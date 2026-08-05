Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

Para reproducir la película animada es clave que el dispositivo cuente con la aplicación de Netflix y tenga acceso a internet

(Netflix)
Las Guerreras K-pop son tendencia en plataformas streaming y redes sociales. (Foto: Netflix)
Guardar

Ver Las guerreras K-pop, una de las películas animadas de mayor alcance en la plataforma Netflix, en una pantalla grande ofrece una experiencia de alta definición visual y sonora.

Sin embargo, para apreciar cada detalle técnico de esta cinta en resolución 4K y con el doblaje en español latino, es necesario realizar una serie de configuraciones en el Smart TV antes de iniciar la reproducción.

PUBLICIDAD

El proceso es sencillo y al alcance de cualquier espectador, siempre y cuando se sigan con atención determinados pasos técnicos y se cuente con los requisitos mínimos de infraestructura en el hogar.

A continuación, se detalla la guía para configurar de manera idónea el televisor y la aplicación correspondiente para acceder a la película en su máxima calidad disponible.

PUBLICIDAD

Qué es lo primero que se debe hacer para ver la película

Es clave que la aplicación de Netflix esté instalada en el televisor. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)
Es clave que la aplicación de Netflix esté instalada en el televisor. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

El primer paso operativo consiste en asegurar que la aplicación de Netflix esté instalada correctamente en el televisor. En la mayoría de los Smart TV modernos de fabricantes como Samsung, LG o Sony, la app suele venir preinstalada de fábrica en la barra principal de aplicaciones o en el menú de inicio del dispositivo.

En caso de que el acceso directo no aparezca en pantalla, el usuario debe ingresar a la tienda de aplicaciones integrada en su televisor (como Google Play Store, LG Content Store o Samsung App Store).

Desde la barra de búsqueda se escribe el nombre del servicio, se selecciona la opción oficial y se procede a su descarga e instalación gratuita en la memoria interna del electrodoméstico.

Cuáles requisitos se deben cumplir para ver la película en el TV

Es clave contar con una suscripción premium de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)
Es clave contar con una suscripción premium de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Para visualizar la producción en resolución Ultra HD o 4K, es imprescindible disponer de un plan de suscripción Premium en Netflix. Si bien los planes estándar o básicos permiten acceder a todo el catálogo, la calidad máxima de video en esas categorías queda restringida a formatos HD o Full HD.

Una vez que se inicia la reproducción de la película, el siguiente paso es configurar el idioma. Para ello, solo hay que presionar el botón de menú o la flecha hacia arriba en el mando a distancia durante la transmisión para desplegar la barra de opciones de audio y subtítulos, seleccionando expresamente la pista “Español (Latinoamérica)”.

Qué características debe cumplir el televisor para ver el contenido en 4K

No todos los televisores inteligentes poseen la capacidad de reproducir contenido en Ultra Alta Definición de forma nativa. Para habilitar esta función, el televisor debe contar con un panel con resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) y soportar la decodificación de video HEVC.

Una televisión moderna en un living room - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de televisores modernos son compatibles con la tecnología 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, si se utiliza un dispositivo de reproducción externo conectado por cable, como un reproductor multimedia o una consola de videojuegos, es clave que los puertos HDMI del televisor sean compatibles con el estándar HDCP 2.2.

De no cumplirse esta especificación de protección de contenidos, la transmisión se degradará a resolución Full HD estándar.

Por qué es clave la calidad de la conexión a internet

El rendimiento de la reproducción en resolución 4K depende de manera directa de la estabilidad y capacidad de la red de internet doméstica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La velocidad de la red WiFi permite que el contenido se reproduzca sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma streaming sugiere contar con una velocidad de descarga continua de al menos 15 a 25 megabits por segundo (Mbps), dedicados exclusivamente al televisor donde se transmite el largometraje.

Con el fin de evitar interrupciones o reducciones repentinas de calidad durante la película, es aconsejable conectar el Smart TV al router mediante un cable de red Ethernet.

Si se opta por una conexión inalámbrica por WiFi, es preferible utilizar la banda de 5 GHz en lugar de la convencional de 2.4 GHz para minimizar las interferencias de señal.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popSmart TVLas Guerreras K-pop en español latinoPelículaNetflixTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

Su imperio empresarial está encabezado por compañías como Tesla, dedicada a vehículos eléctricos y energía limpia, y SpaceX, especializada en cohetes reutilizables

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Utilizar la función de extracción segura, evitar forzar su inserción, y guardar las memorias en estuches plásticos son prácticas a seguir

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Si tu refrigerador huele mal prueba estos 7 trucos para evitarlo y cuidar los alimentos

Controlar la humedad en la nevera y no guardar alimentos calientes es una de las claves

Si tu refrigerador huele mal prueba estos 7 trucos para evitarlo y cuidar los alimentos

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Entre los riesgos de tomar una mala decisión, sobresalen las posibles descargas eléctricas capaces de dañar el electrodoméstico o provocar accidentes

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Llamadas internacionales desconocidas: estas son las estafas más comunes y cómo evitarlas

Los fraudes telefónicos son cada vez más sofisticados y utilizan números falsificados para hacerse pasar por bancos o empresas

Llamadas internacionales desconocidas: estas son las estafas más comunes y cómo evitarlas

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

TELESHOW

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para este popular destino europeo citando delitos y disturbios civiles

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para este popular destino europeo citando delitos y disturbios civiles

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial