HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El HONOR Robot Phone incorpora una configuración triple liderada por un sensor principal de 200 megapíxeles. (Honor)

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El anuncio del nuevo HONOR Robot Phone ha generado un impacto considerable en el sector tecnológico, impulsado por su desempeño excepcional en la preventa y su propuesta de valor centrada en la integración de inteligencia artificial encarnada y avances en robótica móvil.

El dispositivo, que debutó en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, ya superó la barrera de las 200.000 reservas en tan solo la primera semana de preventa, estableciendo un récord sin precedentes para la marca y anticipando un cambio relevante en la experiencia de los usuarios con la tecnología móvil.

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HONOR Robot Phone: innovación en robótica y AI móvil

La llegada del HONOR Robot Phone representa un cambio relevante en la industria, ya que introduce por primera vez en un teléfono la inteligencia artificial encarnada. Esta característica permite que el dispositivo interactúe no solo digitalmente, sino también de manera física con el usuario y su entorno inmediato.

El dispositivo debutó en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona. (Europa Press)

Este avance se logra gracias a la incorporación de un sistema de eje motorizado de tres ejes y cuatro grados de libertad integrado en el propio cuerpo del teléfono, lo que facilita movimientos precisos y personalizados en respuesta a las acciones del usuario.

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La combinación de robótica y AI en un formato móvil propone una nueva manera de entender la relación entre personas y dispositivos, pasando de la simple asistencia virtual a una interacción dinámica y proactiva.

El HONOR Robot Phone se perfila así como un asistente robótico cotidiano, capaz de anticipar necesidades y responder a situaciones cotidianas con movimientos y respuestas adaptadas al contexto.

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La combinación de robótica y AI en un formato móvil propone una nueva manera de entender la relación entre personas y dispositivos. (Honor)

Fotografía profesional y colaboración con ARRI en el HONOR Robot Phone

Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su sistema de cámaras, que se posiciona a la altura de los mejores modelos del mercado. El HONOR Robot Phone incorpora una configuración triple liderada por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por una cámara de teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles y una ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Es menester señalar que esta estructura está diseñada para brindar resultados óptimos incluso en situaciones de iluminación complejas.

A esto se suma una alianza estratégica con ARRI, empresa reconocida en el ámbito del cine profesional. El HONOR Robot Phone se convierte en el primer smartphone en ofrecer codificación nativa ARRI Log-C3 y compatibilidad con perfiles de color LUTs de cine, así como captura en espacio de color Wide Gamut 3.

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La integración de inteligencia artificial en el HONOR Robot Phone va más allá del procesamiento de imágenes. (Honor)

Estas características permiten a los usuarios obtener imágenes y videos con acabado cinematográfico directamente desde el dispositivo, acercando herramientas de nivel profesional al consumidor general.

Capacidades autónomas y respuesta emocional en la interacción diaria

La integración de inteligencia artificial en el HONOR Robot Phone va más allá del procesamiento de imágenes. El dispositivo incluye funciones avanzadas como el seguimiento automático de objetos en movimiento mediante AI Object Tracking, lo que facilita la captura de sujetos en acción sin perder el enfoque.

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También incorpora el modo AI SpinShot, que permite realizar tomas dinámicas a través de movimientos automatizados y precisos.

Otro aspecto relevante es la presencia del modelo YOYO, que habilita al teléfono para responder de manera expresiva tanto al entorno como al estado emocional del usuario.

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Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su sistema de cámaras. (Honor)

A través de lenguaje corporal y movimientos físicos, el dispositivo puede adaptar su comportamiento, generando una interacción más intuitiva y personalizada. Esta capacidad transforma la experiencia de uso, haciendo que el teléfono deje de ser un mero receptor de órdenes para convertirse en un agente activo en la vida diaria.

Impacto en el mercado y expectativas para el lanzamiento oficial

El interés generado por el HONOR Robot Phone quedó reflejado en el volumen de reservas alcanzado durante la primera semana de preventa, donde se superaron las 200.000 unidades. Este desempeño no solo marca un récord para la compañía, sino que también anticipa una alta demanda durante la presentación oficial global, programada para el 12 de agosto de 2026 y que se realizará de manera virtual a través de Infobae Tecno.

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La combinación de avances en robótica, inteligencia artificial y fotografía de nivel profesional posiciona a este modelo como un punto de inflexión en la propuesta de HONOR dentro del sector de dispositivos móviles.

La expectativa en torno al lanzamiento oficial es elevada, con atención puesta tanto en las capacidades técnicas del producto como en su potencial para redefinir la interacción entre usuarios y tecnología móvil.

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