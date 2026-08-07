Mundo
Agregar Infobae enGoogle

La confirmación del Senado para el embajador de Estados Unidos en Brasil podría intensificar la confrontación

La votación del viernes avaló al cubanoamericano y presidente de la Cámara de Representantes de Florida, aunque Brasilia aún no otorga el visto bueno y la tensión diplomática persiste

Presidente de Brasil, Lula da Silva, en el centro de la disputa diplomática con Estados Unidos (EP)
Presidente de Brasil, Lula da Silva, en el centro de la disputa diplomática con Estados Unidos (EP)
Guardar

El Senado confirmó el viernes a Daniel Pérez como nuevo embajador de Estados Unidos en Brasil, una decisión que podría agravar la creciente disputa con Brasilia, que aún no ha dado su aprobación diplomática al candidato del presidente Donald Trump.

Los legisladores estadounidenses aprobaron a Pérez, el cubanoamericano presidente de la Cámara de Representantes de Florida —cargo que ocupó anteriormente el actual secretario de Estado, Marco Rubio— como parte de un paquete más amplio de nombramientos.

La confirmación se produce pocos días después de que la administración Trump anunciara la revocación de la visa del embajador brasileño por la negativa del país a aprobar rápidamente a Pérez.

PUBLICIDAD

La disputa forma parte de una rivalidad más amplia entre la administración Trump y el gobierno de la segunda democracia más grande del hemisferio occidental, de cara a las elecciones presidenciales de Brasil que se celebrarán dentro de dos meses.

Brasil había indicado previamente que no aprobaría a Pérez hasta después de sus elecciones presidenciales en octubre, según declaró el martes un alto funcionario del Departamento de Estado.

La tensión entre Lula y Trump también escaló tras los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a productos brasileños. (Reuters)
La tensión entre Lula y Trump también escaló tras los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a productos brasileños. (Reuters)

Estados Unidos está dispuesto a restituir la visa de la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti si el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, acepta a Pérez, según declaró un funcionario estadounidense.

PUBLICIDAD

Brasil también bloqueó recientemente las visas de dos altos funcionarios del Departamento de Estado ante la preocupación de que quisieran sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica del país antes de las elecciones. Posteriormente, el Departamento de Estado negó que ese fuera el propósito del viaje de los funcionarios a Brasil.

Las tensiones entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental se han intensificado desde que Estados Unidos impuso aranceles del 25% a muchos productos brasileños el mes pasado, alegando supuestas prácticas comerciales desleales.

Lula ha denunciado los aranceles como un ataque a la soberanía del país y ha acusado a su principal rival, Flávio Bolsonaro, de presionar a Washington para que los imponga. El presidente brasileño ha advertido a Trump que no interfiera en las elecciones de su país.

Bloomberg

Temas Relacionados

BrasilEstados UnidosAranceles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

En el marco de su primera visita a Serbia, país cercano a Rusia, el mandatario sostuvo que Moscú busca “volver insoportable la vida de los ucranianos”. El presidente Aleksandar Vucic defendió la integridad territorial de Kiev

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

La policía fronteriza rumana registró el sonido del dron, y posteriormente una patrulla de la policía fronteriza búlgara avistó “una fuerte explosión acompañada de humo negro”, comentó Rumen Radev, primer ministro búlgaro

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

El jefe de Ciencia Forense asegura que las llamas se propagaron desde el exterior

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Por ese motivo, el Gabinete israelí rechazó la tregua de 14 días en Gaza pese a la presión de Estados Unidos

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Exteriores denunció que la ofensiva tuvo como objetivo una embarcación de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, que transportaba crudo por una de las rutas marítimas más transitadas del mundo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Super Astro Luna hoy 7 de agosto: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, 7 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Verónica Orozco enseñó su receta para consumir colágeno en casa: estos son los ingredientes que utiliza

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Los ejercicios que mejoran el tronco sin rigidez constante

ENTRETENIMIENTO

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

Jean Grey aterriza en la nueva película de Spider-Man y Marvel activa el camino hacia los X-Men