La confirmación del Senado para el embajador de Estados Unidos en Brasil podría intensificar la confrontación

Presidente de Brasil, Lula da Silva, en el centro de la disputa diplomática con Estados Unidos (EP)

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El Senado confirmó el viernes a Daniel Pérez como nuevo embajador de Estados Unidos en Brasil, una decisión que podría agravar la creciente disputa con Brasilia, que aún no ha dado su aprobación diplomática al candidato del presidente Donald Trump.

Los legisladores estadounidenses aprobaron a Pérez, el cubanoamericano presidente de la Cámara de Representantes de Florida —cargo que ocupó anteriormente el actual secretario de Estado, Marco Rubio— como parte de un paquete más amplio de nombramientos.

La confirmación se produce pocos días después de que la administración Trump anunciara la revocación de la visa del embajador brasileño por la negativa del país a aprobar rápidamente a Pérez.

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La disputa forma parte de una rivalidad más amplia entre la administración Trump y el gobierno de la segunda democracia más grande del hemisferio occidental, de cara a las elecciones presidenciales de Brasil que se celebrarán dentro de dos meses.

Brasil había indicado previamente que no aprobaría a Pérez hasta después de sus elecciones presidenciales en octubre, según declaró el martes un alto funcionario del Departamento de Estado.

La tensión entre Lula y Trump también escaló tras los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a productos brasileños. (Reuters)

Estados Unidos está dispuesto a restituir la visa de la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti si el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, acepta a Pérez, según declaró un funcionario estadounidense.

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Brasil también bloqueó recientemente las visas de dos altos funcionarios del Departamento de Estado ante la preocupación de que quisieran sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica del país antes de las elecciones. Posteriormente, el Departamento de Estado negó que ese fuera el propósito del viaje de los funcionarios a Brasil.

Las tensiones entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental se han intensificado desde que Estados Unidos impuso aranceles del 25% a muchos productos brasileños el mes pasado, alegando supuestas prácticas comerciales desleales.

Lula ha denunciado los aranceles como un ataque a la soberanía del país y ha acusado a su principal rival, Flávio Bolsonaro, de presionar a Washington para que los imponga. El presidente brasileño ha advertido a Trump que no interfiera en las elecciones de su país.

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Bloomberg