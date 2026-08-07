Olvídate de las copias de seguridad: así puedes mover tus chats de WhatsApp usando un código QR

WhatsApp te permite transferir tus chats usando un código QR. (Meta)

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Cambiar de teléfono ya no implica depender de una copia de seguridad en la nube para conservar las conversaciones de WhatsApp. La aplicación de mensajería de Meta cuenta con una función de transferencia directa mediante un código QR que permite mover chats, fotografías, videos, documentos y otros archivos entre dos dispositivos de forma rápida, segura y sin necesidad de utilizar Google Drive o iCloud.

Esta herramienta está diseñada para facilitar el cambio de celular, especialmente cuando ambos equipos están cerca y utilizan el mismo sistema operativo. El proceso se realiza mediante una conexión directa entre los dispositivos y mantiene el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp, por lo que la información permanece protegida durante toda la transferencia.

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Cómo funciona la transferencia de chats mediante código QR

La función de transferencia directa busca simplificar el proceso de migración de datos. En lugar de subir toda la información a un servicio en la nube para descargarla posteriormente en el nuevo teléfono, WhatsApp establece una conexión entre ambos dispositivos.

El único requisito es mantener los dos teléfonos cerca, con la aplicación instalada y seguir una serie de pasos desde el dispositivo antiguo.

WhatsApp te da la opción de transferir tus chat mediante código QR. (Foto: Meta)

Cuando el usuario inicia el proceso, el teléfono nuevo genera un código QR que debe escanearse desde el equipo anterior. Una vez realizado este paso, la transferencia comienza automáticamente y continúa hasta copiar toda la información disponible.

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Durante este procedimiento se trasladan conversaciones, archivos multimedia, notas de voz y documentos, conservando la estructura original de los chats.

Paso a paso para transferir los datos

Para utilizar esta función, ambos dispositivos deben tener instalada la versión más reciente de WhatsApp.

En el teléfono antiguo, el usuario debe abrir la aplicación y seguir esta ruta:

Ingresar a Ajustes .

Seleccionar Chats .

Pulsar Transferir chats.

En el teléfono nuevo aparecerá un código QR que deberá escanearse con el dispositivo anterior.

Es importante mantener WhatsApp abierto en ambos equipos hasta que el proceso finalice completamente. Interrumpir la transferencia antes de tiempo podría provocar que parte de la información no llegue al nuevo dispositivo.

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Un método que muy pocos conocen para transferrir chats de WhastApp de un celular antiguo a uno nuevo es mediante código QR. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La copia de seguridad sigue siendo una alternativa

Aunque la transferencia mediante código QR evita depender de internet para subir los archivos a la nube, WhatsApp continúa ofreciendo el tradicional sistema de copias de seguridad.

En Android, estas se almacenan en Google Drive, mientras que en iPhone utilizan iCloud.

Para crear una copia de seguridad, el usuario debe acceder a Ajustes, ingresar en Chats, seleccionar Copia de seguridad y pulsar Guardar después de vincular su cuenta de almacenamiento.

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Esta alternativa sigue siendo útil cuando el teléfono anterior ya no está disponible o cuando ambos dispositivos no pueden permanecer juntos durante la migración.

Si quieres mantener tus chats, siempre se aconseja usar copias de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones antes de cambiar de teléfono

Antes de iniciar cualquier proceso de transferencia, conviene verificar algunos aspectos para evitar inconvenientes.

Uno de los más importantes es comprobar que el nuevo dispositivo tenga suficiente espacio de almacenamiento para recibir todos los archivos.

También se recomienda conectar ambos teléfonos a una red WiFi estable, ya que una interrupción de la conexión puede retrasar o afectar el proceso.

Otra precaución consiste en revisar la fecha de la última copia de seguridad para asegurarse de que incluya las conversaciones más recientes.

Los especialistas también aconsejan no desinstalar WhatsApp ni restaurar el teléfono antiguo a su configuración de fábrica hasta confirmar que todos los chats y archivos fueron transferidos correctamente.

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Se recomienda no desinstalar WhatsApp hasta que no estes seguro que tus chats fueron transferidos con éxito. (Meta)

Qué ocurre si cambia de Android a iPhone

La transferencia mediante código QR está pensada principalmente para dispositivos que utilizan el mismo sistema operativo.

Es decir, funciona entre teléfonos Android o entre dos iPhone.

Cuando el cambio se realiza entre plataformas diferentes, como pasar de Android a iOS o viceversa, WhatsApp requiere un procedimiento específico que suele apoyarse en herramientas adicionales.

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En el caso de los iPhone, por ejemplo, Apple ofrece la aplicación Trasladar a iOS, que permite mover parte de la información desde un dispositivo Android durante la configuración inicial del nuevo teléfono.

La transferencia de chats mediante código QR solo es permitido entre dispositivos del mismo sistema operativo.

La seguridad sigue siendo una prioridad

Uno de los aspectos más importantes del sistema es que la transferencia mantiene el cifrado de extremo a extremo utilizado por WhatsApp.

Esto significa que los mensajes, fotografías, videos y demás archivos permanecen protegidos durante todo el proceso y solo pueden ser leídos por los dispositivos involucrados en la migración.

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Gracias a esta función, cambiar de teléfono resulta mucho más sencillo y rápido para quienes desean conservar intacto su historial de conversaciones sin depender exclusivamente de las copias de seguridad en la nube.