Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

Las Guerreras K-pop son tendencia en plataformas streaming y redes sociales. (Foto: Netflix)

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Ver Las guerreras K-pop, una de las películas animadas de mayor alcance en la plataforma Netflix, en una pantalla grande ofrece una experiencia de alta definición visual y sonora.

Sin embargo, para apreciar cada detalle técnico de esta cinta en resolución 4K y con el doblaje en español latino, es necesario realizar una serie de configuraciones en el Smart TV antes de iniciar la reproducción.

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El proceso es sencillo y al alcance de cualquier espectador, siempre y cuando se sigan con atención determinados pasos técnicos y se cuente con los requisitos mínimos de infraestructura en el hogar.

A continuación, se detalla la guía para configurar de manera idónea el televisor y la aplicación correspondiente para acceder a la película en su máxima calidad disponible.

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Qué es lo primero que se debe hacer para ver la película

Es clave que la aplicación de Netflix esté instalada en el televisor. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

El primer paso operativo consiste en asegurar que la aplicación de Netflix esté instalada correctamente en el televisor. En la mayoría de los Smart TV modernos de fabricantes como Samsung, LG o Sony, la app suele venir preinstalada de fábrica en la barra principal de aplicaciones o en el menú de inicio del dispositivo.

En caso de que el acceso directo no aparezca en pantalla, el usuario debe ingresar a la tienda de aplicaciones integrada en su televisor (como Google Play Store, LG Content Store o Samsung App Store).

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Desde la barra de búsqueda se escribe el nombre del servicio, se selecciona la opción oficial y se procede a su descarga e instalación gratuita en la memoria interna del electrodoméstico.

Cuáles requisitos se deben cumplir para ver la película en el TV

Es clave contar con una suscripción premium de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Para visualizar la producción en resolución Ultra HD o 4K, es imprescindible disponer de un plan de suscripción Premium en Netflix. Si bien los planes estándar o básicos permiten acceder a todo el catálogo, la calidad máxima de video en esas categorías queda restringida a formatos HD o Full HD.

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Una vez que se inicia la reproducción de la película, el siguiente paso es configurar el idioma. Para ello, solo hay que presionar el botón de menú o la flecha hacia arriba en el mando a distancia durante la transmisión para desplegar la barra de opciones de audio y subtítulos, seleccionando expresamente la pista “Español (Latinoamérica)”.

Qué características debe cumplir el televisor para ver el contenido en 4K

No todos los televisores inteligentes poseen la capacidad de reproducir contenido en Ultra Alta Definición de forma nativa. Para habilitar esta función, el televisor debe contar con un panel con resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) y soportar la decodificación de video HEVC.

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La mayoría de televisores modernos son compatibles con la tecnología 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, si se utiliza un dispositivo de reproducción externo conectado por cable, como un reproductor multimedia o una consola de videojuegos, es clave que los puertos HDMI del televisor sean compatibles con el estándar HDCP 2.2.

De no cumplirse esta especificación de protección de contenidos, la transmisión se degradará a resolución Full HD estándar.

Por qué es clave la calidad de la conexión a internet

El rendimiento de la reproducción en resolución 4K depende de manera directa de la estabilidad y capacidad de la red de internet doméstica.

La velocidad de la red WiFi permite que el contenido se reproduzca sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma streaming sugiere contar con una velocidad de descarga continua de al menos 15 a 25 megabits por segundo (Mbps), dedicados exclusivamente al televisor donde se transmite el largometraje.

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Con el fin de evitar interrupciones o reducciones repentinas de calidad durante la película, es aconsejable conectar el Smart TV al router mediante un cable de red Ethernet.

Si se opta por una conexión inalámbrica por WiFi, es preferible utilizar la banda de 5 GHz en lugar de la convencional de 2.4 GHz para minimizar las interferencias de señal.

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