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Julieta Venegas recordó la frase de Mercedes Sosa que la marcó para siempre: “Fue un momento precioso”

En su visita a Otro día perdido, la cantante mexicana repasó su participación en Cantora, la monumental obra de la tucumana editada poco antes de su muerte

Julieta Venegas se emocionó al recordar a Mercedes Sosa en Otro día Perdido
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El encuentro entre Julieta Venegas y Mercedes Sosa se ha transformado, con el paso del tiempo, en un testimonio de admiración y ternura que dejó huella en la cantante mexicana. “Me llamó mucho la atención cuando estuve indagando”, admitió Mario Pergolini durante la visita de la mexicana a su programa, antes de recordar el vínculo con la gran voz de la música popular argentina.

La conversación avanzó entre risas y complicidad. Pergolini, conductor de la charla, rememoró el momento en que Sosa le dedicó unas palabras únicas a Venegas. “Hay una parte que me parece tierna, sobre todo porque conoce a Mercedes Sosa y Mercedes Sosa le dice algo increíble. Vean”, expresó con emoción, antes de compartir un video que despertó la ovación del público.

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El archivo muestra el backstage de la grabación de Cantora, el disco que Mercedes Sosa grabó poco antes de su muerte con una constelación de artistas de diferentes partes del mundo, entre ellos, Venegas. Allí se ve como la tucumana le confiesa haberse quedado subyugada al escuchar por la radio “Tú eres para mí”, al punto que le preguntó a su hijo Fabián Matus que averiguara todo para llegar a Julieta Venegas.

El back de Cantora, el proyecto que reunió a Mercedes Sosa y Julieta Venegas

Ese fue el principio del hilo que terminó con el dueto en el álbum editado en 2009. El relato de la mexicana sobre su experiencia junto a Mercedes Sosa se centró en la elección de una canción poco conocida de su repertorio. “La experiencia fue increíble porque además escogieron una canción desconocidísima mía”, rememoró. Explicó que, aunque en Argentina su popularidad creció a partir de su tercer disco, hurgaron en su material más antiguo. “Escogieron una canción de mi primer disco que se llamaba Sabiéndose de los Descalzos, que la hice inspirándome en un libro de Elena Garro, que se llama Recuerdos del porvenir, y que lo recomiendo mucho, es una preciosidad”.

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Julieta Venegas se emocionó al recordar a Mercedes Sosa en Otro día Perdido capturas
El encuentro entre Julieta Venegas y Mercedes Sosa quedó como un testimonio de admiración y ternura recordado en una entrevista con Mario Pergolini

A partir de ahí surgió una escena memorable, que Venegas recordó desde el presente: “Hay un diálogo que surge entre dos personajes donde uno termina diciendo ‘sabiéndose de los descalzos’, que es un indígena, ¿no? Y cuando la conocí a Mercedes, me dijo: ‘Julieta, ¿quiénes son los descalzos?’ y le explicó el origen de la canción.

La reacción de Sosa fue inmediata y emotiva. “Me dice: ‘Porque yo soy de los descalzos’. Ay, me puse chinita, la abracé, me pareció tan precioso. Y esa fue la canción que cantamos”, rememoró Venegas, describiendo la intensidad de ese instante compartido.

Al revivir la experiencia, la intérprete de “Limón y sal” compartió detalles personales y cotidianos que sumaron espontaneidad al relato. Se detuvo en detalles aparentemente triviales: “Yo me trabo porque veo este video y me veo la cola de caballo toda deshecha. ¿Cómo se me ocurre? O sea… Estaba con Mercedes Sosa. O sea, digo, no sé, arréglate. ¿Qué te pasa? O sea, no sé”, comentó entre risas, para luego volver al centro de lo vivido. “Pero sí, fue un momento muy precioso, la verdad”, subrayó la artista en Otro día perdido.

Homenaje a Mercedes Sosa
Mercedes Sosa le preguntó a Julieta Venegas quiénes eran “los descalzos” y respondió con una frase que marcó el recuerdo: “Porque yo soy de los descalzos”

El arreglo de la canción también fue motivo de sorpresa y agradecimiento. “En el disco original es a capela, o sea, no tiene instrumentos y le hicieron un arreglo precioso. Toda esa experiencia fue súper emocionante”, concluyó.

Pergolini intervino para subrayar el valor de conservar ese recuerdo: “Qué lindo que alguien haya registrado palabras tan lindas de Mercedes hacia vos, ¿no?”. Venegas asintió: “Ay, sí, hermoso. Sí, totalmente precioso. Fue tan generosa, tan generosa, que ese recuerdo lo tengo como algo muy especial”.

Julieta Venegas se emocionó al recordar a Mercedes Sosa en Otro día Perdido capturas
El relato de Julieta Venegas sobre Mercedes Sosa mostró cómo la música, la literatura y la generosidad quedaron unidas en un recuerdo especial

El testimonio de Venegas demuestra que, más allá del reconocimiento profesional y del escenario, los encuentros atravesados por la sensibilidad y el arte dejan marcas indelebles. La generosidad de Mercedes Sosa no solo se materializó en el escenario, sino también en una frase: Porque yo soy de los descalzos.

La anécdota compartida por Venegas revela que la música y la literatura pueden entrelazarse en un instante único, donde las palabras y las emociones resuenan mucho después de que termina la canción.

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