. Ambos sonríen
La Joaqui y Callejero Fino posan abrazados y sonrientes

Al cierre de la semana, la polémica parece haber encontrado un punto de calma: la propia voz de la protagonista aportó contexto sobre la creación de la canción y su desvinculación con el final de su historia de amor con Luck Ra. Mientras tanto, el tema sigue sumando reproducciones y comentarios, convertido en un nuevo capítulo de la vida pública de la cantante.

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