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ChatGPT a competir con Amazon y Google: este nuevo altavoz vale 400 dólares y tiene mucha IA

El equipo incorporaría micrófonos, luces LED y un modelo de IA más avanzado para ofrecer interacciones más naturales

OpenAI busca ingresar al mercado de los asistentes inteligentes mediando hardware. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI busca ingresar al mercado de los asistentes inteligentes mediando hardware. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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OpenAI estaría preparando su entrada al mercado del hardware con un altavoz inteligente impulsado por ChatGPT, un dispositivo que buscaría competir directamente con propuestas como Amazon Echo y Google Nest. De acuerdo con las más recientes filtraciones, el equipo tendría un precio estimado de entre 300 y 400 dólares, prescindiría de una pantalla y apostaría por la inteligencia artificial como principal forma de interacción con los usuarios.

La información fue difundida por el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, quien asegura que el dispositivo sería presentado durante 2027 como el primer producto físico desarrollado tras la incorporación del diseñador Jony Ive a OpenAI. El creador del iPhone y del Apple Watch trabaja desde hace más de un año con la empresa dirigida por Sam Altman en el desarrollo de una nueva generación de dispositivos centrados en la IA.

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De confirmarse estas filtraciones, OpenAI dejaría de ser únicamente una empresa de software para competir también en el mercado de los asistentes inteligentes para el hogar, donde actualmente dominan Amazon, Google y Apple.

OpenAI tendría pensado lanzar un altavoz con ChatGPT.
OpenAI tendría pensado lanzar un altavoz con ChatGPT. (Gemini)

Un altavoz inteligente sin pantalla y con ChatGPT integrado

A diferencia de los teléfonos inteligentes o las tabletas, el primer dispositivo de OpenAI estaría pensado para funcionar principalmente mediante comandos de voz.

Según Bloomberg, el equipo tendría un tamaño similar al de un disco de hockey y un diseño con forma de dona. Además, incorporaría piezas móviles que reaccionarían cuando el usuario interactúe con ChatGPT, así como luces LED que indicarían cuándo el dispositivo está escuchando o procesando una solicitud.

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El aparato también incluiría varios micrófonos para captar comandos de voz desde distintos puntos de una habitación y mantener conversaciones naturales con el usuario.

La ausencia de pantalla sería una de sus principales diferencias frente a otros dispositivos con inteligencia artificial lanzados recientemente. En lugar de mostrar información visual, toda la experiencia estaría basada en el diálogo mediante voz.

El altavoz que lanzaría OpenAI tendría forma de donut.
El altavoz que lanzaría OpenAI tendría forma de donut y no usaría pantalla. (Gemini)

ChatGPT será el centro de la experiencia

El funcionamiento del altavoz estaría completamente apoyado en ChatGPT, aunque las filtraciones apuntan a que OpenAI utilizaría un modelo más avanzado que el disponible actualmente para el público general.

El objetivo sería ofrecer conversaciones más fluidas, comprender mejor el contexto y ejecutar tareas cotidianas similares a las que hoy realizan asistentes como Alexa, Google Assistant o Siri.

Entre las funciones esperadas figuran responder preguntas, controlar dispositivos inteligentes del hogar, reproducir música, gestionar recordatorios, programar alarmas, realizar llamadas y asistir en distintas actividades diarias.

El altavoz de OpenAI no tendría pantalla para que el usuario interactúe con ChatGPT al 100 %. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El altavoz de OpenAI no tendría pantalla para que el usuario interactúe con ChatGPT al 100 %. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La diferencia estaría en que ChatGPT ofrecería respuestas más elaboradas y conversaciones mucho más naturales gracias a los avances recientes en modelos de lenguaje.

El sello de Jony Ive

Uno de los aspectos que más expectativa genera es el diseño del dispositivo.

Desde que OpenAI incorporó a Jony Ive mediante la adquisición de su empresa de hardware, numerosos rumores han señalado que la compañía prepara una familia completamente nueva de productos basados en inteligencia artificial.

Ive fue el principal responsable del diseño de algunos de los dispositivos más exitosos de Apple, entre ellos el iPhone, el iPad, el Apple Watch y los primeros MacBook de aluminio.

Según Gurman, el nuevo altavoz será desarrollado por LoveFrom, el estudio creativo fundado por Ive tras abandonar Apple.

El altavoz con IA de OpenAI estaría siendo desarrollado por el diseñador del iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El altavoz con IA de OpenAI estaría siendo desarrollado por el diseñador del iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La intención sería ofrecer un producto con materiales premium y una estética minimalista, siguiendo la filosofía de diseño que convirtió al iPhone en uno de los dispositivos más reconocibles del mundo.

Competirá directamente con Amazon, Google y Apple

Si finalmente llega al mercado con un precio cercano a los 400 dólares, el dispositivo de OpenAI se ubicará en el segmento premium de los asistentes inteligentes.

Eso lo situaría como competidor directo del HomePod de Apple y por encima de varios modelos de Amazon Echo y Google Nest, que cuentan con versiones más económicas.

La estrategia de OpenAI parece centrarse menos en el precio y más en ofrecer una experiencia basada en inteligencia artificial mucho más avanzada que la de los asistentes tradicionales.

Mientras Alexa, Google Assistant y Siri fueron diseñados inicialmente para responder comandos específicos, ChatGPT está preparado para mantener conversaciones más extensas, interpretar contextos complejos y generar respuestas personalizadas.

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