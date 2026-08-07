Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

El club de La Plata anunció a Joaquín Correa como nuevo refuerzo. El Tucu fue inscripto para jugar la Copa Libertadores

Joaquín Correa firmó su contrato con Estudiantes de La Plata y regresará al fútbol argentino tras 12 años (@EdelpOficial)
Joaquín Correa firmó su contrato con Estudiantes de La Plata y regresará al fútbol argentino tras 12 años (@EdelpOficial)
Guardar

Estudiantes de La Plata anunció el regreso de Joaquín Correa como nuevo refuerzo para el segundo semestre. Tras completar este jueves la revisión médica, el Tucu firmó un contrato por dos temporadas y se sumará a los trabajos bajo las órdenes de Alexander Medina.

El delantero de 31 años llegó en condición de libre y quedará incluido en la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores, en lo que será su regreso al club después de casi 12 años, tal como informó la institución de La Plata. Estudiantes afrontará el próximo martes 11 de agosto el partido de ida de los octavos de final ante la Universidad Católica de Chile.

PUBLICIDAD

“¡Te estábamos esperando! Joaquín Correa se convirtió en el primer refuerzo de Estudiantes, tras firmar su contrato por las próximas dos temporadas. Después de casi doce años, otro gran talento del Country Club vuelve al lugar donde comenzó su historia. ¡Bienvenido a casa, Tucu!“, fue el mensaje de la cuenta del León en las redes sociales con las fotos del jugador con el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

En su primer mensaje para los hinchas, el Tucu expresó en un video subido en las redes de la institución: “Quiero agradecer a toda la familia Pincha por los mensajes, no solo de ahora, sino de todo este tiempo, de todo este camino que yo me sentí acompañado por ustedes, por todos estos casi once años, creo. Estoy muy feliz de volver. Era lo que quería: volver dentro de todo joven para poder seguir ayudando al club que me dio todo. A seguir creciendo, seguir por el mismo camino que nos enseñaron acá adentro. Así que espero verlos pronto a todos en el Uno. Un abrazo grande”.

PUBLICIDAD

El futbolista que fue campeón con la Selección firmó por dos años con el Pincha y regresa al fútbol argentino tras 12 años

Correa se formó en las divisiones juveniles del Pincha y debutó en Primera División el 19 de mayo de 2012 ante Banfield, con 17 años. Permaneció hasta diciembre de 2014, cuando fue transferido a la Sampdoria de Italia, luego de 64 partidos y cinco goles.

A partir de esa salida, el tucumano construyó una trayectoria internacional con pasos por Sevilla, Lazio, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Botafogo. En el fútbol italiano ganó seis trofeos: cuatro con Inter y dos con Lazio.

El atacante también sumó 19 presencias y cuatro goles con la selección argentina, con la que integró los planteles campeones de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. A pesar de haber estado convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Qatar, una lesión lo terminó marginando de la lista definitiva.

Joaquín Correa junto a Juan Sebastián Verón en la firma del contrato con Estudiantes de La Plata (EdelpOficial)
Joaquín Correa junto a Juan Sebastián Verón en la firma del contrato con Estudiantes de La Plata (EdelpOficial)

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataJoaquín CorreaTorneo ClausuraCopa Libertadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Atlético Tucumán recibe a Sarmiento. Además de Tigre-River y Boca-Vélez, la jornada del sábado cerrára las 21:30 con los choques entre Instituto-Gimnasia (M) e Independiente-Platense

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará cortar la mala racha en su choque ante el Matador. Desde las 17, por TNT Sports

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

Riestra-Estudiantes (La Plata) y Atlético Tucumán-Sarmiento abrieron la jornada del sábado y rindieron respeto al padre de Lionel

Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

El Xeneize tendrá un duro compromiso en La Bombonera ante el Fortín. Desde las 19.15, por ESPN Premium

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

El padre de Lionel Messi falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Dwayne Johnson rompe su silencio sobre las malas críticas de “Moana”: “Si no te gusta, no hay problema”

Joe Jonas confiesa que el fracaso de un álbum lo llevó a buscar terapia por primera vez

A más de una década de su final, ‘Glee’ podría estar de regreso: “Vamos a darle vueltas y ver qué obtenemos”

KATSEYE pierde temporalmente a otra integrante: Sophia Laforteza se retira del grupo por problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA

Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

Un sujeto debió estar preso en 2021, pero siguió libre y cometió un atroz femicidio en Bagaces, Costa Rica

Un puerto seco en Capira será pieza clave de la primera fase del ferrocarril Panamá-Frontera

Ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará sin público

El calor extremo y la sequía superficial ponen en riesgo los cultivos en 116 municipios de Guatemala