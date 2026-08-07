Meta deberá pagar una millonaria multa por afectación a la salud mental de niños y jóvenes

Un juez de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta pagar una multa extra de USD 567 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Un juez de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta (empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp) pagar una multa adicional de USD 567 millones en un caso sobre seguridad infantil y adicción en redes sociales.

Este monto se suma a los USD 375 millones impuestos en marzo de 2026 y eleva el total a USD 942 millones.

Andy Stone, portavoz de Meta, dijo que la empresa apelará la sentencia. En una declaración enviada por correo electrónico y recogida por TechCrunch, afirmó:

“Trabajamos duro para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar actores maliciosos y contenido dañino. Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en internet y continuaremos defendiéndonos de acusaciones que tergiversan los hechos”.

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La cifra se agregó a los USD 375 millones de marzo de 2026 y llevó el total a USD 942 millones. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, sostuvo que la empresa sabía desde hace años que sus plataformas perjudicaban a niños del estado. En una declaración citada por TechCrunch, acusó a Meta de anteponer la interacción y las ganancias a la seguridad de los menores.

Cuál es el origen de la sanción

La nueva decisión amplía la sanción impuesta en marzo dentro del mismo proceso. El fallo se refiere a daños atribuidos a las redes sociales y a patrones de adicción.

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La orden judicial sostiene que un número significativo de personas en el estado sufre daños por los productos de Meta debido a riesgos de explotación sexual, interferencia con la educación y efectos adversos sobre la salud mental. El juez situó esos perjuicios en Nuevo México.

El fallo atribuyó daños a las redes sociales y a patrones adictivos. REUTERS/Laszlo Balogh

El magistrado reconoció que Meta no es la única plataforma vinculada a una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado. Aun así, concluyó que sus servicios tienen una participación importante.

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El juez también sostuvo que la empresa causó un perjuicio público en Nuevo México y que debe corregirlo. Esa valoración forma parte de la base de la nueva orden.

Qué involucra la sanción

El tribunal ordenó además que la empresa cambie el funcionamiento de sus plataformas para usuarios menores de 18 años en ese estado.

El juez admitió que Meta no fue la única plataforma asociada a la crisis de salud mental juvenil en el estado. REUTERS/Eloisa Sánchez

La resolución exige ocultar el número de Me gusta, mostrar esa métrica a menores solo con autorización de un padre o tutor, pausar las notificaciones automáticas entre las 22:00 y las 7:00 y limitar el uso a 90 horas al mes.

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La resolución llega después de otro revés judicial en Los Ángeles en marzo. En ese caso, un tribunal también falló contra la compañía por crear patrones adictivos.

Meta afronta además otros procesos en Estados Unidos. Entre ellos figura una demanda conjunta de 33 estados consolidada en un tribunal federal de Oakland, California, además de casos promovidos por otros estados, como Tennessee.

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Meta enfrenta otros procesos en Estados Unidos, incluida una demanda de 33 estados en un tribunal federal de Oakland. REUTERS/Mike Blake

Según el fiscal estatal, el fallo obliga a la empresa a responder por los daños causados a niños, familias y escuelas en Nuevo México. También impone cambios en la forma en que Meta opera con menores en ese estado.

Medidas de Meta en sus redes sociales para la protección de menores

Meta ha aplicado distintas medidas de protección en Facebook e Instagram para reducir riesgos entre adolescentes.

Meta aplicó medidas de protección en Facebook e Instagram para reducir riesgos entre adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre ellas, las Cuentas para Adolescentes, que activan por defecto perfiles privados y suman límites de interacción: control de mensajes para impedir contactos de desconocidos, bloqueos automáticos para que adultos sospechosos no puedan buscar ni vincularse con cuentas juveniles, y alertas dentro de los chats cuando detecta comportamientos inusuales.

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También asegura que refuerza la moderación con filtros más estrictos para restringir contenidos sensibles, como publicaciones vinculadas a dietas extremas, autolesiones o material explícito, y herramientas específicas contra la desnudez, como el difuminado de imágenes íntimas en mensajes directos.

En paralelo, la empresa incorpora límites orientados a bajar la exposición y los estímulos: pausas de notificaciones en horario nocturno y topes de uso diario o mensual, en línea con exigencias regulatorias recientes.

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