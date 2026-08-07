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DNPA decomisa 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante operativo en Colón

La DNPA decomisó 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante un operativo realizado en Sabá, Colón, como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Los consumidores manifestaron preocupación por el incremento del producto. (FOTO: Policía Nacional)
Los consumidores manifestaron preocupación por el incremento del producto. (FOTO: Policía Nacional)
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Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) decomisaron 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un compartimiento secreto de un vehículo durante un operativo realizado en el municipio de Sabá, departamento de Colón, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en la zona.

El decomiso fue ejecutado por equipos de la DNPA, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de desarrollar labores de vigilancia e inteligencia que permitieron ubicar un vehículo presuntamente utilizado para el transporte de sustancias ilícitas.

Durante la operación, los agentes realizaron una inspección minuciosa al automotor, detectando un compartimiento oculto en la parte inferior de la cabina, donde se encontraba la presunta droga.

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De acuerdo con el informe policial, la revisión permitió descubrir un espacio acondicionado para ocultar la carga y dificultar su detección durante controles de seguridad.

En el interior del compartimiento fueron encontrados 103 paquetes de supuesta marihuana, distribuidos en 51 paquetes dobles y un paquete sencillo.

Las autoridades detallaron que todos los envoltorios estaban cubiertos con plástico transparente, una modalidad utilizada para proteger la sustancia y facilitar su transporte.

El hallazgo fue documentado por los agentes antidrogas como parte de las diligencias investigativas correspondientes.

Tras el decomiso de la presunta droga, las autoridades también aseguraron el vehículo utilizado para su transporte.

El automotor quedó bajo custodia de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de la carga y establecer quiénes estarían involucrados en el caso.

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La evidencia será incorporada al expediente que será remitido al Ministerio Público, encargado de continuar con el proceso legal correspondiente.

El cartón de 30 huevos aumentó seis lempiras en la Feria del Agricultor. (FOTO: Policía Nacional)
El cartón de 30 huevos aumentó seis lempiras en la Feria del Agricultor. (FOTO: Policía Nacional)

Operativos buscan frenar el tráfico de drogas

La DNPA informó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente que ejecuta la institución para combatir el tráfico ilícito de drogas en diferentes sectores del país.

Las autoridades señalaron que el departamento de Colón continúa siendo una de las zonas donde se desarrollan operativos constantes de vigilancia, inspección y seguimiento para detectar rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Asimismo, indicaron que los controles en carreteras y puntos estratégicos seguirán fortaleciéndose como parte de los esfuerzos para impedir el traslado de sustancias ilícitas.

Investigaciones continúan abiertas

La Policía Nacional confirmó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a las personas responsables del transporte de la supuesta droga y determinar si existen vínculos con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades no brindaron detalles sobre capturas relacionadas con este caso, pero señalaron que las diligencias continúan en coordinación con las instancias competentes.

La DNPA reiteró que mantendrá los operativos antidrogas en diferentes regiones del país como parte de las acciones para reducir el tráfico de estupefacientes y fortalecer la seguridad.

El decomiso realizado en Sabá se suma a otras operaciones ejecutadas recientemente por la institución en el marco de la estrategia nacional contra el crimen organizado.

El huevo es uno de los alimentos más consumidos por las familias hondureñas. (FOTO: Policía Nacional)
El huevo es uno de los alimentos más consumidos por las familias hondureñas. (FOTO: Policía Nacional)

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) indicó que los paquetes decomisados serán remitidos a las autoridades competentes para realizar los análisis correspondientes y confirmar oficialmente el tipo y la cantidad de la sustancia incautada.

Asimismo, toda la evidencia será puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso investigativo y las acciones legales derivadas del caso.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para combatir el tráfico ilícito de drogas y desarticular las rutas utilizadas por organizaciones criminales para movilizar estupefacientes dentro del territorio nacional.

La DNPA aseguró que continuará fortaleciendo los controles en carreteras y puntos estratégicos del país para impedir el transporte de sustancias ilegales y llevar ante la justicia a los responsables.

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