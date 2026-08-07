Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

Joaquín Correa firmó su contrato con Estudiantes de La Plata y regresará al fútbol argentino tras 12 años (@EdelpOficial)

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Estudiantes de La Plata anunció el regreso de Joaquín Correa como nuevo refuerzo para el segundo semestre. Tras completar este jueves la revisión médica, el Tucu firmó un contrato por dos temporadas y se sumará a los trabajos bajo las órdenes de Alexander Medina.

El delantero de 31 años llegó en condición de libre y quedará incluido en la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores, en lo que será su regreso al club después de casi 12 años, tal como informó la institución de La Plata. Estudiantes afrontará el próximo martes 11 de agosto el partido de ida de los octavos de final ante la Universidad Católica de Chile.

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“¡Te estábamos esperando! Joaquín Correa se convirtió en el primer refuerzo de Estudiantes, tras firmar su contrato por las próximas dos temporadas. Después de casi doce años, otro gran talento del Country Club vuelve al lugar donde comenzó su historia. ¡Bienvenido a casa, Tucu!“, fue el mensaje de la cuenta del León en las redes sociales con las fotos del jugador con el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

En su primer mensaje para los hinchas, el Tucu expresó en un video subido en las redes de la institución: “Quiero agradecer a toda la familia Pincha por los mensajes, no solo de ahora, sino de todo este tiempo, de todo este camino que yo me sentí acompañado por ustedes, por todos estos casi once años, creo. Estoy muy feliz de volver. Era lo que quería: volver dentro de todo joven para poder seguir ayudando al club que me dio todo. A seguir creciendo, seguir por el mismo camino que nos enseñaron acá adentro. Así que espero verlos pronto a todos en el Uno. Un abrazo grande”.

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El futbolista que fue campeón con la Selección firmó por dos años con el Pincha y regresa al fútbol argentino tras 12 años

Correa se formó en las divisiones juveniles del Pincha y debutó en Primera División el 19 de mayo de 2012 ante Banfield, con 17 años. Permaneció hasta diciembre de 2014, cuando fue transferido a la Sampdoria de Italia, luego de 64 partidos y cinco goles.

A partir de esa salida, el tucumano construyó una trayectoria internacional con pasos por Sevilla, Lazio, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Botafogo. En el fútbol italiano ganó seis trofeos: cuatro con Inter y dos con Lazio.

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El atacante también sumó 19 presencias y cuatro goles con la selección argentina, con la que integró los planteles campeones de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. A pesar de haber estado convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Qatar, una lesión lo terminó marginando de la lista definitiva.

Joaquín Correa junto a Juan Sebastián Verón en la firma del contrato con Estudiantes de La Plata (EdelpOficial)